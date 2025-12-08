Två tandsköterskor sökes till Tandvårdsgruppen Ängelholm
2025-12-08
Information om arbetsplatsen
Tandvårdsgruppen är Ängelholms största privata tandvårdsklinik.
Fullt digitaliserad mottagning med 3d scanners, 3d printers, CBCT samt tio fullutrustade behandlingsrum.
På kliniken arbetar fyra team som består av fyra tandläkare, åtta tandsköterskor. två tandhygienister och en receptionist.
Vi drivs av kvalitét och utveckling samt har ett prestigelöst klimat på kliniken med högt i tak. Vi tror på en familjär kultur på mottagningen med korta kommunikationsvägar. Publiceringsdatum2025-12-08Dina arbetsuppgifter
Arbetsuppgifter är att assistera tandläkaren i teamet, arbeta delegerat vid behandlingar, allt från att ta röntgen, lägga bedövning, scanning, tillverka provisorium till att hjälpa till i reception med att ta betalt och hjälpa till att svara i telefonen vid behov. Kvalifikationer
Utbildad till tandsköterska. Det är meriterande om du är van vid ett delegerat arbetssätt. Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper och att du passar väl in i teamet.
Vi ser att behärskar det svenska språket flytande i både tal och skrift.
För oss är hög odontologisk kvalitét och ett bra kommunikativt samarbete mycket viktigt. Dina personliga egenskaper
Vi söker tandsköterskor som önskar att arbeta på toppen sin kompetens, delegerat och digitalt. Vi söker dig som har lätt för att samarbeta, är utåtriktad och har ett gott bemötande mot både kunder och kollegor.
Övrig information
Tillsvidareanställningen: Sysselsättningsgrad 91,25%, fr.o.m. 260205 eller efter överenskommelse
Vikariatet: Sysselsättningsgrad 88,75%, fr.o.m.260401-270801 med chans till en tillsvidareanställning efter slutfört vikariat.
Intervjuer sker löpande och tjänsterna kan tillsättas innan siats ansökningsdagen.
Om Praktikertjänst
Praktikertjänst startade för över 65 år sedan och är en av Sveriges största vårdgivare. Vi har 750 mottagningar, från Vittangi i norr till Ystad i söder, som drivs av praktiker som tillsammans äger hela Praktikertjänst. Vi är övertygade om att det skapar engagemang, delaktighet, fokus på kvalitet, kontinuitet samt kompetensutveckling - och är en viktig anledning till att vi varje år hamnar i topp vad gäller både nöjda patienter och medarbetare. Hos oss får du en trygg anställning med fina förmåner och goda möjligheter till både personlig och professionell utveckling. Vi vet att våra medarbetares välbefinnande är grunden till nöjda patienter och i det långa loppet, ett mer välmående samhälle. Ersättning
Avtalslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-08 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2025/875". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Praktikertjänst AB
(org.nr 556077-2419) Arbetsplats
Tandvård, Skåne län, Tandvårdsgruppen Jobbnummer
9634507