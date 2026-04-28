Två Redovisningsekonomer med bolagsansvar till Veho Group
Vill du arbeta i en bred och ansvarstagande redovisningsroll nära verksamheten - i ett bolag i förändring och utveckling? Veho Group söker nu två redovisningsekonomer med bolagsansvar, till Veho Bil AB respektive Veho Import AB, för dig som vill ta stort eget ansvar och vara del av ett team som bygger långsiktig stabilitet.
Om rollen
Du kommer ingå i Veho Groups Shared Service Center (SSC) som ansvarar för redovisningen för koncernens svenska bolag. I dagsläget hanterar SSC den löpande redovisningen för Veho Bil Sverige AB, Veho Import samt Veho Truck Retail.
Teamet består idag av tre redovisningsekonomer med bolagsansvar samt fyra ekonomiassistenter som arbetar nära varandra i det dagliga arbetet. Samtliga rapporterar till Accounting Manager inom Shared Services. Två av redovisningsekonomrollerna täcks i nuläget av konsulter, och det är dessa två roller som nu rekryteras permanent.
Som redovisningsekonom hos oss har du ansvar för hela redovisningen i ditt bolag, från löpande bokföring till bokslut, rapportering och uppföljning. Rollen är både självständig och samarbetsinriktad, där du arbetar nära övriga i redovisningsteamet, Business Control och övriga delar av organisationen. Tillsammans bidrar ni till att säkerställa kvalitet, struktur och välfungerande arbetssätt i ekonomifunktionen.
Veho är mitt i en digitaliserings- och förändringsresa och arbetar idag i flera ekonomisystem, bland annat SAP, Kobra, Palette och Basware, med planerad övergång till Oracle NetSuite i delar av verksamheten.
Arbetsuppgifterna är i stora delar gemensamma för båda rollerna och inkluderar bland annat:
Löpande redovisning
Månads-, kvartals- och årsbokslut
Periodiseringar och reservationer
Balansavstämningar och uppföljning
Moms- och skattedeklarationer
Upprättande av årsredovisningar
Analysarbete kopplat till bokslut och balansposter
Driva kvalitet, intern kontroll och regelefterlevnad samt ta ett aktivt ägandeskap i förbättrings- och utvecklingsarbete inom redovisning
Skillnader mellan rollerna
Veho Import AB I rollen mot Veho Import arbetar du i en miljö med internationella kontaktytor och fokus på kvalificerad redovisning. Arbetet innefattar bland annat processförbättringar kopplade till fakturering och kundflöden, valutaexponering (SEK/EUR) samt nära dialog med controllerfunktion och externa parter. Erfarenhet av SAP, intrastat samt internationell redovisning är meriterande.
Veho Bil AB I rollen mot Veho Bil ligger tyngdpunkten på en mer transaktionsintensiv verksamhet med tung balansräkning, omfattande momsrapportering och flera olika intäktsflöden, såsom nybil, service, verkstad och reservdelar. Erfarenhet av Kobra är starkt meriterande.
Vi söker dig som
Vi söker dig som har flera års erfarenhet som redovisningsekonom och är trygg i att arbeta självständigt med eget bolagsansvar, bokslut, balansräkning, moms och skatter.
Som person är du noggrann, strukturerad och ansvarstagande, har god analytisk förmåga och ett lösningsorienterat arbetssätt, samt trivs med samarbete och kommunikation.
Du är bekväm i en miljö där förändring är en naturlig del av vardagen och ser värdet i att bygga tydliga arbetssätt och långsiktig stabilitet.
Du kommunicerar obehindrat på svenska och engelska, i både tal och skrift.
Praktisk information
Placering: Segeltorp (Smista), Stockholm. Teamet arbetar i nuläget huvudsakligen på plats. Eventuellt hybridarbete kan diskuteras över tid.
För rollen mot Veho Import finns möjlighet att även arbeta från kontoret i Sickla någon dag i veckan över tid.
Anställningsform: Tills vidare, heltid med inledande provanställning.
Veho Group är ett av Nordens största bilhandelsföretag med en omsättning på drygt 1,6 miljarder euro och cirka 2200 anställda inom koncernen. Vår vision är att ligga i framkant och upprätthålla samt utveckla en hög servicegrad gentemot våra kunder. I Sverige är vi auktoriserad återförsäljare av Mercedes-Benz och har cirka 500 anställda. Vi finns med fullserviceanläggningar i flera svenska städer, bl.a. i Stockholm, Västerås, Uppsala, Örebro, Karlstad, Norrköping, Malmö, Gävle, Luleå, Umeå, Skellefteå och Överhörnäs. Veho Import, som distributör av Mercedes lastbilar i Sverige, har kontor både i Malmö och Stockholm. På våra olika anläggningar säljer vi person-, transport- och lastbilar samt bildelar och verkstadstjänster.
Vi har ett stort engagemang och mycket arbetsglädje. Med din kompetens är vi övertygade om att vi tillsammans kommer att göra skillnad och lyckas. Förutom kompetensutveckling erbjuder vi andra förmåner såsom friskvårdsbidrag och avdelningsaktiviteter. Vi samarbetar också med Great Place To Work och arbetar kontinuerligt med olika aktiviteter för att bibehålla vår rankning som en av Sveriges bästa arbetsplatser.
Låter det intressant?
I denna rekrytering samarbetar Veho Group med Wise.
Vi tar inte emot ansökningar via mail, utan du söker enkelt med ditt CV eller din LinkedIn-profil på wise.se. Vi använder kompetensbaserad rekrytering som metod. Det gör vi i vår strävan efter en mer potentialbaserad matchning. Vi ser därför gärna sökanden med olika bakgrunder, åldrar och erfarenheter, eftersom vi vet att en bredare mångfald berikar var och en av oss och gör oss bättre och smartare som organisation.
Har du frågor om processen eller rollen? Kontakta då ansvarig rekryteringskonsult Lisa Kayser på Lisa.Kayser@wise.se
. Vi intervjuar löpande så rollen kan tillsättas före sista ansökningsdatum.
