Tysktalande guider/visningsvärdar till Läckö Slott
2026-01-09
, Götene
, Skara
, Vara
, Grästorp
Stiftelsen Läckö Slott
Läckö Slott, som ligger naturskönt beläget på en udde vid Vänern i Lidköpings kommun, utgör ett av de största besöksmålen i Västra Götalandsregionen. Slottet är ett statligt byggnadsminne och ett av Sveriges mest bevarade byggnader från svensk stormaktstid. Stiftelsen Läckö Slott bedriver här en bred kulturturistisk verksamhet.
Beskrivning av tjänsterna
För att kunna möta den alltmer ökande efterfrågan på guidade visningar från våra internationella gäster, söker vi särskilt dig som vill arbeta som guide/visningsvärd och som har goda språkkunskaper i tyska.
Som guide/visningsvärd på Läckö Slott arbetar du med att på ett informativt och inspirerande sätt förmedla och levandegöra slottets historia. Tjänsten innebär även att du har uppsikt över slottets kulturhistoriskt värdefulla miljöer.
Vi söker dig som har goda kunskaper i tyska och ett intresse för historia. Tidigare arbete som guide/visningsvärd är meriterande.
Vi förutsätter att du har ett utåtriktat arbetssätt med god samarbetsförmåga. Service och gott värdskap är oerhört viktigt för oss, vilket innebär att du bör ha en hög servicekänsla och ett genuint intresse av att förmedla kunskap/information till alla de människor som dagligen besöker området kring Läckö Slott och biosfärsområdet. Som anställd hos oss är du en viktig del i hela besöksmålets värdskapsarbete.
Du bör ha ett stort intresse av det personliga mötet med människor. Som person är du lyhörd och har en förmåga att inspirera och entusiasmera, du tycker även om att tala inför publik. Vi fäster stor vikt vid den personliga lämpligheten och ser det som självklart att du bidrar till ett gott arbetsklimat.
Det är en fördel om du har körkort samt tillgång till bil.
Du som söker måste ha fyllt 18 år. Vi strävar efter en jämn köns- och åldersfördelning och ser mångfald som en styrka, där våra medarbetares olikheter berikar och utvecklar verksamheten.
Om tjänsterna
Tjänsterna löper under perioden juni - augusti/september, med möjlighet till extraarbete under för- och eftersäsong.
Rekrytering sker löpande - sänd oss din ansökan snarast möjligt!
Sista dag att ansöka är 2026-02-08
Sista dag att ansöka är 2026-02-08
E-post: terese.kuokkanenliberg@lackoslott.se
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Tysktalande guide 2026".
Detta är ett deltidsjobb.

Arbetsgivare: Stift Läckö Slott
Läckö Slott 1
)
531 99 LIDKÖPING
Läckö Slott, Stift
9675598