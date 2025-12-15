Två vårdenhetschefer till nya psykoskliniken, Huddinge sjukhus.
2025-12-15
Universitetskliniken Psykiatri Sydväst drivs av visionen att erbjuda den bästa psykiatriska vården i Sverige. Vi är en del av SLSO psykiatri och har omfattande samverkan med Karolinska Institutet. Kliniken präglas av forskning, nytänkande, innovationer och ständig utveckling. Psykiatri Sydväst är i sin helhet samlad i Flemingsberg vid Karolinska Universitetssjukhuset Huddinge. http://psykiatrisydvast.se//
Nu står vi inför en ny epok! Stockholms läns sjukvårdsområde (SLSO) är i uppstart av Psykosvård Stockholm - en nybildad organisation som samlar alla öppenvårdsmottagningar- och heldygnsvårdsavdelningar för patienter med psykossjukdom inom SLSO i en gemensam verksamhet.
Vill du göra skillnad för personer med psykos? Vi söker två engagerade vårdenhetschefer till våra psykosenheter inom heldygnsvården på Karolinska universitetssjukhuset Huddinge.
Avdelning M76 är en psykiatrisk vårdavdelning med inriktning på behandling av psykossjukdomar. Här vårdas patienter som har en psykosdiagnos eller som behöver inneliggande vård under utredning vid misstänkt psykossjukdom.
Avdelning M78 erbjuder vård för patienter med långvariga psykotiska sjukdomstillstånd som t. ex. schizofreni, vanföreställningssyndrom samt schizoaffektivt syndrom. En stor del av patienterna är äldre och har somatiska sjukdomar.
Enheterna erbjuder idag insatser och behandling utifrån nationella riktlinjer och kunskapsstöd för psykospatienter.Publiceringsdatum2025-12-15Dina arbetsuppgifter
Som vårdenhetschef på en av klinikens psykosavdelningar kommer du ha ett varierande chefsuppdrag med ansvar för personal, budget, ekonomi, patientsäkerhet och vårdutveckling. Du kommer att leda både operativt och strategiskt, med fokus på att utveckla verksamheten för att möta behoven från framtidens psykiatri och inom heldygnsvården. Chefen för dessa två enheter kommer ha en nyckelroll i att utveckla verksamheterna till att bli enheter som klarar ett flexibelt uppdrag i ständig förändring framåt utifrån behov både internt och externt.
Chefsfunktionen har en viktig uppgift i att samverka med andra psykosenheter inom nya organisationen men också med vårdgrannar på Huddinge sjukhus (PSV, Karolinska mfl) samt med privata vårdgrannar som WeMind, Liljeholmen och Gröndal.
Som vårdenhetschef arbetar du i parledarskap tillsammans med medicinsk ledningsansvarig läkare (MLA). Du kommer även att ha en biträdande chef med i enhetsledningen.Kvalifikationer
Vi söker dig som är legitimerad sjuksköterska, meriterade med specialistkunskap inom psykiatri. Du har tidigare chefserfarenhet inom vården gärna med erfarenhet av att leda psykiatrisk vårdverksamhet. Kunskap om - och intresse för - de specifika patientgruppernas behov är starkt meriterande liksom intresse för och erfarenhet av förändringsarbete. Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.Dina personliga egenskaper
För tjänsten söker vi dig som är mål- och resultatorienterad och har en mycket god samarbetsförmåga och är relationsskapande. Du har en personlig mognad och är trygg i att leda en verksamhet i en föränderlig miljö. För att kunna lyckas i rollen ser vi att du har en strategisk förmåga som gör att du ser helheten och tar hänsyn till det större perspektivet för dina beslut. Du har engagemang och en stark vilja av att leda dina medarbetare och enheten mot gemensamma mål med högsta kvalitet i patientvården. Du bygger förtroende, skapar en trygg och inkluderande miljö, samt stöttar och uppmuntrar medarbetares utveckling. Vi värdesätter förmågan hos dig som chef att skapa ett öppet arbetsklimat, som utgör grund för delaktighet, engagemang och samarbete.
Anställningsform
Tillsvidare, heltid. Du anställs i din grundprofession och får ett tidsbegränsat förordnande som vårdenhetschef.
Vårt anställningserbjudande
Förmåner som friskvårdsbidrag på 5000 kr/år, förmånlig tjänstepension och föräldraförmån samt trygga anställningsvillkor. Läs mer om alla våra förmåner här.
Kompetensutveckling i rollen som chef och ledare där du bland annat erbjuds utbildning i förändringsledning samt utvecklande ledarskap.
Välkommen in med din ansökan! Urval och intervjuer sker löpande.
Tjänsten tillsätts under förutsättning att den inte behöver tas i anspråk för intern omplacering, enligt gällande regelverk.
Vid patientnära arbete inom Stockholms läns sjukvårdsområde:
• tillämpas registerkontroll före beslut om anställning enligt SLSO:s övergripande anvisning för registerkontroll vid anställning.
• ska medarbetare som kommer att ha patientkontakt genomgå nyanställningsundersökning, enligt gällande direktiv, vilket sker genom företagshälsovården innan anställning.
• krävs, förutom svensk yrkeslegitimation, goda kunskaper i svenska språket motsvarande nivå C1 enligt den gemensamma europeiska referensramen (GERS). Samma krav är vägledande vad gäller icke-legitimerad personal med patientkontakt.
Stockholms läns sjukvårdsområde (SLSO) är en av Sveriges största vårdgivare med 11 600 medarbetare. Vi erbjuder hälso- och sjukvård i Region Stockholms regi inom psykiatri, primärvård, geriatrik, ASIH, närakuter, somatisk specialistvård, habilitering och hälsa samt hjälpmedel. I samverkan med Karolinska Institutet bedriver vi forskning, utbildning och utveckling. https://www.slso.regionstockholm.se/.
