Två utbildningskoordinatorer till Internationella avdelningen
Lunds universitet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Kansli S / Administratörsjobb / Lund Visa alla administratörsjobb i Lund
2025-10-09
Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens främsta lärosäten. Här finns omkring 47 000 studenter och mer än 8 800 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.
Lunds universitet välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Jämställdhet, lika villkor och mångfald är grundläggande principer för alla delar av vår verksamhet.
Om arbetsplatsen
På Samhällsvetenskapliga fakultetskansliet, Kansli S, är vi ca 50 medarbetare, och vi finns i lokaler i Paradisområdet, mitt i hjärtat av Lund.
Vi arbetar med kvalificerat verksamhetsstöd för fakultetsledning och fakultetens institutioner inom utbildning, ledningsstöd, forskning, HR, ekonomi och kommunikation. Vårt arbete präglas av självständighet, högt engagemang och ansvarstagande med ett stort förtroende från ledningen. Vi gillar att utmana oss själva och tänka innovativt, med ett ständigt pågående utvecklingsarbete.
Du kommer bli placerad vid Internationella avdelningen, inom Kansli S. Avdelningen ansvarar för att planera och koordinera internationellt studentutbyte och fakultetsgemensamma engelskspråkiga utbildningar och kurser på grundnivå, avancerad nivå och forskarnivå. Avdelningen ger råd och stöd i internationaliseringsfrågor till fakultetsledning och institutioner samt föreslår strategiska inriktningar för fakultetens internationaliseringsarbete.
Vi erbjuder
Lunds universitet är en statlig myndighet vilket innebär att du får särskilda förmåner, generös semester och en förmånlig tjänstepension. Kansli S är en hybrid arbetsplats där möjlighet att arbeta på distans upp till två dagar i veckan finns. Läs mer på universitetets webbplats om att vara anställd vid Lunds universitet: Jobba hos oss https://www.lu.se/om-universitetet/jobba-hos-oss
Arbetsuppgifter och ansvarsområden
Internationella avdelningen hanterar hela processen från antagning till examination och examensceremoni för ett kandidatprogram, sju mastersprogram och ett antal kurser på både avancerad nivå och forskarnivå. Arbetsuppgifterna varierar under ett läsår och följer utbildningsprogrammens struktur och upplägg, t.ex. på våren ska nya studenter antas samtidigt som de studenter som är i slutet av sin utbildning skriver uppsats.
Vi söker nu en utbildningskoordinator för att i första hand arbeta med det internationella kandidatprogrammet i utvecklingsstudier samt en utbildningskoordinator som dels arbetar med fakultetens internationella utbytesprogram dels arbetar med att koordinera nystartade magisterprogram på Campus Helsingborg. Båda rollerna innehåller studieadministration i vid mening. I studieadministrationen ingår koordinering och hantering av studentärenden, antagning, studentarrangemang, stöd till lärare, studievägledning samt praktiskt kommunikationsarbete via bland annat lärplattformen Canvas.
Arbetet innebär mycket kontakter med studenter, myndigheter och medarbetare vid fakulteten och andra delar av universitet. Du kommer även att medverka i utvecklingsarbete inom Internationella avdelningen. Arbetsuppgifterna kan komma att förändras och utvecklas över tid i enlighet med verksamhetens behov. Arbetsuppgifterna inkluderar:
program- och kursantagning samt registrering
handlägga ansökningar, urval och antagning till utbytesstudier
planera och stödja studenterna i praktiska detaljer inför utresa
handlägga tillgodoräknande
myndighetsutövning, så som hantering av studieuppehåll och betygsrapportering
studievägledning, rådgivning och informationsmöte för studenter
uppföljning av studenter med pedagogiskt stöd
administrativt stöd till ledningsgrupp och studierektor
För arbete med internationella utbytesstudier ingår dessutom:
Arbetet innebär mycket kontakt med kollegor, men också lärare och andra administratörer inom fakulteten och universitetet. Arbetet ställer krav på att du självständigt kan hantera en stor mängd studieadministrativa ärenden och information. Kommunikation sker till stor del på engelska.
För fullständig annons: https://lu.varbi.com/se/what:job/jobID:864380/
Samhällsvetenskapliga fakulteten vid Lunds universitet är ett av landets ledande kunskapscentra för forskning och utbildning inom samhälls- och beteendevetenskap. Med verksamhet i både Lund och Helsingborg, över 700 anställda och cirka 5 700 helårsstudenter är fakulteten en av Lunds universitets största. Vi erbjuder en kreativ akademisk miljö med engagerade studenter och medarbetare. Vår huvuduppgift är att utveckla, förmedla och förvalta kunskap om samhälle, människa och organisationer i en miljö som präglas av öppenhet, tolerans och nyfikenhet.
