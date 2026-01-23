Två Miljöinspektörer till Bygg och miljöförvaltningen
Bygg- och miljöförvaltningen växer, vi satsar, och har fått en utökad budget för att stärka vårt arbete.
Vi söker dig som vill bidra med kunskap, arbetsglädje och gemenskap till vår bygg- och miljöförvaltning. Vi rekryterar just nu till två tjänster med olika inriktningar. En tjänst är inriktad mot små avlopp, lantbruk och hälsoskydd och den andra mot U-verksamheter och förorenade områden.
Unga, expansiva Bollebygd är en kommun med framtidspotential som präglas av en helhetssyn, hållbar utveckling och tillväxt. I kommunen är vi cirka 650 medarbetare och vi har några av Sveriges viktigaste uppdrag. Barns lärande, god vård och omsorg, hållbar samhällsutveckling och miljöfrågor är bara några exempel. Kommunen strävar efter att vara en attraktiv arbetsgivare där medarbetarskap och ledarskap präglas av delaktighet och påverkansmöjligheter.
I Bollebygd bor knappt 10 000 invånare. Endast 30 minuter från Göteborg, Borås och Alingsås ligger Bollebygd geografiskt bra till. Kommunen har ett rikt friluftsliv med skidbacke, vackra vandringsleder och golfbana i herrgårdsmiljö. Bollebygd har välutvecklade verksamheter med bra kvalitet och ett rikt näringsliv med över 1000 företagare. Läs gärna mer på bollebygd.se
Bygg- och miljöförvaltningen består idag av sex miljöinspektörer, fyra bygglovshandläggare (varav en tjänst med samordningsansvar), tre administrativa tjänster och en bygg- och miljöchef. Förvaltningens ansvarsområden är bland annat bygglov, bostadsanpassning, miljö- och hälsoskydd, strandskydd, livsmedel, läkemedel, tobak och alkohol. Därtill ansvarar förvaltningen för energirådgivning genom samverkansavtal.
Att arbeta i en mindre kommun är utvecklande och roligt, och vi hoppas att du som är utbildad miljöinspektör vill vara en nyckelspelare i vårt arbete. Hos oss får du möjlighet att arbeta i tätt samarbete med planerare, bygglovshandläggare och andra funktioner inom organisationen. Du som medarbetare har en central roll och ett stort ansvar för att kontinuerligt utveckla vår verksamhet. Vårt mål är att vara en effektiv och rättssäker myndighet som bidrar till god livsmedelssäkerhet, en god miljö och hållbar utveckling i kommunen.
Just nu arbetar vi internt med att stärka vår yrkesroll genom att utveckla våra arbetssätt, mallar och rutiner, för att skapa ett bra stöd i handläggningen.Publiceringsdatum2026-01-23Arbetsuppgifter
Vi söker:
* En miljöinspektör med inriktning mot miljöbalken, med fokus på små avlopp och lantbruk. Tjänsten innehåller även viss hälsoskyddstillsyn.
* En miljöinspektör med inriktning mot miljöbalken, med fokus på U-verksamheter (mindre miljöfarlig verksamhet som inte kräver en anmälan enligt miljöbalken)och förorenade områden.
Vi är måna om att tillvarata olika kompetenser och detta gör att inriktningen kan justeras något utifrån den erfarenhet och kompetens du besitter.
Andra arbetsuppgifter inom ramen för förvaltningens ansvar kan förekomma för att gemensamt lösa vårt uppdrag. Tjänsten innebär att du kommer att arbeta med såväl tillsyn som prövning inom området. Du kommer att svara på remisser, utforma tjänsteskrivelser och beslutsunderlag samt självständigt fatta beslut på delegation. Vi arbetar i ärendehanteringssystemet EDP Vision.
I arbetet ingår även rådgivning, och service till kommunens invånare och företag.
Arbetet är omväxlande och utvecklande och som miljöinspektör arbetar du självständigt med stort eget ansvar för att driva dina ärenden. Dina kollegor finns som bollplank och stöd.KvalifikationerKvalifikationer
* Kandidatexamen inom miljö- och hälsoskydd eller annan likvärdig examen från kandidatprogram inom ämnesområdet på högskolenivå som arbetsgivaren bedömer som likvärdig.
* Flerårig arbetslivserfarenhet av handläggning samt tillsynsarbete som miljöinspektör/miljöhandläggare inom något eller flera arbetsområden inom miljöbalken.
* B-körkort
* God datorvana
Du arbetar självständigt och lösningsfokuserat på ett systematiskt och strukturerat sätt. Uppdraget förutsätter också att du vill ingå i ett team och trivs med att samarbeta med kollegor kring bedömningar och arbetssätt. Då vi är en liten förvaltning är det en förutsättning att vi stöttar varandra inom olika tillsynsområden vid behov.
Då du har tät kontakt med allmänhet, företag och andra myndigheter och fattar myndighetsbeslut ska du kunna uttrycka dig väl i tal och skrift, motivera ställningstaganden samt ha en god känsla för service.
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
Vi arbetar för att du som medarbetare ska ha en bra balans mellan arbete och fritid där det även ska vara lätt att kombinera familj och arbete. Vi har möjlighet att arbeta en del av arbetstiden på distans och har flexibla arbetstider. Medarbetarna har ett stort eget ansvar för att planera och genomföra sitt arbete och drivs av sitt engagemang. Trivs du dessutom med att arbeta brett och hoppas få göra det i ett positivt arbetslag som stöttar och utmanar varandra för att bli bättre tillsammans, då är detta en arbetsplats för dig.
ÖVRIGT
Vi strävar efter en jämn könsfördelning och ser mångfald som en styrka och välkomnar därför sökande med olika bakgrund.
För dig som söker en tjänst som innebär arbete med eller där man kommer i kontakt med barn kommer du innan anställning att behöva uppvisa ett utdrag ur belastningsregistret.
Innan en eventuell anställning behöver du uppvisa giltigt pass eller nationellt ID för kontroll av id- och medborgarskap. Är du inte medborgare i Sverige, EU, EES eller Schweiz måste du kunna uppvisa ett giltigt uppehåll-/arbetstillstånd eller kunna styrka att du är undantagen från skyldigheten att ha arbetstillstånd.
Varmt välkommen med din ansökan! Ersättning
