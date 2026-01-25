Tvättservice söker chaufför inför sommarsäsongen

Tvättservice i Båstad AB / Fordonsförarjobb / Båstad
2026-01-25


Visa alla fordonsförarjobb i Båstad, Laholm, Ängelholm, Halmstad, Bräcke eller i hela Sverige
Visa alla jobb hos Tvättservice i Båstad AB i Båstad

Tvättservice söker chaufför inför sommarsäsongen


Om företaget.
Tvättservice i Båstad AB är ett vattentvätteri med tvätterianläggning på Båstad Företagsby. Tvättservice tvättar främst till hotell, restaurang och vandrarhem. Tvättservice mål är att bli den självklara partnern och tvätt leverantören.

Inför den kommande säsongen söker vi en pålitlig och serviceinriktad chaufför till vårt tvätteri. Tjänsten är säsongsbaserad med start i maj fram till september.


Publiceringsdatum
2026-01-25

Dina arbetsuppgifter

Som chaufför är det du som:
Ansvarar för hämtning och leverans av tvätt till våra kunder enligt fasta rutter. Du är en viktig del av vårt team och företagets ansikte utåt.


Vi söker dig som:
Har B-körkort - du kör lätt lastbil
Är noggrann, punktlig och ansvarstagande
Har god servicekänsla och ett trevligt bemötande mot våra kunder
Stresstålig
Behärskar svenska i tal och skrift

Vi erbjuder:
Vi erbjuder en trevlig arbetsmiljö i ett sammansvetsat litet team.
Introduktion och upplärning sker på plats.


Lön och anställningsvillkor
Enligt överenskommelse.
Kollektivavtal finns
Arbetstid är huvudsak dagtid vardagar. Tidiga morgnar kan förekomma.


Uppdragslängd
Maj-september. Provanställning tillämpas

Skicka in din ansökan så snart som möjligt - urval sker löpande.




Kontaktperson för detta jobb
Roger Larsson
roger@tvattservice.com

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-28
E-post: roger@tvattservice.com

Omfattning
Detta är ett deltidsjobb.

Arbetsgivare
Tvättservice i Båstad AB (org.nr 556903-6584)
Ängelholmsvägen 263 (visa karta)
269 42  BÅSTAD

Körkort
För detta jobb krävs körkort.

Jobbnummer
9703030

Prenumerera på jobb från Tvättservice i Båstad AB

Fyll i din e-postadress för att få e-postnotifiering när det dyker upp fler lediga jobb hos Tvättservice i Båstad AB: