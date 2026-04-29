Tysktalande kundtjänstmedarbetare till Elfa
Eterni Sweden AB / Kundservicejobb / Malmö
2026-04-29
, Burlöv
, Lomma
, Staffanstorp
, Vellinge
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Eterni Sweden AB i Malmö
, Burlöv
, Staffanstorp
, Vellinge
, Lund
eller i hela Sverige
Ett riktigt trevligt jobb där du har mycket kontakt med både kunder, kollegor och partners.
ARBETSUPPGIFTER
Som Kundtjänstmedarbetare hos Elfa intar du en central roll i vår internationella kundtjänst. Du kommer att hantera försäljning och orderregistrering, främst mot våra exportkunder, men även mot svenska kunder. Du ansvarar för att besvara inkommande frågor från Elfas kunder via mejl och telefon.
I din roll är du en viktig del av vårt långsiktiga utvecklingsarbete, där du bidrar till att förbättra processer, rutiner och verktyg för att stärka vårt team och nå våra gemensamma försäljningsmål. Därutöver administrerar du i olika affärssystem samt Excel.
Dina arbetsuppgifter kommer att variera, men de huvudsakliga ansvarsområdena inkluderar att:
Registrera och administrera beställningar från kunder
Säkerställa att leveranser sker i tid och att kunderna får den information de behöver
Bereda offerter för kunder, både internationellt och lokalt
Besvara inkommande frågor via telefon och e-post, med fokus på att ge snabb och professionell service
Aktivt delta i utvecklingsarbetet och arbeta mot uppsatta försäljningsmål
Arbeta med kunduppföljning och aktivt söka nya affärsmöjligheter
PERSONLIGA EGENSKAPER OCH KVALIFIKATIONER
För att trivas i rollen som Kundtjänstmedarbetare är du en lagspelare som klarar av att jobba självständigt och värdesätter hög service. Du gillar problemlösning och är en kommunikativ person som kan anpassa dig efter olika situationer och människor.
Viktiga kvalifikationer för tjänsten:
Erfarenhet av servicearbete, gärna inom detaljhandeln eller byggbranschen.
Vana av att arbeta i affärssystem och Excel.
Flytande i både tyska och engelska, både muntligt och skriftligt.
Franska i tal och skrift är meriterande.
Kunskaper i danska är ett plus.
God laganda och förmågan att kommunicera effektivt och tydligt med både kunder och kollegor.
OM TJÄNSTEN
Tjänsten är en tillsvidareanställning. Arbetstiderna är dagtid, måndag till fredag, och du arbetar i ett härligt team på Elfas huvudkontor i Malmö.
ÖVRIGT
Ansökningar via mail behandlas ej på grund av GDPR, sök tjänsten på www.eterni.se.
Vi arbetar med löpande urval så vänta inte med att skicka in din ansökan.
Varmt välkommen med din ansökan!
Sista dag att ansöka är 2026-05-03 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Eterni Sweden AB
(org.nr 556863-7283), https://www.eterni.se/
211 11 MALMÖ Arbetsplats
Elfa Sverige Ab Malmö Kontakt
Peter De Clairac peter.de.clairac@eterni.se Jobbnummer
9883342