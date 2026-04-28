Två sortimentsortare & värderare till Myrornas produktion i Göteborg
Har du känsla för trender och vill engagera dig i en organisation som värnar om både människor och miljö? Vill du vara med och göra skillnad? Se hit!
Vi på Myrorna i Tagene, Göteborg, letar efter två dedikerade sortimentsorterare & värderare - en med fokus på mode och en på inredning. Behovet är på deltid, med arbete förlagt på eftermiddagar. Ditt jobb blir att hantera inkomna gåvor och se till att våra butiker och webbshop förses med varor av hög kvalitet och säljbarhet. Du kommer att sortera och värdera allt från inredningsdetaljer, böcker, tavlor och porslin till kläder, smycken och hemtextilier. Valet av varor görs med hänsyn till trender, säsong, kvalitet och varumärken. Dessutom kommer du att stötta och handleda praktikanter på Myrorna.
Är du den vi söker?
För att trivas i rollen bör du ha ett starkt intresse för kläder, mode och textilier och/eller inredning och prylar. Meriterande är erfarenhet av värderingsarbete inom det valda området. Arbetet sker i en industriell miljö och kan vara fysiskt krävande. Du behärskar det svenska språket väl i både tal och skrift.
Som person är du effektiv och trivs i ett högt arbetstempo med förmåga att arbeta mot uppsatta mål. Vi använder KPI:er och nyckeltalsuppföljning för alla medarbetare och ser därför att du behöver vara kvalitetsmedveten och kunna upprätthålla en produktivitet som matchar våra mål och nyckeltal.
Vidare har du förmåga att arbeta såväl självständigt som tillsammans med andra. Med din positiva attityd finns det inget problem som inte går att lösa eftersom du är lyhörd, flexibel och gärna tar initiativ till förbättringar.
Vi erbjuder
Myrorna erbjuder ett utvecklande och stimulerande arbete där ingen dag är den andra lik. Du får möjlighet att vara en del av Myrornas arbete för en positiv samhällsförändring genom återanvändning, arbetsträning för personer utanför arbetsmarknaden samt bidra till Frälsningsarméns sociala arbete. Vi har kollektivavtal och erbjuder friskvårdsbidrag.
På enheten arbetar cirka 35 anställda och ett antal praktikanter i olika arbetsmarknadspolitiska åtgärder.
Ansök redan idag!
Urval sker löpande, så skicka in din ansökan så snart som möjligt. Om du har ett särskilt intresse för någon av tjänsterna, var vänlig och ange detta i din ansökan. Startdatum enligt överenskommelse.
Båda tjänsterna är på 50%, med arbetstid måndag-fredag kl. 11.50-16.00.
Vi erbjuder tillsvidareanställning, deltid. Provanställning tillämpas.
Registerutdrag efterfrågas enligt gällande riktlinje.
Information om tjänsterna lämnas av avdelningschef Inredning, victoria.wallenberg@myrorna.se
eller Avdelningschef Mode, andrea.gulden@myrorna.se
Myrorna är Sveriges mest välkända butikskedja som säljer second hand, med butiker över hela landet. Vi är störst när det gäller att samla in kläder och prylar som kan återanvändas. Verksamheten fungerar som vilken butikskedja som helst. Med budget, krav på försäljning och ekonomiskt överskott. Ändå skiljer vi oss från andra eftersom vårt ekonomiska överskott från försäljningen går till Frälsningsarméns sociala arbete i Sverige. Vårt uppdrag består också av att bidra till en hållbar samhällsförändring genom att få fler svenskar att återanvända. Men även av att få fler människor som står långt från arbetsmarknaden att, genom arbetspraktik hos oss, komma den lite närmare. De tre uppdragen är centrala i allt vi gör - från hur vi samlar in till hur vi säljer.
Vi är en betydelsefull samhällsaktör som verkar för en hållbar värld sedan 130 år tillbaka
Sista dag att ansöka är 2026-05-19
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Frälsningsarmén
425 37 GÖTEBORG Arbetsplats
Myrorna Jobbnummer
9879427