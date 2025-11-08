Två lösningsarkitekter - regeringsuppdrag inom HVO till Kalmar/Stockholm
Academic Work Sweden AB / Datajobb / Kalmar Visa alla datajobb i Kalmar
2025-11-08
, Mörbylånga
, Borgholm
, Nybro
, Torsås
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Academic Work Sweden AB i Kalmar
, Nybro
, Mönsterås
, Oskarshamn
, Karlskrona
eller i hela Sverige
Som lösningsarkitekt inom hälsa, vård och omsorg får du bidra till projekt som gör verklig skillnad för patienter, vårdgivare och hela samhället - samtidigt som du utvecklar framtidens e-hälsa.
OM TJÄNSTEN
Som lösningsarkitekt inom området hälsa, vård och omsorg (HVO) blir du en nyckelperson i arbetet med att utveckla hållbara och effektiva IT-lösningar för samhällsviktiga e-hälsotjänster. Du bidrar till regeringsuppdrag som nationell vårdförmedling och jämförelsetjänster för vårdgivare. I rollen ingår att analysera, modellera och kravställa lösningar som möter både verksamhetens och teknikens behov. Du samarbetar tätt med agila utvecklingsteam, verksamhetsexperter och andra arkitekter för att säkerställa långsiktiga och användarvänliga lösningar. Uppdraget ger dig möjlighet att påverka hur framtidens digitala vård byggs - med fokus på kvalitet, tillgänglighet och samhällsnytta.
Du erbjuds
• Att bidra till lösningar som gör verklig skillnad för vård, omsorg och samhälle.
• En central roll där du påverkar arkitektur och teknikval i nationella e-hälsoinitiativ.
• Flexibelt arbete med balans mellan ansvar, frihet och utveckling.
ARBETSUPPGIFTER Publiceringsdatum2025-11-08Dina arbetsuppgifter
• Analysera behov, krav och befintliga lösningar för att ta fram hållbar lösningsarkitektur.
• Modellera applikations- och teknikarkitektur samt säkerställa spårbarhet mellan krav och lösning.
• Stötta utvecklingsteam med teknisk kravställning, riktlinjer och beslutsunderlag.
• Samverka med verksamhetsexperter, andra arkitekter och tekniska specialister för att skapa helhetslösningar.
• Bidra till framtagning av nationella e-hälsotjänster, såsom vårdförmedling och jämförelsetjänster.
VI SÖKER DIG SOM
• Har god kommunikativ förmåga och uttrycker dig väl på svenska, både i tal och skrift.
• Har minst fyra års erfarenhet av att arbeta med avancerad lösningsarkitektur och vill bidra till samhällsnytta.
• Är trygg i att analysera komplexa behov och översätta dem till hållbara tekniska lösningar.
• Samarbetar prestigelöst och trivs i agila team där du delar kunskap och bygger förtroende.
• Är ansvarstagande, nyfiken och stabil - med förmåga att se både helhet och detaljer.
• Relevant universitets- eller högskoleutbildning eller motsvarande kunskaper
Det är meriterande om du har
• Arbetat som IT- eller lösningsarkitekt inom e-hälsa, offentlig sektor eller liknande komplexa miljöer
• Erfarenhet av integrationsarkitektur, API-design och plattformar som Azure, AWS eller OpenShift
• Kännedom om vårdrelaterade standarder och tjänster, t.ex. HL7 FHIR, SITHS, HSA eller Sjunet
• Certifiering inom arkitektur (t.ex. TOGAF) eller agil metodik (t.ex. SAFe Agilist)
För att lyckas i rollen har du följande personliga egenskaper:
• Tillitsfull
• Ansvarstagande
• Intellektuellt nyfiken
Vår rekryteringsprocess
Denna rekryteringsprocess hanteras av Academic Work och vår kunds önskemål är att alla frågor rörande tjänsten skickas till Academic Work.
Vi tillämpar löpande urval och kommer plocka ner annonsen när tillräckligt många kandidater har nått slutskedet i rekryteringsprocessen. Vid ansökan efterfrågas ett CV.
INFORMATION OM FÖRETAGET
N/A Varaktighet, arbetstid, etc.
Heltid Ersättning
Enligt avtal Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-12-08 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "15115613". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Academic Work Sweden AB
(org.nr 556559-5450), http://www.academicwork.se Arbetsplats
Academic Work Jobbnummer
9595101