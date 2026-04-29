Tysktalande kundtjänstmedarbetare till Elfa

Eterni Sweden AB / Kundservicejobb / Malmö
2026-04-29


Visa alla kundservicejobb i Malmö, Burlöv, Lomma, Staffanstorp, Vellinge eller i hela Sverige
Visa alla jobb hos Eterni Sweden AB i Malmö, Burlöv, Staffanstorp, Vellinge, Lund eller i hela Sverige

Ett riktigt trevligt jobb där du har mycket kontakt med både kunder, kollegor och partners.

ARBETSUPPGIFTER

Som Kundtjänstmedarbetare hos Elfa intar du en central roll i vår internationella kundtjänst. Du kommer att hantera försäljning och orderregistrering, främst mot våra exportkunder, men även mot svenska kunder. Du ansvarar för att besvara inkommande frågor från Elfas kunder via mejl och telefon.

I din roll är du en viktig del av vårt långsiktiga utvecklingsarbete, där du bidrar till att förbättra processer, rutiner och verktyg för att stärka vårt team och nå våra gemensamma försäljningsmål. Därutöver administrerar du i olika affärssystem samt Excel.



Dina arbetsuppgifter kommer att variera, men de huvudsakliga ansvarsområdena inkluderar att:


Registrera och administrera beställningar från kunder

Säkerställa att leveranser sker i tid och att kunderna får den information de behöver

Bereda offerter för kunder, både internationellt och lokalt

Besvara inkommande frågor via telefon och e-post, med fokus på att ge snabb och professionell service

Aktivt delta i utvecklingsarbetet och arbeta mot uppsatta försäljningsmål

Arbeta med kunduppföljning och aktivt söka nya affärsmöjligheter



PERSONLIGA EGENSKAPER OCH KVALIFIKATIONER

För att trivas i rollen som Kundtjänstmedarbetare är du en lagspelare som klarar av att jobba självständigt och värdesätter hög service. Du gillar problemlösning och är en kommunikativ person som kan anpassa dig efter olika situationer och människor.



Viktiga kvalifikationer för tjänsten:

Erfarenhet av servicearbete, gärna inom detaljhandeln eller byggbranschen.

Vana av att arbeta i affärssystem och Excel.

Flytande i både tyska och engelska, både muntligt och skriftligt.

Franska i tal och skrift är meriterande.

Kunskaper i danska är ett plus.

God laganda och förmågan att kommunicera effektivt och tydligt med både kunder och kollegor.



OM TJÄNSTEN

Tjänsten är en tillsvidareanställning. Arbetstiderna är dagtid, måndag till fredag, och du arbetar i ett härligt team på Elfas huvudkontor i Malmö.

ÖVRIGT

Ansökningar via mail behandlas ej på grund av GDPR, sök tjänsten på www.eterni.se. Vi arbetar med löpande urval så vänta inte med att skicka in din ansökan.

Varmt välkommen med din ansökan!

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-03
Klicka på denna länk för att göra din ansökan

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Eterni Sweden AB (org.nr 556863-7283), https://www.eterni.se/
211 11  MALMÖ

Arbetsplats
Elfa Sverige Ab Malmö

Kontakt
Peter De Clairac
peter.de.clairac@eterni.se

Jobbnummer
9883342

Prenumerera på jobb från Eterni Sweden AB

Fyll i din e-postadress för att få e-postnotifiering när det dyker upp fler lediga jobb hos Eterni Sweden AB: