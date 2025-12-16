Två vikarierande Socialsekreterare till Beroendecentrum
Eskilstuna kommun, Socialförvaltningen / Socialsekreterarjobb / Eskilstuna Visa alla socialsekreterarjobb i Eskilstuna
2025-12-16
, Kungsör
, Västerås
, Strängnäs
, Hallstahammar
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Eskilstuna kommun, Socialförvaltningen i Eskilstuna
Är du socionom och vill du jobba med att stötta personer med missbruk, beroende och psykisk ohälsa? Vi söker två vikarier till Beroendecentrum. Tjänsterna är vikariat på ett år.
På Beroendecentrum jobbar vi med målgruppen vuxna personer över 18 år med beroendetillstånd och samsjuklighet. Vår verksamhet bedrivs på Mälarsjukhuset. Som ny kollega kommer du att bli välkomnad av en arbetsgrupp med hög kompetens som ställer upp för varandra. Du får en introduktion och stöd av vår seniora socialsekreterare, och har möjlighet till kontinuerlig kompetensutveckling.Publiceringsdatum2025-12-16Arbetsuppgifter
Du utreder, bedömer, beslutar och följer upp ärenden enligt lagarna SoL, LVM och LVU. I mötet med våra brukare arbetar du utifrån metoden ASI där en kartläggning av brukarens livsområden utförs och i samtalen använder du samtalsmetodiken MI.
Vi samverkar med både externa utförare så som kriminalvård/frivård, Region Sörmlands psykiatri och sjukvård, och interna enheter. Du gör hembesök i tjänsten och en del resor till framförallt behandlingshem. Som stöd i det dagliga arbetet har du nära till kollegor och teamledare. Vårt mål är att stötta och hjälpa människor till ett självständigt liv.Kvalifikationer
Du har socionomexamen eller motsvarande utbildning och erfarenhet som arbetsgivaren bedömer som likvärdig. Det är såklart bra om du har erfarenhet av myndighetsutövning, gärna dokumentationsvana och kunskaper i SoL, LVM och LVU. I den här rollen behöver du ha B-körkort. Har du erfarenhet av arbete inom missbruk och psykisk problematik är det positivt. Har du dessutom läst Beroendetillstånd (12 hp) och/eller Evidensbaserad psykiatri (7,5 hp) och har kunskap om ASI och MI är det meriterande.
För att trivas i rollen behöver du ha ett intresse för vår målgrupp med beroendeproblematik, och ofta samsjuklighet. Då arbetet innebär nära kontakt med brukare och anhöriga behöver du i dessa möten vara trygg i dig själv, professionell och ha ett ödmjukt förhållningssätt. Det är viktigt att du kan arbeta självständigt, tar ansvar och kan prioritera dina arbetsuppgifter och planera om din dag efter behov. Du trivs såklart med samverkan och är bra på det
ÖVRIGT
Socialförvaltningen ansvarar för arbetet med att skapa social trygghet för barn, ungdomar och vuxna. Målet är att arbeta för att uppnå social uthållighet. Inom socialförvaltningen bedrivs kvalificerat och välutvecklat socialt arbete. Förvaltningens arbete innehåller både myndighetsutövning samt behandlande och stödjande insatser för barn, ungdomar, vuxna och familjer.
Vill du vara med och leda vägen?
Vi erbjuder en arbetsplats som går före och leder vägen i en av Sveriges mest hållbara kommuner. Tillsammans med kompetenta och engagerade medarbetare är du med och utvecklar Eskilstuna genom goda hållbara möten, vägledning och service. Genom ett aktivt och modigt medarbetarskap samt ett tillitsfullt och engagerat ledarskap är du med och driver förändring. Du gör skillnad för människor varje dag.
Vi välkomnar medarbetare med olika bakgrund och arbetar för att våra arbetsplatser ska vara tillgängliga för alla.
I samband med intervju behöver du styrka ditt medborgarskap. Det kan du göra med pass alternativt personbevis tillsammans med ID-handling. Om du inte är medborgare i Sverige, EU, EES eller Schweiz måste du uppvisa att du har ett giltigt arbetstillstånd eller är undantagen från skyldigheten att ha arbetstillstånd. Anställning kan ske först efter kontroll av arbetstillstånd, vilket krävs enligt utlänningsförordningen.
Vi ber dig söka tjänsten via länken i denna annons. Det är viktigt att du är noggrann när du fyller i din ansökan eftersom den ligger till grund för vårt urval.
Om du har skyddad identitet ansöker du genom att skicka in din ansökan skriftligen eller lämna den i vår reception på Alva Myrdals Gata 3 D. Märk din ansökan med Rekryteringsenheten och annonsens referensnummer. Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-04 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "252569". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Eskilstuna kommun
(org.nr 212000-0357) Arbetsplats
Eskilstuna kommun, Socialförvaltningen Kontakt
Rekryteringskonsult
Sandra Fagerlönn sandra.fagerlonn@eskilstuna.se Jobbnummer
9646000