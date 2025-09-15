Två undersköterskor/ skötare till heldygnsvård Vuxenpsykiatrin

Region Jämtland Härjedalen, Psykiatrisk vårdavdelning 4B / Undersköterskejobb / Östersund
2025-09-15


Visa alla undersköterskejobb i Östersund, Krokom, Åre, Ragunda, Ånge eller i hela Sverige
Visa alla jobb hos Region Jämtland Härjedalen, Psykiatrisk vårdavdelning 4B i Östersund

Invånare i Jämtlands län som är i behov av specialistpsykiatri får sin behandling i öppen- eller heldygnsvård inom område psykiatri på Östersunds sjukhus. Enheternas medarbetare har ett stort ansvar i att utveckla och förbättra vården i samarbete med områdets ledning. Sammanlagt finns ca 270 medarbetare inom området.

Publiceringsdatum
2025-09-15

Arbetsuppgifter
Som undersköterska hos oss arbetar du nära patienten och är ett viktigt stöd i det dagliga livet, den personliga omvårdnaden och i de sociala kontakterna. Arbetet sker i nära samarbete med sjuksköterskor, läkare, kurator och psykolog vilket ger dig ett brett och stimulerande arbetsfält. Du har även ett nära samarbete med områdets öppenvård.

Kvalifikationer
Kvalifikationer
* Undersköterska

* Erfarenhet av arbete inom psykiatri är meriterande
* Förmåga att arbeta både självständigt och i team
* God samarbetsförmåga och personlig lämplighet är avgörande

ÖVRIGT
Vi ser gärna att du skickar in din ansökan så snart som möjligt då urval och intervjuer sker löpande.

Hör våra kollegor berätta om sitt arbete på psykiatrin i Östersund: regionjh.se/psykiatri

Nyfiken på att flytta till Jämtland Härjedalen? Läs mer på tasteget.nu

Utdrag ur belastningsregistret lämnas i samband med erbjudande om anställning.

Vi har gjort vårt val av rekryteringstjänster och undanber oss vänligt men bestämt ytterligare erbjudanden.

Ersättning
Enligt avtal.

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-13
Klicka på denna länk för att göra din ansökan

Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C275971".

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Region Jämtland Härjedalen (org.nr 232100-0214)

Arbetsplats
Region Jämtland Härjedalen, Psykiatrisk vårdavdelning 4B

Kontakt
Enhetschef
Lars Backus
lars.backus@regionjh.se
063153891

Jobbnummer
9509575

Prenumerera på jobb från Region Jämtland Härjedalen, Psykiatrisk vårdavdelning 4B

Fyll i din e-postadress för att få e-postnotifiering när det dyker upp fler lediga jobb hos Region Jämtland Härjedalen, Psykiatrisk vårdavdelning 4B: