Två tjänster 83% + 89%, till kvinna med autism. Tillträde omgående!
Inre Kraft I Norr AB / Vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb / Luleå Visa alla vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb i Luleå
2025-10-06
På Inre Kraft arbetar vi tillsammans för alla människors rätt till att leva livet fullt ut. Nu söker vi ytterligare två kollegor till vårt team, är det du?
OM TJÄNSTEN
Vi på Inre Kraft söker två engagerade personliga assistenter till vår kund i Luleå. Tjänsterna omfattar 83% respektive 89% sysselsättningsgrad.
Vår kund har dubbelassistans alla dagar mellan kl 07.00-21.00, vilket innebär att du alltid arbetar med en kollega under dessa tider.
Du arbetar främst dagtid på vardagar och helger. Nattarbete kan förekomma, men blir aktuellt först efter att du har arbetat en längre tid hos kunden.
Arbetstiderna är förlagda enligt följande:
Kl 07:00-20:00
Kl 08:00-21:00
Kl 07:00-15:00
Tillträde sker enligt överenskommelse, gärna så snart som möjligt!
OM KUNDEN
Vår kund är en kvinna i 40-årsåldern som behöver din hjälp som assistent för att leva ett så gott liv som hon önskar. Som assistent hjälper du henne i vardagen med diverse förekommande sysslor och aktiviteter, där du försöker motivera till delaktighet efter hennes förutsättningar.
Att ta promenader och vara iväg på olika aktiviteter är exempel som vår kund tycker om att göra tillsammans med dig som assistent. Vår kund behöver din hjälp i sin vardag då hon har autism och begränsad verbal förmåga. Hon kommunicerar via kroppsspråk, enstaka ord och ljud. Samt använder sig av bl a av pecs för att uttrycka sina önskemål och behov.
Arbetsuppgifterna inkluderar:
Stöd vid dagliga rutiner, som förekommande hushållssysslor
Assistera/hjälp vid personlig hygien, av- och påklädning samt vid måltider
Hjälp och stöttning vid kommunikation.
Kunden använder sig av veckoscheman, handdator och pecs för kommunikation.
ÄR DU DEN VI SÖKER?
För att trivas hos vår kund bör du vara en en god lagspelare som fungerar bra i arbete med dina kollegor. Du bör vara kommunikativ samt ha en god förmåga att anpassa din aktivitetsnivå efter kunden. Du bör vara lyhörd och ha en god förmåga att läsa in andra människor, och vi ser att du är ansvarstagande. Kunden önskar kvinnliga sökanden. Vi ser det som meriterande om du har erfarenhet inom autism.
Om du känner att detta stämmer in på dig, kan du vara den vi söker!
KRAV
Goda kunskaper i svenska, bårde i tal och skrift
Tidigare erfarenhet av arbete som personlig assistent inom liknande yrkesområde
MERITER
Tidigare erfarenhet inom autism
Sysselsättningsgrad: 83% + 89%
Lön: Vi tillämpar individuell lönesättning. Övriga ersättningar i enlighet med kollektivavtal.
Din ansökan kommer att läsas av medarbetare på Inre Kraft, kund och anhörig. Urvalet sker löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdagen. Varmt välkommen med din ansökan.
För anställning hos oss på Inre Kraft behöver du ha ett BankID och godkänner att använda ditt BankID i tjänsten. En förutsättning för att påbörja en anställning hos oss är att du som söker kan uppvisa giltig ID-handling och/eller lämna in personbevis samt eventuella dokument som styrker rätten till arbete i Sverige. Personbevis kan du enkelt ladda ner på Skatteverkets hemsida. För att kunna jobba som personlig assistent behöver du vara minst 18 år.
Om du vill arbeta med barn och unga under 18 år måste du uppvisa utdrag ur brottsregistret. Det är viktigt att du redan nu beställer ett utdrag från Polisen, då deras handläggningstid kan variera, Du beställer enkelt med BankID via denna länk:Länk till belastningsregister
Jobba hos oss på Inre Kraft AB
Inre Kraft är ett familjärt assistansbolag med huvudsaklig verksamhet i Norrbotten och Västerbotten. Vår målsättning är att tillgodose varje kunds individuella och unika behov av personlig assistans, där det är kunden som berättar hur verksamheten ska bedrivas. Våra ledord är trygghet, stabilitet och familjär känsla. Våra kundservicemedarbetare är tillgängliga över telefon årets alla dagar mellan kl 06.00-22.00. Vi har anordnar återkommande kostnadsfria aktiviteter för våra kunder och för dig som medarbetare. Vi är mån om dig som anställd och våra kunder, och strävar efter att skapa en arbetsplats där alla trivs och utvecklas.
Förmåner för dig som anställd hos Inre Kraft
Som anställd personlig assistent hos oss omfattas du av kollektivavtal och avtalspension. Du är försäkrad under arbetstid och till/från arbetet om något oförutsett skulle inträffa. Vi erbjuder friskvårdsbidrag till våra anställda.
Delning av ansökningar inom Team Olivia
För att ge dig bästa möjligheterna att hitta rätt tjänst kan din ansökan komma att delas med våra systerbolag inom Team Olivia, om din profil matchar en ledig tjänst där. Självklart sker detta endast med ditt godkännande, vilket du anger i samband med din ansökan.
För dig med anställningsstöd
Om du har rätt till anställningsstöd tar vi hänsyn till detta vid en eventuell anställning. Att ange denna information i din ansökan är helt frivilligt - alternativt kan du välja att informera oss vid en eventuell intervju. Vi ser detta som en möjlighet att tillsammans skapa en bra lösning för dig som medarbetare. Ersättning
