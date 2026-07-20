Två skolbibliotekarier till ny skolbiblioteksorganisation
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2026-07-20
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Vill du bli en del av Piteås nya skolbiblioteksorganisation?
Vi söker två engagerade skolbibliotekarier som vill bidra till elevernas läslust, lärande och digitala kompetens – i ett starkt team som utvecklar framtidens skolbibliotek.
Vill du väcka läslust och nyfikenhet hos unga? Vill du bidra till en plats där elever får växa, upptäcka och tänka kritiskt? Då kan det här vara rollen för dig.
I Piteå kommun arbetar vi tillsammans för att Piteå ska fortsätta vara en plats lätt att älska – och här spelar skolan och skolbiblioteken en viktig roll.
Vi kompletterar nu vår nya skolbiblioteksorganisation med två tjänster. Vi söker dig som vill arbeta främjande för elevernas läsning och medie- och kommunikationskompetens. Du blir en del av en ny skolbiblioteksorganisation, där du tillsammans med kollegorna får vara med och forma uppdraget från grunden.
Bibliotekarierna har en gemensam chef och arbetar i team, med ansvar för en eller ett antal skolor vardera. Uppdraget innebär också samarbete med kommunens folkbibliotek, stadsbiblioteket och bokbussen. Samarbetet kan till exempel innebära samnyttjande av lokaler och bestånd samt samplanering av främjande aktiviteter.
I kommunens olika skolor ser skolbibliotekslösningen väldigt olika ut, allt från små och spartanska skolbibliotek till påkostade och välrustade.
Vi planerar för att du ansvarar för ett av följande områden
Christinaskolan f-6, Christinaskolan 7-9, Christinaskolan Anpassad grundskola
Hortlaxskolan 7-9, Norrbyskolan f-6, Jävre skola f-6, Bergsviksskolan f-6
Din roll
Uppdraget omfattar läsfrämjande aktiviteter, MIK/källkritik, beståndsutveckling och pedagogiskt samarbete.
Som skolbibliotekarie gör du biblioteket till en plats där elever utvecklar språk, fantasi och kritiskt tänkande, oavsett skolbibliotekets lokala förutsättningar. Du väcker läslust, vägleder i informationssökning och ser till att utbudet är varierat, inkluderande och tillgängligt för alla. I arbetsuppgifterna ingår även medieplanering och inköp, cirkulation och mediehantering.
Du främjar flerspråkighet, skapar en inspirerande miljö och samarbetar med lärare för att göra biblioteket till en naturlig del av undervisningen.
Arbetet är självständigt och uppsökande, men sker i nära samarbete med lärare, bibliotekspersonal och det egna skolbiblioteksteamet. Du tar initiativ, delar idéer och bidrar i alla dessa sammanhang.
Din kompetens och erfarenhet
Vi söker dig som har examen i biblioteks- och informationsvetenskap. Erfarenhet av biblioteksarbete, särskilt med barn och unga, är meriterande.
Du är en god kommunikatör på svenska, både i tal och skrift, och har förmåga att göra svåra frågor begripliga och inspirerande. Du möter elever med värme, respekt och engagemang.
För att trivas i rollen behöver du vara strukturerad, självgående och trygg i att fatta beslut.
Din digitala kompetens är viktig – du ser hur bibliotekets resurser kan stärka undervisningen och väcka nyfikenhet och du kan utbilda elever i medie- och informationskunnighet. Att inspirera till läsning ser du som en självklar del av uppdraget.Publiceringsdatum2026-07-20Kvalifikationer
B-körkort och tillgång till egen bil
Giltigt utdrag ur belastningsregistret
Din nya arbetsplats
Du blir en del av ett samordnat skolbiblioteksteam med samlingslokal på folkbiblioteket i Öjebyn.
Varje bibliotekarie ansvarar för flera skolor och möter elever och lärare på olika skolor enligt ett fast schema. Tid avsätts för planering, utveckling, kollegialt lärande och uppföljning tillsammans med teamet.
Du arbetar nära pedagoger, folkbibliotek och kommunens läs- och skrivutvecklare.
Du får tjänstelaptop, telefon samt kontinuerlig kompetensutveckling. Här får du stort förtroende och möjlighet att påverka både ditt arbete och hur vi tillsammans utvecklar vår modell.
Tillsammans formar vi en verksamhet där varje elev kan lyckas – på varje skola, varje vecka.
Omfattning: Dagtid vardagar, heltid
Anställningsform: Tillsvidareanställning, Semestertjänst
Tillträde: 3 augusti 2026 eller enligt överenskommelse.
Antal tjänster: 2
Sista ansökningsdatum: 2026-03-29
Rekrytering sker löpande
För anställning inom skolan krävs uppvisan av utdrag ur belastningsregistret. https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/skola-eller-forskola/
Dina ansökningshandlingar är allmänna handlingar och hanteras enligt offentlighetsprincipen. Har du beslut om skyddade personuppgifter ber vi dig kontakta Rekryteringsteamet för alternativ sökväg på telefon 0911-69 65 10
Om arbetsplatsen
Utbildningsförvaltningen är en av kommunens sju förvaltningar. Vårt gemensamma uppdrag är att skapa välfärd och hållbar samhällsutveckling. Tillsammans med pitebor, näringsliv och föreningar utvecklar vi Piteå till en ännu bättre plats att bo, leva och verka i.
Läs mer: https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.pitea.se%2Fjobbaiskolan&data=05%7C02%7CTheres.Zingmark%40pitea.se%7C630576873677482b4f9708ddd0c9952c%7C00d9152ee7da4eddb1cf9b706245cc51%7C0%7C0%7C638896286407376287%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJFbXB0eU1hcGkiOnRydWUsIlYiOiIwLjAuMDAwMCIsIlAiOiJXaW4zMiIsIkFOIjoiTWFpbCIsIldUIjoyfQ%3D%3D%7C0%7C%7C%7C&sdata=U0IdWwSDwK5jBXIUaBkJh9MJu7aSlmiiLTHd8YIL%2F28%3D&reserved=0
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Sista dag att ansöka är 2026-08-02 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Piteå Kommun
(org.nr 212000-2759), https://www.pitea.se/
Svartuddsvägen 1 (visa karta
)
941 85 PITEÅ Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Piteå kommun Kontakt
Akademikeralliansen
Åsa Wilén asa.wilen@pitea.se +46911696807 Jobbnummer
10006411