TVK Mark söker Planeringsingenjör till Arméstaben
Försvarsmakten / Logistikjobb / Skövde Visa alla logistikjobb i Skövde
Arméstaben är en egen organisationsenhet inom Försvarsmakten där Teknik- och
Vidmakthållandekontor Mark (TVK Mark) ingår i Rustningsavdelningen. TVK Mark styr
materielunderhåll, materielnyttjande och materielunderhållsekonomi inom Försvarsmakten samt
säkerställer att materielen vidmakthålls i enlighet med systemmålsättningar. TVK Mark består av sju stycken ansvarsområden; luftvärn, soldatburna vapen, fältarbetsmateriel, hjulfordon, stridsfordon, indirekt eld, bandvagn och CBRN (Chemical, Biological, Radiological, Nuclear), samt tre funktioner som arbetar mer övergripande inom TVK organisationen. Dessa tre är planering, stab och RPL (Regional Produktions Ledning).Publiceringsdatum2025-12-09Om tjänsten
Som planeringsingenjör arbetar du med analys av underhållsbehov inom TVK Mark rörande den
materiel som kräver underhåll av försvarsmaktens markverkstäder eller externa underhållsleverantörer.
Du är väl insatt i Försvarsmaktens materielprocess och drivs av att vilja förbättra materielplanering,
materielfördelning och materielunderhåll. Du ansvarar för framtagning av "Behovsplan
Materielunderhållsproduktion" (BP-MUP). Som planeringsingenjör förväntas du arbeta med och utveckla det kontaktnät som krävs för att skapa materiell tillgänglighet. Du har stor frihet i att skapa och välja ditt arbetssätt för att ha en övergripande lägesuppfattning som du verkar efter för att skapa tillgänglighet för Försvarsmaktens materiel.
Huvudsakliga arbetsuppgifter:
• Framtagning av en plan för behovet av underhåll av TVK Marks materiel.
• Uppföljning och analys av materielunderhållsproduktion och materielunderhållsflöden, samt
föreslå utveckling.
• Delta i centrala arbetsgrupper.
• Samverkan med övriga TVK/TVA i Försvarsmakten.
• Stödja vid utveckling av rutiner/processer.Kvalifikationer
• Utbildning och erfarenhet inom Försvarsmaktens materielunderhållsprocess.
• Erfarenhet av Försvarsmaktens stödsystem LIFT och PRIO (SAP).
• Har god förmåga att uttrycka dig på svenska i tal och skrift.
• God förmåga att arbeta med information i Excel och databaser.
Meriterande:
• Erfarenheter från befattning inom Försvarsmaktens materielunderhållsorganisation.
• Teknisk utbildning och erfarenhet av markmateriel inom Försvarsmakten.
• Kännedom om hur Försvarsmakten styrs avseende logistik och i synnerhet teknisk tjänst från
HKV ned till OrgE.
• Erfarenhet och kunskap om teknisk tjänst inom FM materielredovisande system.Dina personliga egenskaper
Du som söker har god samarbetsförmåga och är van vid att hantera många kontaktytor. Du drivs av att
bygga goda relationer och är bekväm i rollen att planera och styra underhållsproduktion. Du är
initiativtagande och handlingskraftig samtidigt som du är lyhörd, eftertänksam och ansvarsfull.
Stor vikt kommer att läggas vid personliga egenskaper och lämplighet för befattningen.
För att myndighetens uppdrag ska vara framgångsrikt förutsätts att alla medarbetare uppträder enligt
den värdegrund som finns. Försvarsmaktens värdegrund slår vakt om alla människors lika värde,
rättvisa och jämlikhet och främjar demokrati och mänskliga rättigheter (läs mer påwww.forsvarsmakten.se).
Fackliga företrädare (nås via FM växel 0505-45 10 00)
OFR/O: Tobias Brandt
OFR/S: Claus Dehlin
SACO: Karin Gällmo
SEKO: Ulrica Lundh
Upplysningar om tjänsten
Johan Melvinsson, C RPL
E-postadress: johan.melvinsson@mil.seÖvrig information
Befattningsnivå: Civil
Lön: Individuell lönesättning enligt kollektivavtal
Anställningsform: Tillsvidare, inleds med sex månaders provanställning om du inte redan är anställd
inom Försvarsmakten
Arbetsort: Skövde (alternativ arbetsort utifrån AST nuvarande arbetsorter kan diskuteras)
Tillträde: Enligt överenskommelse
Tjänsteresor: Främst nationellt och sporadiskt internationellt
I denna rekrytering tillämpas löpande urval vilket innebär att intervjuer kan komma att påbörjas under
ansökningstiden.
Sista ansökningsdag
Välkommen med din ansökan senast 2026-01-11. Din ansökan ska innehålla CV samt personligt brev.
Ansökningar till denna befattning kommer endast tas emot via Försvarsmaktens webbplats.
Information om Försvarsmakten och det rekryterande förbandet:
Försvarsmakten är inne i ett omfattande utvecklingsarbete för att bygga ett starkare försvar mot bakgrund av ett försämrat omvärldsläge och ny försvarspolitisk inriktning med fokus på det nationella försvaret. Ledning för ett starkare försvar syftar till att öka robustheten, förenkla lednings- och lydnadsförhållanden samt genom decentralisering av mandat och ansvar öka förutsättningarna för uppdragstaktik.
I Försvarsmakten finns en stark värdegrund som bygger på öppenhet, resultat och ansvar. Professionell utveckling och personlig hälsa värdesätts och uppmuntras. Det finns goda förutsättningar för intern karriärrörlighet, friskvård samt bra balans mellan arbete och privatliv.
En anställning hos oss innebär placering i säkerhetsklass. Vanligtvis krävs svenskt medborgarskap.
Säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras före anställning enligt 3 kap i säkerhetsskyddslagen. Med anställning följer en skyldighet att krigsplaceras. I anställningen ingår även en skyldighet att tjänstgöra utomlands. Innebörden av detta varierar beroende på typ av befattning.
Till ansökan om anställning ska CV och personligt brev bifogas. Om du går vidare i anställningsprocessen ska alltid vidimerade kopior av betyg och intyg uppvisas.
