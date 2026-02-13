Två psykiatrikonsulter till ny enhet i Göteborg!
Tillsammans utvecklar vi Sahlgrenska Universitetssjukhuset för en hållbar framtid. Vi ställer om hälso- och sjukvården med målet att vara Europas ledande universitetssjukhus 2032. Tillsammans med patienterna arbetar vi för kvalitet, tillgänglighet, patientsäkerhet, forskning, utbildning och innovation - i ett sammanhållet hälso- och sjukvårdssystem i Västra Götalandsregionen. Vår vision och våra mål tar sikte mot en vård av yttersta kvalitet, där patienten alltid är i fokus. Vi erbjuder hälso- och sjukvård lokalt och regionalt, men också högspecialiserad vård till patienter i hela landet och utomlands. Våra medarbetare är vår styrka och de bidrar i kunskapsutbyten nationellt och internationellt. Med digitala verktyg och nya arbetssätt kan vi förenkla vardagen på sjukhuset och erbjuda en modern, tillgänglig och effektiv vård av högsta kvalitet.
Om Verksamheten
Verksamhet Beroende erbjuder specialiserad vård för personer med substansbrukssyndrom, med eller utan psykiatrisk samsjuklighet.
Vi arbetar i en modern matrisorganisation där våra två beroendemottagningar - Hisingen och Olskroken - samarbetar nära med Resursmottagning Beroende.
Verksamheten omfattar även:
Fyra LARO-mottagningar
Tre Mini Maria-mottagningar
Mottagning för spelberoende och skärmhälsa
Nordhemskliniken med alkoholpoliklinik, drop in och heldygnsvård
Tre vårdavdelningar på Östra sjukhuset
Psykiatrisk akutmottagning, med närsjukvårdsteam och konsultverksamhet.
Flera specialiserade team och en stark FoU enhet
Tillsammans skapar vi en bred, sammanhållen och högspecialiserad vårdkedja där varje medarbetare spelar en viktig roll i att förbättra livskvaliteten för våra patienter.
Vad erbjuder vi dig?
Du kommer vara en viktig del av utvecklingen av en ny konsultenhet på Sahlgrenska Universitetssjukhuset för psykiatri och beroendemedicin. Vi kan erbjuda dig en tilläggsspecialisering i beroendemedicin under din tjänstgöring som konsult. Om du har ett intresse för forskning finns goda möjligheter att tillgodose även det. En god arbetsmiljö är ett prioriterat område. Vi är en engagerad läkargrupp som välkomnar dig att växa och utvecklas med oss inom beroendevården!Publiceringsdatum2026-02-13Dina arbetsuppgifter
Som konsult utgår du från akuten Östra Sjukhuset och bistår våra vårdgrannar med bedömningar, behandlingar och prioriteringar av psykiatriska och beroendemedicinska tillstånd.
Om dig
Vi söker dig som är specialistläkare inom psykiatri. Du har en svensk legitimation och specialistbevis. Om du är i slutet av din ST och brinner för beroendevård är du också välkommen att höra av dig. Det är meriterande att ha erfarenhet av beroendevård, akutpsykiatri och konsultationspsykiatri.
Vi har varierande arbetsuppgifter, vi samarbetar och konsulterar ofta varandra. Du har lätt att samarbeta, är lyhörd, tydlig när du kommunicerar och har mod att närma dig människor och skapa förtroende. Du har ett etiskt förhållningssätt som innebär en medvetenhet om alla människors lika värde, en respekt för deras integritet och kan hantera komplexa situationer. Vi tror att du är trygg i dig själv, har en förmåga att anpassa dig och omprioritera när det behövs. Vi arbetar i team där olika yrkeskategorier ingår, där vi visar omtanke för varandra och tillsammans arbetar för ett gemensamt mål. Du har ett vetenskapligt förhållningssätt och kan förmedla ny kunskap till medarbetare.
Varmt välkommen med din ansökan!
Möt några av våra medarbetare - Sahlgrenska Universitetssjukhuset
Vid eventuell rekrytering av läkare/sjuksköterska med utländsk legitimation/specialistbevis föregås den aktuella tjänsten av process för att uppfylla kraven för svensk legitimation/specialistbevis.
