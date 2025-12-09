Tvättex söker säljare med energi, driv och rätt attityd!
Birklind Försäljning AB / Säljarjobb / Gävle Visa alla säljarjobb i Gävle
2025-12-09
, Älvkarleby
, Sandviken
, Ockelbo
, Ovanåker
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Birklind Försäljning AB i Gävle
Vi söker säljare med energi, tålamod och rätt attityd!
Vi växer och nu letar vi efter fler stjärnor som verkligen har det som krävs.
Det här är inte en annons för alla.
Vi söker dig som är energisk, målmedveten, social, framåt, tålmodig och älskar tempo.
Om du inte känner igen dig i det, då är detta inte rätt jobb. Hos oss lyckas man för att man är rätt person, inte för att man har rätt meritlista.
Erfarenhet är därför inget krav alls.
Det viktiga är att du har personligheten och drivet, resten lär vi dig.
Vad jobbet innebär
• Du ringer nya kunder via telefon, på kvalitetssäkrade ringlistor, vilket gör att du arbetar mot bra potentiella kunder.
• Arbetet är snabbt, energifyllt och handlar om fokus, inställning och resultat.
• Trivs du när det händer saker, när det är tempo, när siffrorna rör sig uppåt, då är du en av oss.
Vad du får hos oss
• Fast lön + provision
• Arbetstider: mån-tors 08.00-16.00, fre 08.00-13.00
• En arbetsplats med mycket energi, skratt och ett riktigt sammansvetsat team
• Löpande utbildning, stöd och coachning - vi utvecklar våra säljare hela vägen
• En kultur där vi jobbar hårt när vi är här, och har gott om tid för livet utanför jobbet
Svenska språket är ett krav!
Redo att visa att du är rätt person för rollen?
Skicka in din ansökan och bli en del av ett team som kör full fart, har roligt varje dag och tjänar bra pengar under tiden Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-02
E-post: victor.asberg@tvattex.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Birklind Försäljning AB
(org.nr 559037-1497), http://www.tvattex.se
Tullbomsgatan 26 (visa karta
)
802 51 GÄVLE Jobbnummer
9635679