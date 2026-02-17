Två ST-läkare i allmänmedicin, Vårdcentralen Cityhälsan Centrum
2026-02-17
Tycker du om ett omväxlande arbete där du jobbar nära våra invånare och kan göra skillnad för deras hälsa varje dag? Då tror vi att du kommer att trivas med att jobba hos oss!
I Region Östergötland arbetar 33 vårdcentraler tillsammans för att ge länets invånare bästa möjliga vård.
Stora satsningar görs på en utbyggd primärvård och som ST-läkare hos oss får du:
Möjlighet att göra BT-utbildning inom ramen för din tillsvidareanställning som ST.
550 invånare som heltidsarbetande ST läkare när du är i mitten på din ST och som nybliven specialistläkare 1100 invånare.
I syfte att skapa jämställd vård över hela länet ett lönetillägg och möjlighet att resa på arbetstid.
Vårt erbjudande
Primärvårdscentrum Östergötland består av 33 regiondrivna vårdcentraler, Vårdcentrum Finspång, Barnhälsovårdsenheten, 1177- och jourcentraler kväll och helg och Allmänmedicinskt utbildningscentrum. Vi bedriver en bred primärvårdsverksamhet där vi erbjuder vård till alla genom hela livet; nyfödda, barn, ungdomar, vuxna, äldre och patienter i livets slutskede.
Vi är en framåtblickande organisation med stort fokus på bra arbetsmiljö, utveckling och god hälsa. Vi arbetar aktivt för att skapa förutsättningar för hållbart arbetsliv samtidigt som vi har ett utvecklingsinspirerat arbetssätt för att möta framtidens utmaningar inom primärvården. Hos oss finns goda utvecklingsmöjligheter för dig som vill göra karriär inom ditt yrke, bli chef alternativt gå vidare på andra sätt, genom exempelvis specialisering eller forskning.
Region Östergötlands ST-utbildning i allmänmedicin organiseras av Allmänmedicinskt utbildningscentrum (AMC), där studierektorer och utbildningssekreterare samordnar sidoutbildningar, ordnar kurser och utbildningar och deltar i utformandet av ST-läkarens utbildningsplan. Läs mer om AMC (klicka på länken).
Region Östergötland har också ett specialistövergripande ST-kansli, som arrangerar ST-utbildningar för alla specialiteter, läs mer om ST-kansliet (klicka på länken).
Vårdcentralen Cityhälsan Centrum är regiondriven, ligger centralt i Norrköping och har idag drygt 14 100 listade invånare, en blandad befolkning. På vårdcentralen finns läkarmottagning, specialistsköterskemottagningar, sjuksköterskemottagning, barnhälsovård, psykosocial kompetens, fotvård och laboratorium. Vi ansvarar även för ett par äldreboenden.
Vi har på Cityhälsan Centrum ett hittills framgångsrikt koncept som innebär att allmänspecialister handleder mer oerfarna kollegor. Handledare finns tillgängliga för frågor i stunden. Just nu har vi hos oss 9 fasta allmänspecialister och 1 professor i internmedicin. Vi har 7 ST-läkare och flera AT-läkare i systemet.
Vi är vidare en akademisk vårdcentral med flera personer som på olika sätt är engagerade i forskning, vi jobbar sen länge framgångsrikt med psykisk hälsa enligt IBH-konceptet, vi har en välfungerande äldrevårdsmottagning och har goda samarbetsstrukturer och fint arbetsklimat. Vi är också en HBTQI-diplomerad vårdcentral och vi värnar om allas lika värde. Vi har en väl tilltagen introduktion så att du som kommer ny ska känna dig välinformerad och trygg.
Läs också gärna vår karriärstege för läkare och även om dina förmåner hos oss.Publiceringsdatum2026-02-17Dina arbetsuppgifter
Vi erbjuder dig ett utmanande och omväxlande arbete. Vi tror att du söker dig till primärvård för att du är intresserad av bredden av specialistområdet allmänmedicin och kan tänka dig en framtid inom primärvården. Som ST-läkare hos oss kommer du få regelbunden handledning och utöver deltagande på ST-möten.
Du kommer som ST-läkare att arbeta under handledning. I början av ST-tjänstgöringen kommer en utbildningsplan upprättas tillsammans med dig, din handledare, ST-studierektor och verksamhetschef. Du kommer successivt under din ST växa in i allmänläkarrollen med dess olika delar och stora bredd.
Om dig
Du är legitimerad läkare och innehar läkarlegitimation utfärdad av Socialstyrelsen, samt svenska språkkunskaper motsvarande dokumenterad nivå C1, då du ska kunna kommunicera med patienter, anhöriga och kollegor obehindrat.
Har du inte genomfört AT eller har godkänd Baskompetens enligt BT så finns möjligheten att göra BT under anställningens första år.
Du har god samarbetsförmåga och kan planera, organisera och prioritera ditt arbete. Du har gott omdöme och kommunicerar på ett tydligt sätt. Vi vill att du är prestigelös och tycker om att arbeta i team. Vi lägger stor vikt vid personliga egenskaper.
Ansökan och anställning
Det här är en tillsvidaretjänst med tillträde enligt överenskommelse, provanställning kan komma att tillämpas.
Urval kommer att ske löpande och intervjuer kan komma att påbörjas innan ansökningstiden gått ut. Bifoga kopia på examensbevis och legitimation med din ansökan.
Upplysningar om hur det är att arbeta hos oss på Cityhälsan Centrum lämnas av Maud Holmgren, som nås enklast via e-postadress nedan.
Inför anställning i ett patientnära arbete inom Region Östergötland kommer du att få fylla i en https://ledsys.lio.se/Document/Document?DocumentNumber=54500.
Varmt välkommen in med din ansökan! Om du behöver hjälp med att registrera i systemet, kontakta kundtjänst Stöd och service, 010-103 60 00, under kontorstid.
Sista dag att ansöka är 2026-02-21
Sista dag att ansöka är 2026-02-21 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Vårdcentralen Cityhälsan Centrum
Verksamhetschef/specialistläkare i allmänmed maud.holmgren@regionostergotland.se
