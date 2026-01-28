Två registratorer sökes till Södertörns tingsrätt
Sveriges Domstolar, Södertörns tingsrätt / Administratörsjobb / Stockholm Visa alla administratörsjobb i Stockholm
2026-01-28
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Sveriges Domstolar, Södertörns tingsrätt i Stockholm
, Huddinge
eller i hela Sverige
Brinner du för service och administration och vill bidra till rättstryggheten i vårt demokratiska samhälle? Då kan tjänsten som registrator vara något för dig!
Vår organisation består av medarbetare med olika kompetenser, där var och en är betydelsefull i att upprätthålla rättssäkerhet och hög kvalitet i alla led. Tingsrätten består av sex dömande avdelningar samt en administrativ avdelning, där enheten för registrering och arkiv ingår.Publiceringsdatum2026-01-28Arbetsuppgifter
På enheten för registrering och arkiv arbetar cirka 13 medarbetare med hantering, registrering och arkivering av myndighetens handlingar. Som registrator hanterar du mail, post och registrerar inkomna mål och ärenden i myndighetens målhanteringssystem.
Du besvarar eller på andra sätt hanterar frågor från parter, allmänheten, journalister och myndigheter. Det innebär mycket kontakter både internt och externt, mestadels via telefon och mail. Inom enheten arbetar vi tillsammans vilket innebär att du också kan komma att hjälpa till i arkivet vid behov. Kvalifikationer
Vi söker dig som har aktuell erfarenhet av arbete som registrator eller annan erfarenhet som arbetsgivaren bedömer som likvärdig. Du har god digital vana och använder dator och e-post som naturliga arbetsverktyg i ditt dagliga arbete. Rollen ställer krav på att du kan uttrycka dig tydligt och korrekt i både tal och skrift på svenska.
Det är meriterande om du har genomgått en diplomerad registratorsutbildning eller motsvarande. Kunskaper i ytterligare språk utöver svenska, exempelvis engelska eller andra för tjänsten relevanta språk, ses också som meriterande.Dina personliga egenskaper
Vi söker dig som är serviceinriktad, kvalitetsmedveten och trivs med administrativt arbete. Du samarbetar väl, bidrar aktivt till verksamheten och arbetar strukturerat, effektivt och noggrant med både detaljfokus och helhetsperspektiv. I perioder med högt tempo är du lugn och stabil, kan prioritera ditt arbete och bibehåller ett gott bemötande.
Stor vikt kommer att läggas vid dina personliga egenskaper. Därför tillämpar vi kompetensbaserad rekrytering och kan komma att använda oss av tester som en del i urvalsprocessen. För att vara aktuell för anställning hos oss behöver du bedömas lämplig. Det innebär att du står upp för demokratiska värderingar och agerar i enlighet med den statliga värdegrunden som styr Sveriges domstolars verksamhet. Inför anställning genomför vi registerkontroller.
Om arbetsplatsen
Södertörns tingsrätt är en av landets största tingsrätter och här arbetar drygt 250 medarbetare. Vår domkrets omfattar Botkyrka, Haninge, Huddinge och Nynäshamns kommuner samt Söderort inom Stockholms kommun. På tingsrätten handläggs ett stort antal brottmål, tvistemål och domstolsärenden. Tingsrätten har sex dömande avdelningar, en administrativ avdelning och en stab. Vi arbetar i moderna lokaler i Flemingsberg, Huddinge, nära pendeltågsstationen.
Vill du träffa dina framtida kollegor? Läs om våra medarbetare och se intervjuerna med dem på vår hemsida: Möt våra medarbetare - Södertörns tingsrätt (https://www.domstol.se/sodertorns-tingsratt/om-tingsratten/organisation/mot-vara-medarbetare/)Så ansöker du
Välkommen med din ansökan senast 1 mars 2026. För att vi ska kunna bedöma din ansökan ber vi dig bifoga CV och personligt brev. När du ansöker kommer du besvara urvalsfrågor, besvara dessa noggrant och utförligt då dina svar kommer att ligga till grund för bedömningen i rekryteringsprocessen. Bifoga även intyg eller dokumentation som styrker avslutad utbildning i din ansökan. Vi ser fram emot din ansökan!
Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av ytterligare jobbannonser. Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-01 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "PSN 2026/25". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Sveriges Domstolar
(org.nr 202100-2742) Arbetsplats
Sveriges Domstolar, Södertörns tingsrätt Kontakt
Enhetschef registratur och arkiv
Helena Marsten helena.marsten@dom.se Jobbnummer
9709129