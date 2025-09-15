Två undersköterskor/ skötare till heldygnsvård Vuxenpsykiatrin
Region Jämtland Härjedalen, Psykiatrisk vårdavdelning 4B / Undersköterskejobb / Östersund Visa alla undersköterskejobb i Östersund
2025-09-15
eller i hela Sverige
Invånare i Jämtlands län som är i behov av specialistpsykiatri får sin behandling i öppen- eller heldygnsvård inom område psykiatri på Östersunds sjukhus. Enheternas medarbetare har ett stort ansvar i att utveckla och förbättra vården i samarbete med områdets ledning. Sammanlagt finns ca 270 medarbetare inom området.Publiceringsdatum2025-09-15Arbetsuppgifter
Som undersköterska hos oss arbetar du nära patienten och är ett viktigt stöd i det dagliga livet, den personliga omvårdnaden och i de sociala kontakterna. Arbetet sker i nära samarbete med sjuksköterskor, läkare, kurator och psykolog vilket ger dig ett brett och stimulerande arbetsfält. Du har även ett nära samarbete med områdets öppenvård.KvalifikationerKvalifikationer
* Undersköterska
* Erfarenhet av arbete inom psykiatri är meriterande
* Förmåga att arbeta både självständigt och i team
* God samarbetsförmåga och personlig lämplighet är avgörande
ÖVRIGT
Vi ser gärna att du skickar in din ansökan så snart som möjligt då urval och intervjuer sker löpande.
Hör våra kollegor berätta om sitt arbete på psykiatrin i Östersund: regionjh.se/psykiatri
Nyfiken på att flytta till Jämtland Härjedalen? Läs mer på tasteget.nu
Utdrag ur belastningsregistret lämnas i samband med erbjudande om anställning.
Vi har gjort vårt val av rekryteringstjänster och undanber oss vänligt men bestämt ytterligare erbjudanden. Ersättning
Enligt avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-13 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C275971". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Jämtland Härjedalen
(org.nr 232100-0214) Arbetsplats
Region Jämtland Härjedalen, Psykiatrisk vårdavdelning 4B Kontakt
Enhetschef
Lars Backus lars.backus@regionjh.se 063153891 Jobbnummer
9509575