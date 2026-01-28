Två socialsekreterare till Alvesta kommuns Individ- och familjeomsorg
2026-01-28
Alvesta kommun med ca 20 000 invånare - södra Sveriges mittpunkt - Integrerar lokalt boende med globala möjligheter. En position som bygger på högkvalitativ kommunal service, ett framgångsrikt näringsliv och en bra blandning av tätorter och landsbygd. Lägg därtill en stark infrastruktur med järnväg, flyg och ett välutvecklat vägnät så förstår du varför Alvesta kommun är rätt val.
• Stor nog för att idéer skall födas och utvecklas
• Liten nog för att alla skall bli sedda och uppskattade samt korta beslutsvägar
I Alvesta kommunkoncern är vi ca 2000 medarbetare inom flera olika yrkeskategorier som varje dag arbetar med att göra skillnad för våra invånare. Vår gemensamma värdegrund är "Tillsammans skapar vi en bättre vardag för våra invånare och oss medarbetare. Vi utvecklas genom goda möten och öppen dialog. Detta uppnår vi genom vår värdegrund som bygger på "Delaktighet, Engagemang och Tillit". Vårt fokus är att skapa den bästa möjliga kommunala servicen för dem vi är till för; invånare, företagare och besökare. Alvesta kommun arbetar utifrån en styrmodell som bygger på tillitsbaserad ledning och styrning med fokus på Agenda 2030.
Vill du vara med på vår spännande resa med siktet inställt på hållbar samhällsutveckling?
Förvaltningen för Arbete och Lärande ansvarar för bland annat individ- och familjeomsorg, arbetsmarknad och sysselsättning samt vuxenutbildning och gymnasieskola. Vårt grunduppdrag är att erbjuda utbildning och stöd och insatser utifrån individens behov och förutsättningar. Genom tidiga, främjande och förebyggande insatser bedriver vi ett målinriktat arbete i samverkan med andra samhällsaktörer.
Avdelningen för Individ- och familjeomsorgen består av fyra enheter; IFO team 1, IFO team 2, Boendestödsteamet samt Stöd- och behandlingsenheten. Avdelningen ansvarar för handläggning och verkställighet inom verksamhetsområdena barn (SoL och LVU) och vuxen missbruk (SoL och LVM), försörjningsstöd, socialpsykiatri (SoL) och våld i nära relationer (SoL).Publiceringsdatum2026-01-28Arbetsuppgifter
Vi söker nu två eller flera erfarna socialsekreterare till våra team. I vårt teamarbete arbetar vi tillsammans för att erbjuda stöd för individer utifrån de behov som föreligger. Din roll kommer att ha fokus på antingen barn eller vuxna med skadligt bruk och beroende och dina huvudsakliga arbetsuppgifter kommer vara att utreda behov av stöd och skydd utifrån gällande lagstiftning (SoL, LVU/LVM). Du arbetar tvärprofessionellt tillsammans med andra socialsekreterare i ditt team.Du kommer bland annat arbeta med:
* samverkan med interna och externa aktörer.
* utredningsarbete enligt SoL och LVU/LVM
* uppföljning av beviljade insatser.
* förbereda och föredra ärenden för individutskott för beslut.
* företräda nämnden i domstol.
Barnutredare: Arbetet bedrivs tillsammans med barnen/ungdomarna och deras vårdnadshavare, deras nätverk och i samarbete med andra professionella som möter målgruppen. Ditt arbete innefattar att utreda, bedöma och fatta beslut enligt gällande lagstiftning, SoL och LVU, samt att följa upp insatser för att säkerställa rätt stöd till barnet/ungdomen. Arbetet är varierande där en dag kan bestå av planerade besök och dokumentation men också av oplanerade händelser som kräver akuta bedömningar.
Skadligt bruk och beroende: Som socialsekreterare med inriktning skadligt bruk och beroende kommer du att arbeta med myndighetsutövning inom området. Ditt arbete innefattar att utreda, bedöma och fatta beslut enligt gällande lagstiftning, SoL och LVM, samt att följa upp insatser för att säkerställa rätt stöd till den enskilde. Du kommer att ha ett särskilt fokus på att stödja individer i utsatta livssituationer och skapa förutsättningar för ett tryggt och självständigt liv.
Då vi i IFO team 1 och team 2 arbetar tvärprofessionellt, kan det bli aktuellt att du stöttar kollegor även i andra professioner vid behov inom teamen.Kvalifikationer
För tjänsten krävs socionomexamen eller annan lämplig högskoleutbildning innehållande socialrätt. Du har god kännedom om rådande lagstiftning och dokumentationskrav samt har en god förmåga att på korrekt svenska uttrycka dig i tal och skrift. Du har tidigare erfarenhet av liknande arbete. Det är också meriterande om du har erfarenhet av Signs of Safety och handläggning i Lifecare.
Du har en god förmåga att, med empati, engagemang och respekt, professionellt bemöta människor som befinner sig i svåra livssituationer. Flexibilitet och samarbetsförmåga är av vikt. Du ser samverkan som en självklar del i ditt arbete.
Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet. Vi förutsätter att du är en trygg person med god personlig mognad samt att du bidrar till ett gott arbetsklimat. Är du den vi söker, kan vi erbjuda dig en möjlighet att utföra kvalificerat socialt arbete tillsammans med engagerade och kompetenta kollegor, vid en avdelning med höga ambitioner när det gäller kvalitet, organisation och resultat.
B-körkort för manuell bil är ett krav.
Välkommen med din ansökan!
