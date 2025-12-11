Två personliga assistenter sökes till schema på 70% och 65% hos tjej i N...
Humana AB / Vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb / Nora
2025-12-11
Vill du arbeta som personlig assistent och sätta guldkant på människors tillvaro? I rollen kommer du göra skillnad i människors liv och tillsammans med oss arbeta efter vår vision - Alla har rätt till ett bra liv.
Personlig assistans är en insats enligt LSS (Lagen om stöd och Service till vissa funktionshindrade). Som personlig assistent ger du individuellt stöd och omvårdnad till personer som beviljats personlig assistans för att de behöver hjälp med ett eller flera grundläggande behov. Varje kund är unik och dina arbetsuppgifter varierar utifrån kundens behov. Du värnar om kundens självbestämmande och integritet, och bidrar till att vardagen fungerar smidigt.Publiceringsdatum2025-12-11Om tjänsten
Rollen som personlig assistent ställer höga krav på förmågan att skapa goda relationer. Vi söker därför dig som är lyhörd, engagerad och ansvarstagande. Det är även viktigt att du kan ta egna initiativ och se vad som behöver göras. Vi ser gärna kvinnliga sökande för tjänsterna, men störst vikt kommer läggas på personlig lämplighet.
Vår kund är en glad tjej som är rullstolsburen och inte har verbalt tal. Hon älskar musik och att bli underhållen med sång. Hon tycker även om att vara ute i miljöer där det finns mycket att titta på och tycker mycket om att gå på promenader och att gå i butiker för att få stimulans. Det är meriterande ifall du som assistent är påhittig och själv kommer med idéer på aktiviteter att göra tillsammans med kunden.
Vi söker nu dig som stämmer in på följande:
vill arbeta hos en tjej i 15-års åldern bosatt i Nora
har goda kunskaper i svenska både i tal och skrift
uppvisar godkänt belastningsregister från polisen
har god fysik, då det sker manuella förflyttningar
är rökfri
ej har katt i ditt eget hushåll, då det finns allergi i hos kund
Det är även meriterande om du:
har erfarenhet av personlig assistans eller likvärdigt arbete
har erfarenhet av epilepsi
har B-körkort och tillgång till egen bil
har möjlighet att följa med på resor till kundens sommarstuga i Dalarna
Arbetstid, tjänstgöringsgrad och lön:
Aktuell anställningsform är "Så länge assistansuppdraget varar" för båda tjänsterna som kommer ha sysselsättningsgrader där ena är på 70% och den andra 65%. Tjänsterna innebär arbete under dagtid och arbetspassen är förlagda under vardagar. Arbetstiderna kan till exempel vara mellan kl. 07-18:00 eller kl. 07-14:30.
Fast timlön enligt överenskommelse och övriga ersättningar sker enligt kollektivavtal.Tillträde
Omgående eller så snart som möjligt enligt överenskommelse.
Att vara anställd på Humana
En förutsättning för att påbörja en anställning hos oss på Humana är att du som söker kan uppvisa giltig ID-handling och eventuella dokument som styrker rätten till arbete inom Sverige. För att kunna jobba som personlig assistent måste du vara minst 18 år.
Utifrån lagstiftning krävs att vi som arbetsgivare begär ett registerutdrag från alla anställda som ska arbeta som personlig assistent åt ett barn under 18 år. Därav behöver du uppvisa ett utdrag ur polisens belastningsregister inför en eventuell anställning. Ytterligare information kommer om du går vidare i rekryteringsprocessen.
Vad händer nu?
Vi ser gärna att du ansöker snarast då vi går igenom urvalet löpande och kan komma att tillsätta tjänsten innan sista ansökningsdagen. Vi tar endast emot ansökningar via vårt rekryteringssystem i enlighet med GDPR.
Till dig som arbetar inom rekrytering- och bemanningsföretag samt med annonsförsäljning så undanber vi oss erbjudanden om annonserings- och rekryteringstjänster i samband med den här annonsen.
Välkommen med din ansökan!
Vill du veta mer om rekryteringsprocessen är du varmt välkommen att kontakta rekryteringsansvarig:
Elin Hjerénelin.hjeren@humana.se Ersättning
