Två specialistsjuksköterskor till Psykiatrisk jourmottagning PSS
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2026-07-31
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Psykiatri Södra Stockholm strävar efter att bli ett ledande föredöme inom svensk psykiatri. Det gör vi genom att arbeta personcentrerat, erbjuda rätt kompetens för patientens behov, betona tillämpning av evidensbaserade riktlinjer och vårdprogram. Vi satsar fortsatt på utvecklingsarbete inom områdena patientsäkerhet, vårdprocesser och vår viktigaste resurs medarbetaren. Vi är över 750 engagerade medarbetare som erbjuder patienter en god, säker och jämlik vård.
Vi behöver anställa fler sjuksköterskor, en för dagtid och en för schemalagd tid, till vår mottagning belägen i Rosenlunds sjukhusområde på Södermalm!
Mottagningens uppdrag omfattar Stockholms södra stadsdelar och delar av innerstaden samt sedan 1 april i år även över Nacka och Värmdös kommuner.
Om Psykiatrisk Jourmottagning
Mottagningen erbjuder bedömning och rådgivning för alla medborgare som vänder sig till Psykiatri Södra Stockholm. Enheten består av ca 30 medarbetare; läkare, sjuksköterskor, skötare, undersköterskor och medicinska sekreterare.
Vi genomför akutpsykiatriska bedömningar och gör vårdinsatser alla dagar året om kl. 8-22.
Ditt arbete som sjuksköterska
På vardagarna har du varierande funktion, antingen som ledningssjuksköterska, samordnade sjuksköterska eller du tar emot samtal i jourtelefonen. I jourtelefonen ingår att bedöma psykiatriskt status inklusive suicidbedömning, triagering, ge stöd, rådgivning och vägledning till patienter, närstående, vårdgrannar m fl. I den schemalagda tjänsten är du dessutom arbetsledande sjuksköterska på kvällar och helger.
I ditt arbete på jouren ingår att handleda sjuksköterskestudenter och andra yrkeskategorier som auskulterar.
Självständigt eller med läkare förekommer även akuta mobila bedömningar i patientens hem. Efter läkarbesök även viss uppföljning av patienter i jouren.
Dokumentation sker i journalsystemet Take Care.
Våra förväntningar på dig
Legitimerad sjuksköterska, specialistutbildning inom psykiatri är meriterande.
Steg 1-utbildning (basutbildning i terapeutisk metod) eller liknande är meriterande.
Erfarenhet av psykiatriskt arbete är ett krav.
Mycket goda kunskaper i det svenska talade och skriftliga språket.
Flexibilitet och samarbetsförmåga.
Förmåga till struktur samt att kunna prioritera när det händer mycket.
Stor vikt läggs vid personlig lämplighet.
Körkort är önskvärt.
Vad kan vi erbjuda dig?
Vi erbjuder två tillsvidareanställningar: En schemalagd tjänst 38,25 h/vecka med arbete för närvarande två helger av fem och en dagtjänsten 40 h/v.
Omfattning och viss schemaläggning kan diskuteras.
Vi erbjuder dig möjlighet att arbeta på en arbetsplats som ger utrymme för personlig och professionell utveckling. Arbetet erbjuder en variation av arbetsuppgifter och utmaningar i möten med olika diagnosgrupper, spännande frågeställningar och samarbete med vårdgrannar.
Vi erbjuder även förmåner som friskvårdsbidrag om 5000 kr/år och kvarstannandebonus om 40 arbetstimmar per år vid heltid.
Låter det intressant?
Du söker tjänsten med CV, personligt brev och intyg.
Välkommen med din ansökan!
Tjänsten tillsätts under förutsättning att den inte behöver tas i anspråk för intern omplacering, enligt gällande regelverk.
Vid patientnära arbete inom Stockholms läns sjukvårdsområde:
• tillämpas registerkontroll före beslut om anställning enligt SLSO:s övergripande anvisning för registerkontroll vid anställning.
• ska medarbetare som kommer att ha patientkontakt genomgå nyanställningsundersökning, enligt gällande direktiv, vilket sker genom företagshälsovården innan anställning.
• krävs, förutom svensk yrkeslegitimation, goda kunskaper i svenska språket motsvarande nivå C1 enligt den gemensamma europeiska referensramen (GERS). Samma krav är vägledande vad gäller icke-legitimerad personal med patientkontakt.
Stockholms läns sjukvårdsområde (SLSO) är en av Sveriges största vårdgivare med 11 600 medarbetare. Vi erbjuder hälso- och sjukvård i Region Stockholms regi inom psykiatri, primärvård, geriatrik, ASIH, närakuter, somatisk specialistvård, habilitering och hälsa samt hjälpmedel. I samverkan med Karolinska Institutet bedriver vi forskning, utbildning och utveckling. Läs mer om SLSO här.
Att söka jobb i Region Stockholm
Vi eftersträvar jämställdhet och jämlikhet på vår arbetsplats och ser gärna sökande med olika bakgrund och förutsättningar.
Vi tar endast emot ansökningar via detta system. Ansök genom att klicka på knappen "Ansök". Ansökningar per brev eller e-post beaktas inte. Vi undanber oss direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt säljare av ytterligare jobbannonser.
Vårt rekryteringssystem kan inte hantera anonyma ansökningar eller sökande med skyddade personuppgifter. Om du har skyddade personuppgifter ber vi dig att kontakta den kontaktpersonen som finns angiven i annonsen. Din ansökan kommer då att hanteras utanför rekryteringssystemet. Du bör även vara försiktig med vilken information du lämnar i din ansökan och endast ta med information som är relevant för den aktuella befattningen.
Region Stockholm ansvarar för hälso- och sjukvård, kollektivtrafik, regional utveckling och bidrar till kulturlivet. Varje dag, dygnet runt. I landets snabbaste växande region. Tillsammans skapar vi Europas attraktivaste storstadsregion.
Läs mer om hur det är att jobba hos oss i Region Stockholm Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-24 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Stockholm
(org.nr 232100-0016), https://www.regionstockholm.se/jobb/lediga-jobb/
Box 22550 (visa karta
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104 22 STOCKHOLM Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Psykiatrisk jourmottagning Psykiatri Södra Stockholm Kontakt
Christina Lindqvist, Enhetschef 08-12341497 Jobbnummer
10016617