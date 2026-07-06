Tysktalande innesäljare till Expander i Åtvidaberg
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2026-07-06
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eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Skill Kompetenspartner AB i Åtvidaberg
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eller i hela Sverige Publiceringsdatum2026-07-06Om företaget
Vill du vara med och utveckla teknik som används världen över inom entreprenad- och transportindustrin? Expander System i Åtvidaberg är världsledande inom innovativa lösningar för ledslitage och utvecklar det välkända Expander®-systemet som förlänger livslängden på tunga maskiner och minskar driftstopp för kunder globalt. Som en del av Nord-Lock Group kombinerar företaget lokal förankring med internationell närvaro och hög teknisk kompetens.
I Åtvidaberg sker både utveckling, produktion och teknisk support i nära samarbete mellan olika funktioner. Här erbjuds en modern industrimiljö med fokus på kvalitet, innovation och långsiktiga lösningar för entreprenadmaskiner och tung utrustning.
Om rollen
Som innesäljare hos Expander System får du en central och varierad roll där du arbetar nära både kunder och interna funktioner. Du ansvarar för en egen kundportfölj, du koordinerar affären från förfrågan till leverans och säkerställer att kunderna får rätt lösning, i rätt tid och med hög service genom hela processen.
Arbetet innefattar bland annat:
Driva kundärenden från förfrågan till leverans och uppföljning
Daglig kundkontakt via telefon och mejl
Uppföljning av leveranser och kundärenden
Koordinering med inköp, produktion och logistik
Stöd till utesäljare på olika marknader
Hantering av tekniska frågor tillsammans med produktion och konstruktörer
Identifiera merförsäljningsmöjligheter och bidra till utvecklingen av befintliga kundrelationer
Du arbetar främst med befintliga kunder och har daglig kontakt med kunder runt om i Europa, med särskilt fokus på Tyskland och Frankrike. Rollen passar dig som trivs i en internationell miljö där relationer, service och struktur är avgörande för att lyckas.
Tjänsten befinner sig dessutom i en spännande utvecklingsfas där delar av försäljningsansvaret för Europa successivt flyttas till Sverige. Det innebär fler kundkontakter, större ansvar och möjligheten att vara med och påverka arbetssätt och rutiner framåt. Periodvis kan tempot vara högt, särskilt under den första tiden, vilket ställer krav på både flexibilitet och prioriteringsförmåga.
Du blir en del av ett team om fyra innesäljare och kommer att fungera som en viktig länk mellan kunderna, företagets utesäljare och den interna organisationen. Genom ett nära samarbete med försäljning, inköp och produktion bidrar du till att kundernas behov hanteras snabbt och professionellt.
Tjänsten är huvudsakligen placerad i Åtvidaberg.Profil
Vi söker dig som har erfarenhet av innesälj, kundservice eller en liknande koordinerande roll, gärna inom industriell eller teknisk verksamhet. Du trivs i gränslandet mellan kund, affär och teknik och motiveras av att skapa struktur, lösa problem och bygga långsiktiga relationer.
För att lyckas i rollen ser vi att du:
Har mycket goda kunskaper i tyska och engelska, både i tal och skrift
Är van att arbeta i affärssystem och administrativa processer
Arbetar strukturerat och har god förmåga att prioritera
Är serviceinriktad, kommunikativ och lösningsorienterad
Trivs med många kontaktytor och ett nära samarbete med olika funktioner
Meriterande om du har kunskaper i franska.
Som person är du ansvarstagande, prestigelös och flexibel. Du uppskattar en varierad vardag och känner dig trygg i att hantera flera parallella ärenden samtidigt som du behåller fokus på kvalitet och kundupplevelse.
Ansökningsförfarande
Expander samarbetar med Skill i rekryteringsprocessen för den här tjänsten. Har du frågor om tjänsten eller rekryteringsprocessen kontakta ansvarig rekryterare Anna-Stina Pantzare, anna-stina.pantzare@skill.se
, 011-470 53 03.
Vi jobbar med löpande urval och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdatum, så vänta inte med att skicka in din ansökan.
Information om ansökningsprocessen
Om du går vidare kommer du därefter att få ett mejl med en länk till våra arbetspsykologiska tester som på ett objektivt sätt hjälper oss att matcha rätt person till tjänsten. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-26 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7810067-2086511". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Skill Kompetenspartner AB
(org.nr 556685-8618), https://jobb.skill.se
597 30 (visa karta
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597 30 ÅTVIDABERG Jobbnummer
9993076