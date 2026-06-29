Två vårdenhetschefer välkomnas till gemensamt chefskap
Västra Götalandsregionen / Sjukvårdschefsjobb / Göteborg Visa alla sjukvårdschefsjobb i Göteborg
2026-06-29
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Tillsammans utvecklar vi Sahlgrenska Universitetssjukhuset för en hållbar framtid. Vi ställer om hälso- och sjukvården med målet att vara Europas ledande universitetssjukhus 2032. Tillsammans med patienterna arbetar vi för kvalitet, tillgänglighet, patientsäkerhet, forskning, utbildning och innovation – i ett sammanhållet hälso- och sjukvårdssystem i Västra Götalandsregionen. Vår vision och våra mål tar sikte mot en vård av yttersta kvalitet, där patienten alltid är i fokus. Vi erbjuder hälso- och sjukvård lokalt och regionalt, men också högspecialiserad vård till patienter i hela landet och utomlands. Våra medarbetare är vår styrka och de bidrar i kunskapsutbyten nationellt och internationellt. Med digitala verktyg och nya arbetssätt kan vi förenkla vardagen på sjukhuset och erbjuda en modern, tillgänglig och effektiv vård av högsta kvalitet.
Om verksamheten
Verksamhetsområde Thorax och kardiologi bedriver högspecialiserad regions- och rikssjukvård inom thoraxkirurgi och thoraxintensivvård och har tillstånd för tre uppdrag för Nationell högspecialiserad vård (NHV-uppdrag). Våra patienter kommer från hela regionen, Sverige och Island. Verksamheten har ett aktivt forsknings-, utvecklings- och utbildningsarbete (FoUU) i samarbete med Sahlgrenska Akademin samt ett stort utbildningsuppdrag.
Intervention 2 och 3 driftar 7 interventionssalar där olika typer av kardiologiska interventioner/ingrepp och behandlingar genomförs. På Intervention 2 bedrivs dygnet runt, alla dagar i veckan PCI-verksamhet för hela regionen. Dagtid bedrivs utöver kranskärlsingrepp även klaffingrepp, behandlingar vid lungemboli sa.t alkoholablationer. På Intervention 3 bedrivs högspecialiserad dagverksamhet med avancerade kateterledda arytmibehandlingar – och hjärtsviktsutredningar.
Vi söker dig som är intresserad av att arbeta i team på en dynamisk och kreativ arbetsplats som ständigt jobbar med förbättringsarbeten för ökad kvalitet och patientsäkerhet. Vi erbjuder dig en spännande arbetsplats med gott kamratskap och mycket arbetsglädje!Publiceringsdatum2026-06-29Dina arbetsuppgifter
Som vårdenhetschef kommer du tillsammans med en vårdenhetschefskollega att:
Ha personal-, budget- och arbetsmiljöansvar
Arbeta aktivt med att följa upp avdelningens mål
Ta tillvara och utveckla medarbetarnas kompetens
Driva förändrings- och utvecklingsarbete på avdelningen
Ha ett nära samarbete med medicinska ansvariga sektionschefer och en vårdenhetsöverläkare
Du är direkt underställd verksamhetschefen och ingår i verksamhetens ledningsgrupp. Tjänsten innebär ett tidsbegränsat femårigt chefsförordnande med tillsvidareanställning i din grundprofession.
Vem söker vi?
Vi söker dig som har relevant högskoleutbildning, gärna med tidigare chefserfarenhet.
Erfarenhet av akut- och intensivvård samt akademisk bakgrund såsom magister-, master- eller forskarutbildning är meriterande.
För uppdraget som vårdenhetschef söker vi en tydlig ledare som genom öppenhet, dialog och god samarbetsförmåga, såväl internt som externt, bidrar till att leda verksamheten framåt.
Du har en stark drivkraft och en vilja att utveckla avdelningen med målet att skapa effektivitet och i slutändan värde för patienten.
Du har god kommunikativ förmåga och ett prestigelöst sätt som skapar engagemang och delaktighet för att inspirera och utveckla andra.
Du har ett genuint intresse att leda andra och mod att fatta beslut.
Du förutsätts arbeta mot uppsatta mål och följa upp resultatet. Stor vikt läggs vid personlig lämplighet.
Varmt välkommen med din ansökan!
Om Västra Götalandsregionen
Hos oss blir du en del av en större helhet. Vi är 56 000 medarbetare i över 200 yrken som varje dag gör skillnad i människors liv i hela Västra Götaland.
Du bidrar till en trygg och jämlik vård samt till ett hållbart samhälle där miljö, kultur och goda kommunikationer skapar livskvalitet.
Vi är mitt i en digital utveckling där du får vara med och forma framtidens arbetssätt för att förbättra och förenkla vardagen för invånare och verksamheter.
Som tillsvidareanställd blir du krigsplacerad som en del av vårt gemensamma ansvar för att samhällsviktiga funktioner ska fungera även i kris.
Vill du veta mer om oss? På vår webb kan du läsa mer om våra förmåner och möta medarbetare som varje dag gör skillnad och utvecklas i sina yrken. https://www.vgregion.se/jobba-i-vgr/sa-ar-det-att-jobba-hos-oss/ Så ansöker du
Västra Götalandsregionen ser helst att du registrerar din ansökan via rekryteringssystemet. Om du som sökande har frågor om den utannonserade tjänsten eller av särskilda och speciella skäl inte kan registrera dina uppgifter i ett offentligt system - kontakta kontaktperson för respektive annons.
Till bemannings-, förmedlings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare:
Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings-, förmedlings- och rekryteringsföretag samt andra externa aktörer och försäljare av ytterligare jobbannonser. Västra Götalandsregionen har upphandlade avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-26 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Västra Götalandsregionen
(org.nr 232100-0131), http://www.vgregion.se/sokjobb
Blå stråket 5 (visa karta
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413 46 GÖTEBORG Arbetsplats
Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Thorax och Kardiologi, Perfusionsenhet Kontakt
SACO VGLF, Ylva Kastrup 031-3429064 Jobbnummer
9982332