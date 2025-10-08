Två verksamheter - ett meningsfullt jobb!
2025-10-08
Nu provar vi att kombinera våra verksamheter vilket kommer möjliggöra att under ett arbetspass följa omsorgstagare från boende till sin dagliga verksamhet.
Tanums kommun funktionshinder verksamhet söker nu engagerade stödassistenter till våra verksamheter inom LSS.
Om tjänsterna
- Anställningsform: Tillsvidareanställning.
- Sysselsättningsgrad: 100 %
- Tillträde: Omgående eller enligt överenskommelse.
- Placering: Arbetet sker utifrån verksamhetens behov och kommer fördelas mellan Berget, Klippan och Daglig verksamhet.
Berget och Klippan är gruppbostäder med särskild service enligt LSS, belägna i Tanums kommun. Boendet riktar sig till vuxna personer med funktionsnedsättning och omfattar totalt 12 lägenheter. Arbetet sker utifrån verksamhetens behov och kan innebära arbete på båda boendena.
Daglig verksamhet erbjuder meningsfull sysselsättning för personer med funktionsnedsättning, där fokus ligger på individens utveckling, delaktighet och välmående.
Arbetsuppgifter - Daglig verksamhet
Som stödassistent inom daglig verksamhet arbetar du med att möjliggöra för den enskilde att leva ett så självständigt och aktivt liv som möjligt. Du bidrar till omsorg av god kvalitet genom att använda ett kreativt och sinnesbaserat arbetssätt som främjar ett rikt och meningsfullt liv för personer med funktionsnedsättning.
Du kommer att:
- Vara ett stöd för deltagarna under arbetsdagens varierande aktiviteter
- Arbeta med respekt för deltagarens integritet och utforma stödet individuellt
- Följa genomförandeplaner och dokumentera insatser noggrant
- Bidra till ett stimulerande och utvecklande arbetsklimat
Arbetet kräver engagemang, inlevelseförmåga, gott bemötande, samarbetsförmåga och uthållighet.
Arbetsuppgifter - Gruppbostäderna Berget och Klippan
Som habiliteringspersonal på våra gruppbostäder arbetar du för att skapa meningsfullhet, självständighet och personlig utveckling för de boende. Genom ett pedagogiskt och kreativt arbetssätt främjar du livskvalitet och en aktiv vardag utifrån varje individs behov och förutsättningar.
Du kommer att:
- Stötta de boende i deras vardag utifrån individuella behov
- Efterfölja arbetsrutiner och delta i möten och samverkan
- Bidra till god gruppdynamik och verksamhetsutveckling
- Arbeta varierande tider, inklusive dag, kväll och helg
Utbildningskrav är Vård- och omsorgsprogrammet med kurserna; "socialpedagogik" samt "specialpedagogik 2" eller Barn- och fritidsprogrammet inriktning socialt arbete med kurserna; grundläggande vård och omsorg", "specialpedagogik 1" samt "specialpedagogik 2". Utöver detta krävs det godkänd i svenska 1 och samhällskunskap på gymnasienivå.
Du ska ha erfarenhet från arbete inom verksamhetsområdet. Arbetet är varierande, vilket förutsätter att Du har stor inlevelseförmåga, initiativförmåga, flexibilitet och tålamod. Du ska ha god förmåga att hantera svåra situationer och samtidigt behålla en stark tilltro till människors förändrings- och utvecklingsförmåga. Vi lägger därmed stor vikt vid personlig lämplighet. Vi förutsätter att Du har ett professionellt bemötande gentemot vår målgrupp. Dokumentation och administrativa arbetsuppgifter är datoriserat och det är därmed viktigt att Du har god datorvana samt kan uttrycka Dig obehindrat på svenska i tal och skrift. Vi vill att du har B-körkort.Övrig information
Tanums kommun eftersträvar att vara en rökfri arbetsplats, därför uppskattar vi att du är rökfri. Tjänsten kan komma att rekryteras löpande. Upplysningar om tjänsten kan lämnas av enhetschef Maher Saleh, 0525-181 60. Fackliga företrädare nås via kommunens kundcenter på telefon 0525-180 00.
För den som erbjuds anställningen krävs enligt Lagen om registerkontroll utdrag för arbete med barn med funktionsnedsättning ur polisens belastningsregister.
Välkommen till Tanums kommun - den vidsträckta kommunen vid havet! Tanums kommun är till ytan Bohusläns största kommun med små kända kustsamhällen som Grebbestad, Fjällbacka och Hamburgsund. Tanum ligger strategiskt ca 1,5 h bilväg från Göteborg och Oslo. Tanums kommun är kommunens största arbetsgivare med fler än 1300 medarbetare fördelat på flera hundra olika yrkesroller. Tillsammans ger vi god service och skapar bra dagar för Tanumsborna. Hos oss får du jobba med sånt som är viktigt på riktigt. Vi är livskvalitet.
Läs mer om hur det är att bo och verka i Tanum.https://www.nykommun.se/kommun/tanum/
Kommunens värdeord - förtroende, ansvar, respekt och omtanke - beskriver vårt förhållningssätt och syftar till att skapa kvalitet i varje möte. Vi bedriver ett aktivt hälsofrämjande arbete med målsättningen att vara en attraktiv arbetsgivare och en hälsofrämjande organisation. Som medarbetare erbjuds du friskvårdsbidrag, personalstödsprogram, kompetensutveckling och hälsofrämjande aktiviteter av olika slag.https://www.tanum.se/naringslivarbete/arbetsmarknad/ledigajobbikommunen/formanerochmojligheterforanstallda.4.2cfe40f718529bcf8d191c9.html
