Två skolkuratorer till Barn och Elevhälsan
2026-04-09
Barn- och elevhälsan är Barn- och utbildningsförvaltningens gemensamma organisation för barn- och elevhälsostöd till skolorna samt i viss omfattning till förskolorna i Östersunds kommun. Inom enheten arbetar skolsköterskor, skolläkare, kuratorer, psykologer, logopeder, pedagoger och speciallärare/specialpedagoger med spetskompetens. Sammanlagt arbetar ca 60 medarbetare inom enheten. Till Barn- och elevhälsan hör även Särskild undervisning vid sjukhus samt ett Skolfam-team.
Ditt nya jobb
Som skolkurator är du organiserad under enheten Barn- och elevhälsan där du har din chef. Du har din placering ute på en eller flera skolor med rektor som uppdragsgivare och där du ingår i skolornas elevhälsoteam. På vissa skolor arbetar flera skolkuratorer medan man på andra till vardags är ensam skolkurator.
Du ingår i en grupp med andra skolkuratorer på Barn- och elevhälsan. Ni träffas regelbundet för bland annat handledning, samarbete, fortbildning och kollegialt lärande.
Som skolkurator arbetar du utifrån en helhetssyn på eleven i dess sammanhang; skola, hem och fritid. Barn- och elevhälsans uppdrag innebär att stödja skolorna i det främjande och förebyggande arbetet samt att stödja elevernas utveckling mot skolans mål. Som en del i ett flerprofessionellt team bidrar du med din specifika kompetens och ditt kunnande.
Tillträdde 10 augusti.
En tillsvidaretjänst samt ett vikariat 12 månader med eventuell möjlighet till förlängning.
Vanliga arbetsuppgifter
Tillföra psykosocial kompetens som ett stöd i det pedagogiska arbetet och i den övergripande planeringen av elevhälsans arbete
Genomföra samtal såsom stöd-, motivations- och krissamtal
Delta i arbetet med skolans struktur och organisation när det gäller värdegrund och likabehandling
Handledning och konsultation till skolpersonal
På rektorns uppdrag utreda och bedöma den sociala och psykosociala situationen för enskilda elever
Bidra med kunskap om risk- och skyddsfaktorer för elevers hälsa, sociala situation, lärande och utveckling
Ta till vara kunskap om elevernas generella psykosociala hälsa och sociala situation i elevhälsans övriga arbete
Bidra med kunskaper om samhällets stödsystem
Kvalifikationer
Socionomexamen
Goda kunskaper i svenska i både tal och skrift
Datorvana
Meriterande
Erfarenhet av att arbeta som skolkurator
Erfarenhet av att arbeta inom grundskolan
Erfarenhet av att använda ProRenata
Kunskaper inom aktuell lagstiftning
Vi söker dig
Vi söker dig som samarbetar väl och har lätt för att skapa relationer. Du är professionell och respektfull i ditt bemötande av elever, vårdnadshavare och kollegor. Du är trygg i din yrkesroll, är självständig i arbetet och kan fatta egna beslut i vardagen. Du har också en god förmåga att prioritera inom uppdraget och att kunna avgränsa arbetsuppgifter i förhållande till andra professioner och verksamheter. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-23
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Job-120316".
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Östersunds kommun
831 57 ÖSTERSUND
För detta jobb krävs körkort. Kontakt
Peter Leiler peter.leiler@ostersund.se Jobbnummer
9843734