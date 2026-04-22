Två veterinärer till Distriktsveterinärerna Rimbo
Är du beredd att jobba i en samhällsbärande verksamhet? Är du intresserad av världens roligaste och viktigaste jobb?
För att alla djur i Sverige ska få förutsättningar att leva ett så bra liv som möjligt finns Distriktsveterinärerna. Med beredskap dygnet runt, mottagningar över hela landet och unik kunskap om djurhälsa bidrar vi till sundare djur och ett tryggare liv. Som distriktsveterinärer arbetar vi på uppdrag av privatpersoner, företag och myndigheter. Vi erbjuder samhällsbärande tjänster för akut djursjukvård, smittskydd och förebyggande insatser för en god djurhälsa. Alltid med fötterna på jorden och hjärtat på rätt ställe. Distriktsveterinärerna är en del av Jordbruksverket.
Mottagningen i Rimbo kännetecknas av engagerade, trevliga och kunniga arbetskamrater som tillsammans skapar ett bra och öppet arbetsklimat. I nuläget är vi 9 veterinärer, en djurvårdare och en legitimerad djursjukskötare. Vi strävar efter att vara en arbetsplats där alla ska trivas, och en av våra främsta styrkor är vår arbetskultur och teamkänsla.
Mottagningen ligger i Rimbo norr om Stockholm, öster om Uppsala. Området kännetecknas av åkerlandskap och skogsmark.
2 plats(er). Publiceringsdatum2026-04-22Arbetsuppgifter
Som en del i vårt team på Distriktsveterinärerna Rimbo kommer du få intressanta och varierande dagar. Vissa dagar kommer du ha planerade besök och andra dagar arbetar du med vår akutverksamhet. I fält tar vi hand om både hästar, nötkreatur, får och getter vilket passar dig som har stort intresse för alla typer av stordjur. Vi har mobil röntgen och ultraljud för stordjur och en blygsam smådjursverksamhet som är under utveckling. Beredskap är en naturlig del av arbetet som veterinär hos oss. Vi har en väl genomtänkt schemaläggningsmodell för beredskap som ger dig god möjlighet till återhämtning.
Vi arbetar prestigelöst, har en lärande kultur och ser kompetensutbyte som självklart. Som en del av vårt team kommer du att arbeta i en miljö där vi stöttar varandra och arbetar mot gemensamma mål. Vi eftersträvar en arbetskultur där alla känner sig delaktiga och uppskattade. Tillsammans jobbar vi för att utveckla både verksamheten och oss själva - samtidigt som vi har kul på vägen!
Omfattningen för tjänsterna är 80 %.Kvalifikationer
Vi söker dig som har svensk veterinärlegitimation. Vi ser att du är engagerad, värdesätter god service och goda kundrelationer samt arbetar för teamets bästa mot gemensamma mål!
Vår verksamhet består av framförallt häst- och lantbrukets djur, men även viss smådjurspraktik. För denna tjänst ser vi att du har ett särskilt intresse för häst och lantbrukets djur. Då vi i stor grad arbetar med akutsjukvård krävs ett gott öga för prioriteringar och planering. I tjänsten ingår beredskapstjänstgöring på samtliga djurslag.
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet, social kompetens och god samarbetsförmåga! Meriterande med tidigare erfarenhet av arbete med häst och lantbrukets djur.
Krav på B-körkort och att du behärskar svenska i både skrift och tal.
Tillträde enligt överenskommelse.
Varmt välkommen med din ansökan!
Löneform: Månadslön.
Anställningsform: Tillsvidareanställning.
Varaktighet: Tillsvidare.
Arbetstid: Schema.
Vi bryr oss om vår personal. Därför ger vi alla medarbetare inom Distriktsveterinärerna möjlighet att ta del av olika förmåner. Några exempel är 28-35 dagar semester beroende på din ålder, löneväxling, friskvårdsbidrag och företagshälsovård. För dig som förälder har vi bra villkor för att hitta en bra balans mellan arbetsliv och familjeliv, vi erbjuder bland annat föräldrapenningtillägg och möjlighet att reducera din arbetstid fram till dess att barnet är tolv år.
Vi eftersträvar mångfald bland våra medarbetare.
Vi tillämpar provanställning i 6 månader.
Vårt arbetsspråk är svenska och våra tjänster kräver att du behärskar svenska i både tal och skrift.
Inför rekryteringsarbetet har Distriktsveterinärerna tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi vill därför inte bli kontaktade av annonsförsäljare eller rekryteringsföretag.
Hos Distriktsveterinärerna använder vi e-rekrytering genom Offentliga Jobb för att effektivisera och kvalitetssäkra arbetet med ansökningshandlingarna. När du en gång fyllt i dina uppgifter kan du enkelt söka andra jobb utan att fylla i uppgifterna igen.
Sista dag att ansöka är 2026-05-08
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "7.1.6-07403/2026".
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Statens Jordbruksverk
(org.nr 202100-4151)
553 29 JÖNKÖPING Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Jordbruksverket, Distriktsveterinärerna Region Mitt Kontakt
Klinikchef
Eva Rytterlund Eva.Rytterlund@distriktsveterinarerna.se 010-122 8849
9870244