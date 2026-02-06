Två tjänster sjuksköterska 80-100 % demens/psykiatri

Vittsjö Omsorg är ett vård- och omsorgsboende beläget i Vittsjö i norra Skåne. Vi har två verksamheter, demens 17 platser och psykiatri 22 platser, för kvinnor och män från 45 år. Våra boende kommer huvudsakligen från södra Sverige. Vi planerar för framtiden och bemannar nu upp med en sjuksköterska till vardera avdelningen. Tjänstgöringsgrad enligt överenskommelse 80-100 %, dagtid, viss beredskap kan komma att införas. En av tjänsterna kommer senare att vara som biträdande föreståndare. Vi tillämpar provanställning 6 månader. Gå gärna in på vår hemsida för mer information om företaget och verksamheten, www.vittsjoomsorg.se.