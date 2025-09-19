Tysktalade Säljare Till Dach-Regionen (tyskland, Österrike, Schweiz)
2025-09-19
Vill du bli en nyckelperson i vår expansion på den tysktalande marknaden?
Hot Screen växer - och nu söker vi dig som vill vara med på vår fortsatta resa som säljare mot DACH-regionen. Du kommer ha en central roll i att utveckla och stärka våra kundrelationer i Tyskland, Österrike och Schweiz. Därav behöver du tala och skriva både svenska och tyska flytande i denna roll. Din bas kommer att vara på vårt huvudkontor i Fjärås, men du förväntas resa några gånger per år för att delta i mässor, kundevent och besök. Publiceringsdatum2025-09-19Dina arbetsuppgifter
Föra daglig kontakt med våra tysktalande kunder via telefon och e-post
Planera och genomföra kundbesök - både självständigt och tillsammans med teamet
Medverka vid mässor och kundevent i Europa
Identifiera och bearbeta nya prospekt
Följa upp nya kunder och säkerställa kundnöjdhet
Aktivt arbeta med att utveckla långsiktiga kundrelationer
Utbilda kunder i hur våra produkter används och hur våra digitala beställningsverktyg fungerar
Hålla dig uppdaterad om branschtrender och konkurrenter
Rapportera försäljningsdata löpande till vår försäljningschef
Arbeta enligt vår marknadsplan och våra uppsatta mål
Vara en ambassadör för våra värderingar och bidra till ett positivt arbetsklimat
Vi söker dig som:
Talar och skriver flytande tyska och svenska
Har erfarenhet av försäljning, gärna B2B. Har du rätt driv kan du dock lära dig det mesta hos oss
Är självständig, drivande och tycker om att bygga relationer
Trivs med att arbeta i team och bidra till en positiv stämning
Har ett strukturerat arbetssätt och är van vid att rapportera och följa upp mål
Ytterligare språkkunskaper är meriterande
Vi erbjuder:
Ett växande företag med hög ambitionsnivå
En värderingsstyrd organisation med fokus på kvalitet och hållbarhet
Möjligheten att representera ett starkt varumärke på en spännande marknad
Kollegor med högt engagemang och mycket hjärta
Fräscha och moderna lokaler i Fjärås (strax söder om Kungsbacka)
Fast månadslön beroende på erfarenhet och kompetens
Om Hot Screen
Med över 30 års erfarenhet är Hot Screen en av Nordens ledande tillverkare av värmetransfer och transferpressar. Vår produktion sker i miljöcertifierade lokaler i Fjärås, där vi kombinerar hög kvalitet med hållbarhet och innovation. Vi är stolta över att vara ett högteknologiskt svenskt transfertryckeri som sätter hållbarhet i centrum för vår produktutveckling och produktion. Så ansöker du
Låter detta som din nästa utmaning? Då är du varmt välkommen med din ansökan via annonsen på recruitpartner.se senast 19 oktober 2025. Vid eventuella frågor kontakta ansvarig rekryterare Martina Nordberg på 073-624 77 24 eller martina.nordberg@recruitpartner.se
. Ersättning
Lön enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-21 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Recruit Partner Nordic AB
(org.nr 559157-4826) Kontakt
Martina Nordberg martina.nordberg@recruitpartner.se 073-624 77 24 Jobbnummer
9517224