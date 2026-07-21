Två montörer för omgående anställning sökes till Varberg
Busspart Sverige AB / Supportteknikerjobb / Varberg Visa alla supportteknikerjobb i Varberg
2026-07-21
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Busspart Sverige AB växer ännu mer och söker nu två montörer med intresse för IT, nätverk och tekniska system till ett specifikt kundprojekt till vår verkstad i Varberg. Uppdraget sträcker sig till årsskiftet 2026/2027 men det finns mycket stora chanser för fortsatt arbete då vi befinner oss i stark tillväxt. Hos oss får du möjlighet att arbeta med modern utrustning och specialuppdrag i ett företag med hög professionell expertis och en god arbetsmiljö.
Om rollen
Dagens kollektivtrafik i Norden förutsätter att bussar är utrustade med utrustning för olika plattformar där såväl bussoperatören som huvudmannen och tillverkaren får fram sin specifika data och funktioner utförda. Utrustningen hanterar bla övervakning och kontroll samt betalning, information och passagerarkomfort ombord och varierar i utförande beroende på vart i Norden de körs. I rollen som montör arbetar du med installation av just denna utrustning. Vi ser gärna att du har erfarenhet från liknande arbete eller att du har ett intresse att lära sig något nytt.
Arbetsuppgifterna omfattar bland annat:
Kabeldragning och installation av teknisk utrustning
Montering av kommunikations- och nätverksutrustning
Dokumentation av utfört arbete
Arbetet är varierande och kombinerar praktiskt hantverk med modern IT-teknik
Assistera andra kollegor där det behövs
Vi ser att du
Ser och antar utmaningar i ditt arbete som något utvecklande och kul
Är kvalitetsmedveten och precis i ditt arbete
Är en positiv person som vill uppfattas som en bra arbetare och kollega
Vill och kan arbeta både självständigt och i team
Goda kunskaper i svenska och/eller engelska, både i tal och skrift
Goda attityder till HSE och säkerhet
Godkänd bakgrundskontroll
Vi erbjuder
Projektanställning tom 2026-12-31 med mycket stora chanser till fast anställning.
Anställning i ett stabilt och växande kollektivanslutet företag
Konkurrenskraftiga lönevillkor
Bra pensions- och försäkringsplaner
Modern verkstad och bra utrustning
En inkluderande arbetsmiljö med hög professionell kompetens
Möjligheter till professionell utveckling och kurser
Varierade arbetsdagar med spännande utmaningar
Arbetsplats
Varberg, Västra Götaland, visst resande kan förekomma.
Tillämpning
Är du redo för nya utmaningar och vill bli en del av en stark professionell miljö?
Skicka din ansökan och ditt CV till info@busspart.se
eller kontakta Verkstadschef Muhamed Sisic via telefon 076-0533593 eller VD Mikael Hamberg via telefon 072-3595591 för ett förutsättningslöst samtal.
Om Busspart
Busspart är en ledande och oberoende leverantör av tjänster, reservdelar och karosslösningar till bussindustrin i Norden. Företaget tillhandahåller verkstadstjänster, produktion, reparationer och tekniskt stöd till bussoperatörer och tillverkare, med fokus på kvalitet, flexibilitet och hög servicenivå. Med egna verkstäder, produktionsanläggningar och ett starkt logistiknätverk hjälper Busspart till att hålla kollektivtrafiken i drift varje dag. Läs mer om oss på www.busspart.com
Ansökningsdeadline: Så snart som möjligt – ansökningarna bedöms löpande. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-16
E-post: muhamed.sisic@busspart.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Montör Varberg". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Busspart Sverige AB
(org.nr 556946-2566)
Gunnestorpsvägen 5 (visa karta
)
432 48 VARBERG Arbetsplats
Busspart Varberg Kontakt
Verkstadschef
Muhamed Sisic muhamed.sisic@busspart.se 0760533593 Jobbnummer
10008515