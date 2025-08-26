Uanet Ab Söker It-Tekniker Till Uddevalla & Göteborg
2025-08-26
Om UANET Uanet grundades 2006 och är ett IT-konsultbolag med kontor i Uddevalla och Göteborg. Vi arbetar med kunder i många olika branscher, vilket gör arbetsdagarna både varierande och utvecklande. Vi värdesätter personlig kontakt och strävar alltid efter att varje kund ska känna sig hörd, trygg och nöjd.
Läs mer på www.uanet.se
Om rollen Vi är i stark tillväxt och söker nu en IT-tekniker med 2-3 års erfarenhet som vill vara en viktig del av vårt team. Hos oss får du en dynamisk roll där du arbetar med flera kunder och IT-miljöer parallellt - både fjärrledes och på plats hos kund.
Du kommer att arbeta med: Problemlösning och IT-support - Felsökning och åtgärder för att säkerställa att kundernas system fungerar optimalt, både på plats och via fjärrsupport.
Installationer, konfigurationer och leveranser - Utrullning och driftsättning av datorer, skrivare, servrar och annan hårdvara med kundanpassade konfigurationer.
Drift av moderna IT-miljöer - Administration och övervakning av PC/Mac, Windows Server, Active Directory, nätverk och brandväggar. Virtualisering & molnlösningar - Arbeta med Hyper-V för servervirtualisering och Azure-tjänster för molnbaserade lösningar, inklusive migreringar, backuper och hybridmiljöer.
Microsoft 365, Office och hårdvarulösningar - Support, konfiguration och optimering av arbetsflöden, licenshantering och integration med andra system.
Rådgivning & kundkontakt - Du blir en förtroendeperson för våra kunder, där du inte bara löser problem utan även rekommenderar förbättringar och ibland agerar i en säljande roll för att utveckla deras IT-miljö.
Vi söker dig som har: 2-3 års erfarenhet som IT-tekniker
Goda kunskaper inom PC & Mac, Windows Server, Active Directory, nätverk & brandväggar
Erfarenhet av Microsoft 365, Office, SQL Server och hårdvara
Förmåga att kommunicera och förklara tekniska funktioner på alla nivåer
B-körkort
Som person är du:
Serviceinriktad och social - du gillar att skapa och vårda kundrelationer
Lösningsorienterad och ansvarstagande - du hittar vägar framåt
Självständig - men uppskattar att arbeta i ett sammansvetsat team
Vi erbjuder dig: * Ett spännande och varierande arbete där ingen dag är den andra lik* Gedigen introduktion och en mentor som stöttar din utveckling* Möjlighet att växa i en prestigelös miljö där idéer och initiativ uppmuntras
Denna rekrytering sker i samarbete med Bahusia.
Om Bahusia
Bahusia är den externa personalavdelningen för små och medelstora företag. Vi skapar kostnadseffektiva lösningar genom ständiga förbättringar av våra interna processer.
Läs mer om oss på https://bahusia.se
