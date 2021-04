Tysktalande Kundtjänstmedarbetare till Fjällräven - Fenix Outdoor AB - Butikssäljarjobb i Örnsköldsvik

Fenix Outdoor AB / Butikssäljarjobb / Örnsköldsvik2021-04-08Vi söker nu en tysktalande medarbetare till vår kundtjänstavdelning som supporterar Fjällräven, Primus, Tierra och Hanwag's kunder. Du kommer ha kontakt med slutkonsumenter från e-com via telefon och e-mail och därmed vara våra varumärkens ansikte utåt till den europeiska marknaden. Tjänsten är en heltidstjänst med placering i Själevad, Örnsköldsvik, startdatum omgående eller enligt överenskommelse.Är du den vi söker?För att du ska passa för rollen krävs det att du:Har tidigare arbetslivserfarenhet inom kundtjänst eller annat serviceyrke.Kan kommunicera väl i tal och skrift på engelska, svenska och tyska (talar du också franska är det ett plus)Drivs av att ge kunder den bästa servicen och förstår värdet av en riktigt bra kundupplevelseÄr lyhörd, positiv och en lagspelare som bidrar till gruppens gemensamma resultatHar ett stort intresse för friluftsliv och utrustning.Är flexibel och har förmågan att hantera flera olika arbetsuppgifter parallelltHar förmåga att se vad som behöver göras i stunden och kan prioritera och ta egna initiativVi erbjuderMöjligheten att arbeta med starka varumärken och chansen att utveckla dina kunskaper om friluftslivsutrustning. Du kommer vara en del av ett härligt team på 4 personer och vara stationerad där varumärket Fjällräven grundades.2021-04-08Omfattning: 100% tillsvidaretjänstPlacering: Brogatan 141, Själevad, ÖrnsköldsvikStartdatum: omgående eller enligt överenskommelseAnsöker gör du via Fjällrävens karriärsida https://career.fjallraven.com Bifoga CV och personligt brev i pdf-format. Vi hänvisar alla ansökningar till vår karriärsida för att säkerställa hantering enligt GDPR. Notera att urval och intervjuer sker löpande, tjänsten kan tillsättas innan sista ansökningsdag. Vid frågor ring Lennart Norlander 0660-26 62 01.Välkommen in med din ansökan!Sista dag att ansöka är 2021-05-08Fenix Outdoor ABBrogatan 14189435 SJÄLEVAD5678559