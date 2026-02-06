Två tjänster sjuksköterska 80-100 % demens/psykiatri

Vittsjö Omsorg AB / Sjuksköterskejobb / Hässleholm
2026-02-06


Visa alla sjuksköterskejobb i Hässleholm, Perstorp, Östra Göinge, Kristianstad, Osby eller i hela Sverige
Visa alla jobb hos Vittsjö Omsorg AB i Hässleholm

Vittsjö Omsorg är ett vård- och omsorgsboende beläget i Vittsjö i norra Skåne. Vi har två verksamheter, demens 17 platser och psykiatri 22 platser, för kvinnor och män från 45 år. Våra boende kommer huvudsakligen från södra Sverige.
Vi planerar för framtiden och bemannar nu upp med en sjuksköterska till vardera avdelningen. Tjänstgöringsgrad enligt överenskommelse 80-100 %, dagtid, viss beredskap kan komma att införas. En av tjänsterna kommer senare att vara som biträdande föreståndare. Vi tillämpar provanställning 6 månader.
Gå gärna in på vår hemsida för mer information om företaget och verksamheten, www.vittsjoomsorg.se.

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-08
E-post: anne.nystrom@vittsjo-sjukhem.se

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Vittsjö Omsorg AB (org.nr 556161-2168)
Verumsvägen 2 (visa karta)
282 67  VITTSJÖ

Kontakt
Sjuksköterska/bitr föreståndare
Anna Andersson
anna.andersson@vittsjoomsorg.se
045122160

Jobbnummer
9727008

Prenumerera på jobb från Vittsjö Omsorg AB

Fyll i din e-postadress för att få e-postnotifiering när det dyker upp fler lediga jobb hos Vittsjö Omsorg AB: