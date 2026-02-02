Tvättex Gävle söker nya säljare - tjäna upp till 45.000!
2026-02-02
VI SÖKER SÄLJARE SOM ORKAR MER ÄN SNITTET!
Det här är inte ett jobb för dig som vill "testa något nytt".
Det här är för dig som vill vinna, utvecklas och tjäna bra pengar utan att behöva jobba kvällar och helger.
Vi växer snabbt och bygger nu vidare på ett team där energi, tempo och rätt inställning är allt.
Hos oss är personlighet viktigare än CV.
Driv viktigare än erfarenhet.
Vilja viktigare än ursäkter.
VEM VI LETAR EFTER
Du är:
• Social och trygg i dig själv
• Målmedveten och tävlingsinriktad
• Energisk även när tempot är högt
• Tålmodig nog att inte ge upp
• Bekväm med telefonen och gillar att ta kontakt
Känner du att det här är du?
Då vill vi prata med dig.
Känner du dig osäker
Då är detta inte rätt plats.
VAD DU GÖR HOS OSS
• Ringer nya kunder via kvalitetssäkrade ringlistor
• Jobbar fokuserat, strukturerat och resultatinriktat
• Driver affärer från första samtal till avslut
• Utvecklas dagligen genom coachning och tydliga mål
Det är högt tempo.
Det är mycket skratt.
VAD DU FÅR
• Riktigt bra lön med tydliga mål
• Arbetstider som ger dig liv utanför jobbet
Mån-tors 08.00-16.00
Fre 08.00-13.00
• Ett sammansvetsat team med vinnarkultur
• Löpande utbildning och coachning
• En arbetsplats där prestation syns och belönas
Här jobbar vi hårt när vi är här.
Sen går vi hem med gott samvete.
KRAV
• Flytande svenska i tal
• Rätt attityd
• Vilja att lyckas
ÄR DU REDO?
Om du vill vara en del av ett team som
• Kör full fart
• Har kul varje dag
• Och tjänar bra pengar på riktigt
Då ska du söka.
Inte imorgon.
Nu.
Skicka in din ansökan och visa att du är rätt person, inte bara ännu en sökande. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-01
E-post: victor.asberg@tvattex.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Birklind Försäljning AB
(org.nr 559037-1497)
Tullbomsgatan 26 (visa karta
)
802 51 GÄVLE Kontakt
Victor Åsberg victor.asberg@tvattex.se 0708585522 Jobbnummer
9716735