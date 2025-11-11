Två undersköterskor sökes till Solängens äldreboende i Bålsta
Håbo Kommun / Undersköterskejobb / Upplands-Bro Visa alla undersköterskejobb i Upplands-Bro
2025-11-11
, Järfälla
, Sollentuna
, Upplands Väsby
, Sigtuna
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Håbo Kommun i Upplands-Bro
, Järfälla
, Håbo
, Stockholm
, Uppsala
eller i hela Sverige
Om arbetsplatsen
Solängens äldreboende är ett demensboende med 40 lägenheter fördelade på två våningsplan med fyra boendeenheter.
Vi har en vacker trädgård med trevliga uteplatser med blommor, bärbuskar och fruktträd. Hos oss står det personliga bemötandet i centrum. Vi arbetar utifrån socialförvaltningens värdegrund som innefattar ett professionellt bemötande präglat av vänlighet, finkänslighet och ödmjukhet. Arbetsplatsen ligger nära Bålsta centrum, ca tio minuters promenad från resecentrum. Direktbussar finns till Västerås, Enköping, Uppsala, Märsta, Kista och Arlanda. SJ och SL har stopp vid resecentra. Bålsta ligger precis intill E18. Det finns möjlighet till parkering invid arbetsplatsen. Publiceringsdatum2025-11-11Arbetsuppgifter
Hos oss kommer du att bistå våra äldre med praktisk hjälp och ge stöd i vardagliga situationer utifrån de boendes individuella behov. Detta gäller i alla förekommande arbetsuppgifter som omvårdnad, social samvaro, aktiviteter, måltider, klädvård etc. Vi arbetar utifrån en helhetssyn kring den äldre och därför samarbetar vi i team med andra professioner t ex sjuksköterska, arbets-och fysioterapeut, men även med anhöriga och andra viktiga personer för den äldre.
Social dokumentation, delegerade hälso- och sjukvårdsuppgifter ingår i tjänsten.
I ditt arbete ges du en möjlighet att uppleva glädjen i att bidra till att äldre personer ges god omsorg och trygghet.
Tjänsterna är på 84% samt 75%.
Det ingår delegerade arbetsuppgifter från SSK såsom medicin delegering, såromläggningar osv. Kvalifikationer
Vård- och omsorgsprogrammet eller motsvarande.
Det är meriterande om du har arbetat med människor med demensdiagnoser tidigare.
Håbo kommun är ett finskt förvaltningsområde varför finska språket kan vara meriterande.
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
Vi söker dig som
Det är viktigt att du har god samarbetsförmåga, är flexibel och lösningsfokuserad då det dagliga omvårdnadsarbetet snabbt kan förändras. Du ska ha lätt att etablera relationer med andra och du behöver vara prestigelös i ditt sätt att agera.
Urval sker löpande och tjänsterna kan komma att tillsättas under rekryterings tiden.
Om Håbo kommun
Håbo kommun ligger omgiven av Mälaren med närhet till både levande landsbygd och stadsliv. Centralorten Bålsta ligger mellan Stockholm, Uppsala, Enköping och Västerås. I Håbo kan du leva, bo och arbeta. Du kan också pendla i nästan alla väderstreck och snabbt ta dig via buss, tåg eller pendel till fyra städer inom knappt en timme. Traktens rika omväxlande natur- och kulturhistoria ger dig goda förutsättningar för friluftsliv och fritid.
Här finns också närheten i vardagen, med korta vägar mellan kollegor, verksamheter och beslut. Som en del av Håbo kommun är du med och bidrar till ett viktigt samhällsuppdrag, och skapar värde för Håboborna varje dag. Vi är omkring 1 700 medarbetare som tillsammans driver kommunens verksamheter framåt. Vi bygger en arbetsplats där tillit, samarbete och lärande står i centrum.
Hos oss får du vara delaktig och växa i en arbetsmiljö som främjar både utveckling och arbetsglädje. Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-12-06 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2025/233". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Håbo kommun
(org.nr 212000-0241) Arbetsplats
Vård- och omsorgsförvaltningen, Avd för äldreomsorg och sjukvård i hemmet Kontakt
Ninna Ängeslevä 017152630 Jobbnummer
9598767