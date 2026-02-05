Tysktalande Säljare till Academic Europe
B2B Provider Europe AB / Säljarjobb / Täby Visa alla säljarjobb i Täby
Tysktalande Säljare till Academic Europe
Bli en del av vårt team som Säljare i Stockholm!
Om Academic Europe
Academic Europe är mer än bara en jobbplattform - vi är en ingång till tusentals karriärmöjligheter inom forskning och akademi. Vi sammanför topptalanger med ledande arbetsgivare inom olika discipliner och karriärnivåer.
Vår plattform erbjuder effektiva annonseringslösningar som säkerställer att organisationer når rätt kandidater. Dessutom håller vi våra prenumeranter uppdaterade med veckovisa jobbaviseringar, karriärinsikter och branschnyheter direkt i inkorgen.
Om rollen
Som Säljare på Academic Europe har du en central roll i att driva försäljning och bygga långsiktiga kundrelationer på den svenska marknaden. Tjänsten är heltid och placerad på vårt kontor i Stockholm, och passar dig som trivs i en affärsdriven och kundorienterad miljö.
Dina arbetsuppgifter inkluderar bland annat att:
Arbeta aktivt med försäljning av våra annonserings- och rekryteringslösningar via telefon
Kontakta nya och befintliga kunder samt följa upp affärsmöjligheter
Bygga och utveckla långsiktiga kundrelationer
Identifiera kunders behov och presentera relevanta, skräddarsydda lösningar
Samarbeta med interna team för att säkerställa hög kundnöjdhet
Vem är du?
Vi söker dig som har:
Flytande kunskaper i svenska och engelska, både i tal och skrift
Stark kommunikativ förmåga och ett tydligt affärsdriv
Erfarenhet av försäljning, kundservice eller liknande roller
Ett relationsbyggande arbetssätt och god förhandlingsförmåga
Förmåga att arbeta självständigt och prioritera i ett högt tempo
Intresse för forskning, utbildning och akademi (meriterande)
Vill du arbeta med försäljning i ett innovativt och växande bolag med fokus på forskning och akademi? Då vill vi gärna höra från dig!
Skicka din ansökan eller eventuella frågor till:Contact@academiceurope.com
Sista dag att ansöka är 2026-03-07
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Säljare". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare B2B Provider Europe AB
(org.nr 559007-7383)
Sjöflygvägen 35 (visa karta
)
183 62 TÄBY Arbetsplats
Academic Europe Jobbnummer
