Två sjuksköterskor till hälso- och sjukvårdsverksamheten
Kumla kommun / Sjuksköterskejobb / Kumla Visa alla sjuksköterskejobb i Kumla
2026-03-11
, Hallsberg
, Örebro
, Askersund
, Laxå
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Kumla kommun i Kumla
Vill du arbeta nära patienterna - med tid, ansvar och möjlighet att påverka?
Vi söker nu två engagerade sjuksköterskor som vill vara med och göra skillnad i människors vardag. Hos oss får du ett självständigt och meningsfullt uppdrag där din kompetens verkligen tas tillvara.
Två av våra uppskattade kollegor går vidare till nya roller inom verksamheten, och vi söker därför:
* en sjuksköterska till hemsjukvården
* en sjuksköterska till vårt särskilda boende Akvarellen
Är du osäker på vilket uppdrag som passar dig bäst? Det behöver du inte veta nu. Sök redan idag - så berättar vi mer om hur uppdragen skiljer sig åt och vilket som matchar dig bäst under intervjun.
Vi på hälso-och sjukvårdsverksamheten, HSVV, i Kumla kommun består av sjuksköterskor och arbetsterapeuter som på uppdrag arbetar mot kommunens invånare som är i behov av kommunal hälso-och sjukvård och rehabilitering. HSVV arbetar mot hemvård, funktionsstöd samt mot kommunens särskilda boenden. Hos oss är arbetsglädje kärnan i vårt arbete och vi erbjuder dig en trevlig arbetsplats med kompetenta medarbetare i olika åldrar. Vi erbjuder dig ett arbete där du får möjligheten att göra skillnad för den enskilda patienten och för verksamheten, vilket är väldigt givande i rollen som sjuksköterska.
Kumla kommun vill stå i framkant när det gäller forskning, utveckling och kompetens inom vård-och omsorg och vi vill vara stolta ambassadörer och goda förebilder för andra. Tillsammans med vårdcentralen i Kumla arbetar vi för att ta tillvara varandras kompetenser och möjligheter. Vi ser att tillsammans kan vi erbjuda våra gemensamma patienter en trygg, säker och effektiv vård.Publiceringsdatum2026-03-11Arbetsuppgifter
Som sjuksköterska arbeta du i team med arbetsterapeut, sjukgymnast, omvårdnadspersonal och enhetschef kring varje enskild patient där syftet är att ombesörja och verka för en god och säker vård och omsorg. Vi arbetar personcentrerat där målet är att stärka och tillvarata patientens egna förmågor och resurser.
Dina arbetsuppgifter består bland annat avatt:
* planera, genomföra och utvärdera omvårdnads-, hälso- och sjukvårdsinsatser
* handleda personal i hälso- och sjukvårdsarbetet
* ha nära och god kontakt och samverka med närstående
* samverka i tvärprofessionella team
* ansvara för läkarkontakter och samverka med andra aktörer, både internt och externtKvalifikationer
Du är legitimerad sjuksköterska, distriktsköterska eller specialistsjuksköterska geriatrik/vård av äldre.
Du har goda kunskaper i svenska i tal och skrift samt god datavana. Det är en fördel om du har erfarenhet av arbete med journalföring i datasystem Procapita, Lifecare SP och NPÖ samt nationella kvalitetsregister. B-körkort är ett krav.
Vi ser gärna att du har erfarenhet av professionen och ett genuint intresse av att arbeta med kommunal hälso- och sjukvård. Du är en trygg och lojal person som inte räds utmaningar. Ditt arbete präglas av flexibilitet och engagemang och du ser teamarbete som en självklarhet. Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.
Låter det intressant? Välkommen med din ansökan! Intervjuer kommer att ske löpande under annonseringstiden.
ÖVRIGT
Du söker tjänsten via Offentliga jobbs elektroniska ansökningsblankett. Tillsättningen av tjänsten kommer grunda sig på de uppgifter du lämnar och därför är det av största vikt att du är noggrann när du fyller i din ansökan. I din ansökan ska du ange medborgarskap. Om du inte är medborgare i Sverige, EU, EES eller Schweiz måste du också kunna styrka att du har ett giltigt arbetstillstånd eller är undantagen från skyldigheten att ha arbetstillstånd. Anställningen kan ske först efter kontroll av arbetstillstånd, vilket krävs enligt utlänningsförordningen.
Innan anställning genomförs registerkontroll.
Har du skyddade personuppgifter? Kontakta HR-avdelningen direkt på telefon 019-588 000 så hjälper vi dig med en säker ansökan.
Vi undanber oss kontakt med annonsörer och bemannings- och rekryteringsföretag.
Kumla kommun är en tillväxtkommun som ligger centralt i Örebro län och har drygt 22 500 invånare. I kommunen finns framgångsrika företag, ett rikt kultur- och fritidsutbud, god kommunal service samt utmärkta kommunikationer. Kumlas Vision 2040 innebär Kumla är en trygg, familjevänlig plats där människor känner en samhörighet och ett sammanhang. Den blomstrande och gröna småstaden har bostäder, men även de jobb, den service och det utbud som behövs för en komplett vardag. Ersättning
Enligt avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-29 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "SO 31/2026". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Kumla kommun
(org.nr 212000-1975) Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Socialförvaltningen, Kumla kommun Kontakt
Enhetschef HSE2
Åsa Borneskog asa.borneskog@kumla.se 019334183 Jobbnummer
9790945