Tycker du om att hjälpa och stötta äldre i sitt hem? Sommarjobb i Visby
Anettes Hemtjänst På Gotland AB / Undersköterskejobb / Gotland Visa alla undersköterskejobb i Gotland
2026-02-20
, Västervik
, Valdemarsvik
, Oskarshamn
, Borgholm
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Anettes Hemtjänst På Gotland AB i Gotland
Vi på Primula Hemtjänst söker nu vikarier för sommaren till vår verksamhet i Visby. Vi kan erbjuda sommar-schema från 1/6 till 30/8.
Möjlighet till förlängning finns efter sommarens slut.
Arbetet erbjuder omväxlande arbetsuppgifter och en fin gemenskap med arbetskamrater där du utför ett viktigt arbete för våra äldre.
På Primula skall arbetet präglas av arbetsglädje, yrkesstolthet och allas lika värde.
Arbetet är förlagt till dag/kväll, och varannan helg. Arbetstiderna är 7-16, 7-13 eller 15.30-22.
Det är meriterande om du är utbildad undersköterska eller har erfarenhet inom hemtjänst, men det är inget krav. Det viktigaste är att du brinner för omsorg och våra äldre.
Oavsett tidigare erfarenheter inom området börjar arbetet med en introduktion tillsammans med erfaren personal för att skapa bra förutsättningar i arbetet.
Du ska ha god förmåga att bemöta människorna du hjälper på ett professionellt sätt, vara lyhörd för kundens behov och önskemål.
Du som person ska vara ansvarfull, självständig och kunna ta egna initiativ. Det är viktigt att du är pålitlig och flexibel.
Sökande skall ha B- körkort alternativt kunna cykla, samt behärska svenska språket i tal och skrift.
Vi har kollektivavtal, friskvårdsbidrag samt klädbidrag till arbetskläder.
Maila ditt CV och ett personligt brev där du berättar om dig själv till josefin.k@primula.nu
Före erbjudande om anställning ber vi dig uppvisa utdrag ur polisens belastningsregister. Beställt utdrag ska vara oöppnat. Du ska själv begära ett utdrag från polisens belastningsregister. Vi önskar även en referens från tidigare arbetsplats. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-31
E-post: josefin.k@primula.nu Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Primula Visby". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Anettes hemtjänst på Gotland AB
(org.nr 556969-5520)
Verkstadsgatan 6-8 (visa karta
)
621 41 VISBY Arbetsplats
Anettes Hemtjänst På Gotland AB Kontakt
Josefin Kedja josefin.k@primula.nu 0730230521 Jobbnummer
9755927