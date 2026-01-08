Tysktalande Kryssningsvärd/ Guide Rederi AB Göta kanal
Strömma Turism & Sjöfart AB / Resevärdsjobb / Göteborg Visa alla resevärdsjobb i Göteborg
2026-01-08
, Mölndal
, Partille
, Kungälv
, Lerum
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Strömma Turism & Sjöfart AB i Göteborg
, Stockholm
eller i hela Sverige
Rederi AB Göta kanals tre klassiska kanalfartyg, färdas på en av världens vackraste och häpnadsväckande vattenvägar -Göta kanal, som med över 60 slussar förbinder Stockholm med Göteborg. Vi erbjuder exklusiva kryssningar med helpension och guidning.
Vi letar efter genuina, engagerade och pålitliga medarbetare som vill bidra till den förtrollande atmosfären ombord och ge våra gäster minnen för livet.
Då det är gamla båtar så är takhöjden begränsad till 185 cm på flera ställen ombord.
OM TJÄNSTEN
Som Kryssningsvärd på våra fartyg är du ansvarig för passagerarnas trivsel, guidning och information. Du är operativt ansvarig för kontakter med bokade aktiviteter, utflyktsmål längs resans gång och även för passagerarlistan. Du är även ansvarig för försäljning av souvenirer och böcker samt redovisning vid kryssningsavslut.
I rollen som kryssningsvärd är du en central punkt av våra gästers upplevelse och därför bör du vara flexibel, påläst och stresstålig. Du hjälper också till med disk, städ och enklare barservering. Vi rekryterar positiva personer med en professionell och personlig inställning mot både kollegor och gäster.
DU HAR
Mycket goda språkkunskaper i svenska, engelska och tyska
Hög stresströskel och mycket god planeringsförmåga
Obegränsat tal i Svenska, Engelska och Tyska
DU ÄR
Glädjespridande, social och engagerad
Serviceminded med gästfokus ut i fingerspetsarna
En prestigelös, ansvarstagande och lösningsorienterad lagspelare
Relationsskapande och uthållig med god samarbetsförmåga
VI ERBJUDER
Säsongsanställning från maj/juni- aug/sep 2026
Tarifflön enligt Skärgårdsavtalet, SEKO
DESSUTOM SER VI GÄRNA ATT DU HAR
Erfarenhet av professionell guidning
Erfarenhet från turism & upplevelsebranschen
Utbildning i historia och/eller kultur
Erfarenhet och kunskap från andra serviceyrken såsom bar/servering
Båtvana Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-27 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Strömma Turism & Sjöfart AB
(org.nr 556051-5818) Jobbnummer
9673484