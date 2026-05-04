Two Research Assistants in AI for Breast Cancer Decision Support
Vill du bidra till medicinsk forskning av högsta kvalitet?
Vi söker två forskningsassistenter till ett nytt femårigt Horizon Europe-projekt om AI för multidisciplinär bröstcancervård. Anställningarna är på heltid och tidsbegränsade till ett år, med möjlighet till förlängning. Det finns goda möjligheter att, vid ömsesidigt intresse, ansöka om en fullt finansierad doktorandanställning vid Karolinska Institutet. En sådan anställning kräver en separat ansökan och att KI:s antagningskrav uppfylls.
Forskargruppen
Forskargruppen leds av Fredrik Strand, MSc MD PhD, bröstradiolog vid Karolinska Universitetssjukhuset, med Apostolia Tsirikoglou, MSc PhD, som lead AI scientist. Gruppen består av forskningsspecialister, postdoktorer, doktorander, ingenjörer och radiologer. Forskningen är internationellt uppmärksammad inom AI för radiologisk bröstcancerdiagnostik, med publikationer i bl.a. Lancet Digital Health, JAMA Oncology och Radiology. Gruppen samarbetar nära med KTH, andra KI-grupper och internationella partners, inklusive University of California, Berkeley.
GenAI4Care-projektet
GenAI4Care (2026-2031) är ett EU-konsortium med 24 partners i 14 länder. Målet är att utveckla en generativ multiagent-baserad AI-assistent för bröstcancer som ger kontextmedvetet, förklarbart och patientcentrerat beslutsstöd genom hela vårdkedjan. KI leder bröstcanceranvändningsfallet och Real-World Evaluation. Karolinska Universitetssjukhuset deltar med klinisk expertis, tillsammans med Medical University of Gdask och Royal Marsden NHS Trust. Arbetet innebär nära internationellt samarbete, EU-leveranser och resor till konsortiemöten.
Din roll
Arbetet spänner över både tekniska och kliniska delar och omfattar tre huvudområden:
AI-agentutveckling: Utveckling av AI-modeller för tumördetektion i mammografi och MR, tumörkarakterisering och prognostik. Arbete med modellträning, förklaringsmetoder (SHAP, Grad-CAM, LIME), containerisering (Docker) och benchmarking. Senare faser inkluderar scenariesimulering, kontrafaktiskt resonemang och multiagent-orkestrering.
Data engineering och systemintegration: Extraktion och harmonisering av kliniska data (EHR, PACS, digital patologi, kvalitetsregister), utveckling av datapipelines enligt OMOP, HL7/FHIR och DICOM, samt lokal implementering och integrationstester av multiagent-plattformen. Rollen innebär arbete i gränsytan mellan KI:s kliniska IT-system och konsortiets tekniska infrastruktur.
Klinisk utvärdering: Bidrag till strukturering av multimodala data, utvärderingsprotokoll, fallannotering, utveckling av beslutsstödsrepresentationer och simulerade MTB-utvärderingar. Arbetet inkluderar retrospektiva studier på europeiska sjukhus och analys av kliniska beslutsprocesser.
Utöver detta förväntas du bidra till studiedesign, statistisk analys, resultatinterpretation, vetenskapligt skrivande och presentationer vid internationella konferenser.Publiceringsdatum2026-05-04Kvalifikationer
Nödvändiga:
Masterexamen eller motsvarande erfarenhet inom datavetenskap, biomedicinsk teknik, hälsoinformatik, data science, tillämpad matematik eller liknande
Goda kunskaper i Python
Erfarenhet av kvantitativ dataanalys och statistiskt resonemang
Stark analytisk förmåga och intresse för forskning i gränslandet mellan AI och medicin
Mycket god engelska i tal och skrift
God samarbetsförmåga i tvärvetenskapliga miljöer
Personligt engagemang för att förbättra cancervården
Meriterande:
Erfarenhet av deep learning för medicinsk bildanalys
Kännedom om FHIR, OMOP, DICOM eller kliniska datasystem
Erfarenhet av Docker eller Kubernetes
Kunskap om förklarbarhet, rättvisa eller pålitlig AI
Erfarenhet av dataharmonisering, ETL eller databaser
Kännedom om riskprediktion, överlevnadsanalys eller beslutsmodellering
Erfarenhet av att träna eller finjustera ML/DL-modeller
Vad erbjuder vi?
En kreativ och internationell forskningsmiljö vid ett av världens ledande medicinska universitet. KI erbjuder goda anställningsförmåner, flexibelt arbetssätt när verksamheten tillåter samt tillgång till moderna friskvårdsanläggningar.
Placering: Solna.Så ansöker du
Skicka in din ansökan via Varbi. Din ansökan ska innehålla:
Personligt brev (max 2 sidor)
CV
Betygsutdrag från högsta universitetsutbildning
Examensarbeten, uppsatser eller publikationer (om tillgängligt)
Kontaktuppgifter till 1-2 referenser (kan lämnas efter första intervjun)
Urval sker baserat på förmåga att bidra till projektets mål. Bedömningen görs utifrån ämneskunskap, analytisk förmåga och annan relevant erfarenhet. Alla sökande informeras när rekryteringen är avslutad.
Anställningen är på 1 år, med möjlighet till förlängning. Välkommen att ansöka senast den 26 maj.
Sista dag att ansöka är 2026-05-26
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Karolinska Inst
(org.nr 202100-2973), https://ki.se/en/about/jobs-at-ki
Karolinska Universitetssjukhuset L2:03, 17176 Solna (visa karta
)
171 76 SOLNA Arbetsplats
Karolinska Institutet, Department of Oncology-Pathology, Forskning Strand Kontakt
Per Hydbring, SACO per.hydbring@ki.se
9889476