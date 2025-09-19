Tvätteribiträde sökes till Landskona för framtida uppdrag
Studentconsulting Sweden AB (Publ) / Maskinoperatörsjobb / Helsingborg Visa alla maskinoperatörsjobb i Helsingborg
2025-09-19
, Bjuv
, Åstorp
, Höganäs
, Landskrona
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Studentconsulting Sweden AB (Publ) i Helsingborg
, Bjuv
, Åstorp
, Höganäs
, Landskrona
eller i hela Sverige
Letar du efter ett jobb där du kan arbeta praktiskt och självständigt och bidra till att hålla kläder och textilier fräscha och välskötta? Då är detta jobbet för dig!
Vi på Studentconsulting söker en dedikerad och ansvarsfull tvätteriarbetare. Som tvätteriarbetare kommer du att ha en nyckelroll i att se till att våra kunder får sina kläder och textilier rena och välskötta och bidra med varierade uppgifter som inkluderas i den dagliga verksamheten.
Dina huvudsakliga ansvarsområden inkluderar:
• Sortera, tvätta och torka kläder och textilier enligt givna instruktioner och rutiner.
• Hantera och använda tvättutrustning och rengöringsprodukter på ett säkert och effektivt sätt.
• Kontrollera kvaliteten på tvättade artiklar för att säkerställa att de uppfyller våra höga standarder.
• Packa och förbereda kläder och textilier för leverans till kunder.
DETTA SÖKER VI
Ingen tidigare erfarenhet krävs men det är önskvärt med liknande arbetslivserfarenheter eller ett intresse för dessa uppgifter. Kanske är du familjemedlemmen som tar hand om alla andras tvätt?
Välkommen med din ansökan om detta är jobbet för dig!
OM FÖRETAGET
Mångfaldigt prisbelönta StudentConsulting är ett av Skandinaviens största och ledande rekryterings- och bemanningsföretag med fokus på studenter, akademiker och yrkesutbildade. Tack vare ett stort nätverk och lång erfarenhet har vi tillsatt över 20 000 jobb det senaste året. Vi erbjuder intressanta och utmanande tjänster på både hel- och deltid inom områden som IT, teknik, ekonomi, administration, HR, marknadsföring, kundtjänst, försäljning, industri, produktion, logistik och transport. Hitta din framtid på www.studentconsulting.com Ersättning
Fast lön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-10 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Studentconsulting Sweden AB (Publ)
(org.nr 556674-7449) Arbetsplats
StudentConsulting Kontakt
Louise Mauritzson helsingborg@studentconsulting.com Jobbnummer
9518491