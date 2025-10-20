Två tandsköterskor sökes till Specialisttandvården Halmstad
2025-10-20
Vi söker dig som är utbildad tandsköterska och har ett särskilt intresse eller erfarenhet av OFM/käkkirurgi och parodontologi.
Hos oss arbetar vi i en positiv anda där teamarbete, utveckling och lärande är en naturlig del av vardagen. Välkommen att bli en del av våra engagerade team! Vi söker alltså 1 tandsköterska till käkkirurgen/OFM och 1 tandsköterska till parod-avdelningen.
Om arbetet och arbetsplatsen
Specialisttandvården har ett länsövergripande ansvar med verksamhet vid sjukhusen i Halmstad och Varberg. Vi tar emot patienter som remitterats från både privata och offentliga vårdgivare samt från andra enheter inom sjukhuset.
Hos oss bedrivs även specialistutbildning och efterutbildning av tandläkare, samt utbildning för tandhygienister och tandsköterskor. Forskning och utveckling är en viktig del av vår verksamhet.
Kliniken i Halmstad är välutrustad med 17 behandlingsrum, 4 operationssalar, en särskild enhet för käk- och ansiktsröntgen, sterilenhet och reception. Patientadministrationen sker i systemen COSMIC och Carita.
Som tandsköterska på Specialisttandvården Halmstad arbetar du i nära samarbete med kollegor inom flera specialiteter - tandsköterskor, tandhygienister, medicinska sekreterare och tandläkare.
Vi står inför ett generationsskifte och söker nu två nya kollegor till våra team inom OFM/käkkirurgi och parodontologi. Här får du arbeta inom ett brett behandlingspanorama, med både akuta och planerade behandlingar. Du kommer att ingå i de olika teamen med flera tandsköterskor och behandlare, där dina huvudsakliga arbetsuppgifter kommer att vara assistans och bakassistans vid behandling av våra patienter. Tjänsten innebär arbete både på op-sal och mottagning.
Parodontologi:
Som tandsköterska på parodontologiavdelningen assisterar du både på mottagning och operation. Administrativa uppgifter, självständigt patientarbete samt andra klinikgemensamma ansvarsområden är en självklar del i ditt arbete. Vi erbjuder omfattande tandvårdsbehandlingar, inklusive traditionella parodontalbehandlingar, bettrehabilitering, kirurgiska ingrepp så som bentransplantation, implantatoperationer med mera.
Käkkirurgi:
Hos oss träffar du patienter med ett käkkirurgiskt vårdbehov. Vi arbetar inom ett mycket brett käkkirurgiskt behandlingspanorama och du möter patienter i behov av såväl akut som planerad käkkirurgisk vård. Du arbetar tillsammans med flera tandsköterskekollegor och med olika behandlare. På käkkirurgiska enheten behandlas patienter inom ett brett spektrum, från implantatkirurgi och käkanomalier till avancerade rekonstruktiva ingrepp.
OFM:
I arbetsuppgifterna ingår samtliga områden inom specialiteten såsom infektionsutredningar och saneringar inför behandling av hematologiska sjukdomar, organtransplantationer, hjärtkirurgi, tumörkirurgi och strålning. Vidare utredning och behandling av munslemhinneförändringar, omhändertagande av tandvårdsrädda och omsorgspatienter i samarbete med psykolog samt behandling av patienter under generell anestesi m.m. Ca 2/3 delar av remisserna kommer från sjukvården.
Utöver det kliniska arbetet kan du komma att medverka i den utbildningsverksamhet som bedrivs i huset. Som tandsköterska kan du bli involverad i både planering och genomförande av utbildningsmoment. Vi erbjuder ett stimulerande och utvecklande arbete med god arbetsgemenskap och en positiv arbetsmiljö.
För att skapa en flexibel och effektiv verksamhet strävar vi efter att alla medarbetare ska kunna arbeta inom flera ämnesområden. Administrativa uppgifter ingår i tjänsten, liksom samordning av vård med andra vårdgivare inom både tandvård och sjukvård.Publiceringsdatum2025-10-20Kvalifikationer
Vi söker dig som:
- Har tandsköterskeexamen, gärna med några års erfarenhet
- Har erfarenhet av de olika ämnesområden (meriterande)
- Är trygg i din yrkesroll och har lätt för att anpassa dig till förändrade arbetsförhållanden
- Arbetar självständigt, men också har god samarbetsförmåga
- Är lyhörd, lösningsorienterad och ser möjligheter i förändringar
- Har god planerings- och organisationsförmåga
Stor vikt läggs vid personlig lämplighet.
Varmt välkommen med din ansökan!
Vårt erbjudande
För oss är det viktigt att du ska trivas och utvecklas i ditt arbete.
vi kan erbjuda dig som anställd.
vi kan erbjuda dig som anställd.
Om Region Halland
Region Halland är till för alla som bor och arbetar här i Halland. Vi är över 8 000 medarbetare inom 370 olika yrken som alla arbetar för att erbjuda en god hälso- och sjukvård och att främja tillväxt och utveckling. Vi ansvarar också för kollektivtrafiken i Halland och driver frågor inom områden som näringsliv, kultur och utbildning. Vår vision är "Halland - bästa livsplatsen" och med det menar vi att Halland ska bli den bästa platsen att bo på, utbilda sig, arbeta och driva företag i. Vi har kommit en bra bit på vägen, välkommen att följa med oss på vår resa! https://www.regionhalland.se/om-region-halland/
Strävan efter jämställdhet, mångfald och likvärdiga villkor är både en kvalitetsfråga och en självklar del av Region Hallands värdegrund.
Region Halland krigsplacerar all tillsvidareanställd personal.
