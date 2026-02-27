Två skogskonsulenter för fältarbete sökes till Skaraborg-Fyrbodals distrikt
2026-02-27
Dina arbetsuppgifter
Vi har många skyddade områden i form av naturvårdsavtal och biotopskydd.
Under året genomför vi en satsning för att kontrollera gränserna och där behov finns markeras såväl nya som gamla skyddade områden. Gränsmarkeringar eller kompletteringar sker genom att måla på träd, sätta stolpar eller använda band.
Vi söker därför två skogskonsulenter för fältarbete som är motiverade att arbeta självständigt i några av de finaste skogsområdena i Västra Götaland. Båda kommer utgå från samma ort, Uddevalla eller Skövde. Förutom kontroller/underhåll av gränser kan det i viss mån bli aktuellt med andra arbetsuppgifter på distriktet. Tjänsten kan innebära arbete och resor med övernattning inom hela länet.Kvalifikationer
Utbildning med inriktning mot skog och natur eller motsvarande är meriterande. Vi värdesätter relevant arbetslivserfarenhet och erfarenhet av liknande arbetsuppgifter.
Du har mycket god förmåga att orientera dig efter kartor i fält. Du har god kapacitet att röra dig obehindrad heldagar i terräng med ryggsäck och utrustning.
Det är meriterande om du tidigare använt digitala kartstöd och GPS. Erfarenhet av praktiskt skogsarbete, röj- och motorsågskörkort är också meriterande. B-körkort (manuell växel) är ett krav. Ange i din ansökan om du föredrar att utgå ifrån Skövde eller Uddevalla.Anställningsvillkor
Vi erbjuder visstidsanställning på heltid och anställningen sträcker sig under fem månader i vår/sommar med möjlighet till förlängning. Tillträde snarast enligt överenskommelse, gärna i april- maj.
Vi tillämpar individuell lönesättning.Kontaktuppgifter för detta jobb
Hör gärna av dig till distriktschef Anna Nordh tfn 010-1721723 om du vill veta mer om jobbet.
Välkommen med din ansökan senast den 22 mars 2026!
Det här är Skogsstyrelsen
Skogsstyrelsen är en myndighet för frågor som rör skog. Vår vision är Skog till nytta för alla. Vår uppgift är att verka för att skogen sköts så att vi kan nå de skogspolitiska mål som riksdagen har beslutat. Vi finns i hela landet med kontor från Pajala i norr till Hässleholm i söder. Huvudkontoret finns i Jönköping. Vår geografiska spridning och tvärfunktionella samarbeten gör att våra arbetssätt till stor del är digitala, även resor förekommer för vissa av våra befattningar.
Tillsammans arbetar vi för att vår myndighet ska vara en vänlig arbetsplats där alla medarbetare trivs, utvecklas och vill stanna kvar. Allt vårt arbete vilar på den statliga värdegrunden.
Din introduktion kompletteras med utbildningar som stärker dig i din roll på Skogsstyrelsen och som statsanställd. Vi har både en medarbetaridé och en ledaridé med gemensamma värdeord: gemenskap, respekt, ansvar och nyfikenhet. Oavsett om du är ledare eller inte, hoppas vi att du delar dessa värdeord med oss.
Vi erbjuder ett par värdefulla arbetsförmåner som kan göra stor skillnad för dig. Du får även ett bra intjänande till din tjänstepension och det ingår även en trygghet i din anställning om det skulle hända dig något. Vi hoppas du kommer att trivas hos oss!
Är du nyfiken eller har en fråga, tveka inte att höra av dig om du inte finner svar på vår hemsida: https://skogsstyrelsen.se/om-oss/
samt https://skogsstyrelsen.se/om-oss/var-verksamhet/jobba-hos-oss/
Välkommen till Skogsstyrelsen! Ersättning
