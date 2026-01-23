Två Miljöinspektörer till team miljö och små avlopp
2026-01-23
Älmhults kommun finns i södra Småland med närhet till goda kommunikationer och natursköna områden. I Älmhult kombinerar du den mindre ortens fördelar och charm med en unik internationell atmosfär. Här är det lätt att leva och bo och du har nära till det mesta. Vi är cirka 1800 stolta och engagerade medarbetare som bidrar med service av hög kvalitet till Älmhults invånare varje dag. Vår arbetsmiljö präglas av samarbete, mod och delaktighet. Tillsammans gör vi skillnad!Publiceringsdatum2026-01-23
Du kommer att ingå i ett team som bland annat arbetar med tillsyn inom följande områden:
• Förorenade områden
• Strandskydd
• Små avlopp
• Lantbruk
• Vindkraft
• Industritillsyn
Teamet prioriterar tillsammans och ansvarar för att göra likvärdiga bedömningar, ge god service till kommuninvånare och en effektiv handläggning av inkommande ärenden. Älmhults kommun erbjuder även rådgivning och företagslots.
Tjänsten innebär omväxlande arbetsuppgifter som till stor del kan utformas efter intresse och kompetens. Miljö- och byggförvaltningen rapporterar direkt till miljö- och byggnämnden och beroende på arbetsuppgifter kan det därför ingå i jobbet att dra ärenden för beslut i nämnden.
Vi erbjuder dig möjlighet att arbeta i en utvecklande roll i ett engagerat team med en stor bredd av kunskap och kompetens.Kvalifikationer
För denna tjänst krävs att du har:
Utbildning inom miljöområdet som t e x miljöinspektör, biolog eller miljöstrateg.
God förmåga att uttrycka dig väl på svenska och engelska i både tal och skrift.
Grundläggande kunskap om miljöbalken som är förvärvad genom arbete eller studier.
Det är meriterande om du även har:
aktuell erfarenhet av myndighetsutövning,
erfarenhet av handläggning av strandskydd eller förorenade områden från kommunal eller statlig verksamhet,
yrkeserfarenhet inom något av våra tillsynsområden som innebär god kännedom om hur den eller de verksamheterna fungerar.
Vid rekryteringen lägger vi stor vikt vid dina personliga egenskaper:
• Du har lätt för att ringa in avvikelser och framföra förbättringsförslag
• Du är ansvarstagande
• Du har ett lätt anslag i din kommunikation med andra
• Du trivs med att arbeta i grupp
• Du har förmågan att bidra till en god stämning bland dina kollegor och ge ett positivt intryck till personer du möter
Då arbetet innebär att skriva beslut och tjänsteskrivelser samt kontakter med allmänhet och företag kräver tjänsten mycket god förmåga att uttrycka sig väl i tal och skrift på svenska och i förekommande fall även att kunna kommunicera på engelska.
B-körkort krävs då tjänsten innebär resor.
ÖVRIGT
Här kan du läsa mer om hur det är att jobba på Älmhults kommun: https://www.almhult.se/jobba-hos-oss
Vi söker en person för en tillsvidareanställning samt en person för ett föräldrarvikariat på ett år. Ersättning
