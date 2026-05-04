Två personliga assistenter sökes till privat uppdrag i Bandhagen
Brandt, Leila / Vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb / Stockholm Visa alla vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb i Stockholm
2026-05-04
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Brandt, Leila i Stockholm
Två personliga assistenter sökes till privat uppdrag i Bandhagen
Vi söker två personliga assistenter för arbete dagtid och kvällstid i Bandhagen. Uppdraget gäller stöd till en person med funktionsnedsättning och multipel skleros som har behov av trygg, professionell och personcentrerad assistans i vardagen.
Arbetet utförs i hemmiljö och kräver att du är ansvarsfull, lyhörd och har ett respektfullt bemötande. Arbetsgivaren anställer i egen regi.Publiceringsdatum2026-05-04Om tjänsten
Vi söker två assistenter som kan arbeta enligt schema med arbetspass förlagda till dagtid och kvällstid. Tjänsterna kan anpassas utifrån rätt kandidaters tillgänglighet, men det är viktigt att du kan arbeta återkommande och vara en stabil del av assistansen.
Uppdraget innebär att ge praktiskt och personligt stöd i hemmet samt bidra till en trygg, fungerande och värdig vardag. Du kommer att arbeta nära den assistansberättigade och eventuellt även i dialog med närstående och andra personer runt henne.Dina arbetsuppgifter
Arbetsuppgifterna kan bland annat omfatta:
• Personlig omvårdnad och stöd i vardagliga rutiner.
• Hjälp med förflyttningar, gångstöd och säkerhet i hemmet.
• Stöd vid påklädning, hygien, måltider och andra dagliga moment.
• Praktisk hjälp i hemmet, exempelvis enklare hushållssysslor och ordning i bostaden.
• Stöd vid aktiviteter, ärenden och sociala sammanhang efter behov.
• Följa individuella rutiner, instruktioner och överenskommet arbetssätt.
• Vara uppmärksam på dagsform, trötthet, smärta och behov av återhämtning.
• Bidra till lugn, trygghet och kontinuitet i vardagen.
• Vid behov assistera kring enklare rehabiliterande vardagsmoment enligt instruktion från ansvarig vård- eller rehabiliteringspersonal.
• Utföra övriga arbetsuppgifter som hör till personlig assistans i hemmiljö.
Vem vi söker
Vi söker dig som är trygg, noggrann och respektfull i ditt arbetssätt. Du behöver kunna arbeta självständigt, ta ansvar och samtidigt följa instruktioner och etablerade rutiner.
Det är viktigt att du förstår betydelsen av integritet, sekretess och ett professionellt förhållningssätt eftersom arbetet sker i privat hemmiljö.Kvalifikationer
Vi söker dig som:
• Har erfarenhet av personlig assistans, vård, omsorg eller liknande arbete.
• Kan arbeta dagtid och/eller kvällstid enligt överenskommet schema.
• Är ansvarstagande, punktlig och pålitlig.
• Har god förmåga att kommunicera på svenska eller engelska.
• Kan arbeta lugnt, metodiskt och respektfullt även när dagsformen varierar.
• Är bekväm med arbete i hemmiljö och med nära stöd i vardagliga situationer.
• Har förståelse för funktionsnedsättning och behov av individuellt anpassat stöd.
Meriterande
Det är meriterande om du har erfarenhet av:
• Arbete med personer med multipel skleros eller annan neurologisk diagnos.
• Förflyttningar, fallförebyggande arbete och stöd vid nedsatt rörlighet.
• Hemvård, äldreomsorg, rehabiliterande arbetssätt eller liknande uppdrag.
• Arbete med hjälpmedel i hemmet.
• Längre assistansuppdrag där kontinuitet och trygghet varit centralt.Dina personliga egenskaper
För att passa i rollen bör du vara:
• Trygg, lugn och professionell.
• Empatisk, lyhörd och respektfull.
• Ansvarsfull och pålitlig.
• Flexibel och lösningsorienterad.
• Tålmodig och uppmärksam på detaljer.
• Van vid att anpassa ditt arbetssätt efter personens behov, dagsform och rutiner.
Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.
Anställning och omfattning
Antal tjänster: 2 personliga assistenter Så ansöker du
Välkommen att skicka din ansökan med:
• Kort presentation av dig själv.
• CV eller beskrivning av relevant arbetslivserfarenhet.
• Information om tidigare erfarenhet av personlig assistans, vård eller omsorg.
• Vilka tider du kan arbeta, exempelvis dagtid, kvällstid eller båda.
• När du kan påbörja uppdraget.
• Eventuella referenser, om sådana finns. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-20
E-post: rekrytering.sthlm@outlook.com Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Brandt, Leila
Edestavägen 24 Lgh 1402 (visa karta
)
124 56 BANDHAGEN Kontakt
Laila Brandt 072-7070515 Jobbnummer
9888119