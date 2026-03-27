Två lärare till lågstadiet (F-3/F-6, 100%) - Rönninge skola
2026-03-27
Salems kommun är en levande och trygg plats där natur och grönområden alltid är nära till hands. Här bor drygt 17 000 invånare och här har strax över 1000 företag sin verksamhet. I Salem utvecklas kommunens verksamhet i nära dialog med invånarna.
Kommunen har närmare 1000 anställda och verksamheten genomsyras av våra kärnvärden hållbarhet, trygghet och delaktighet. Vi är stolta över att våra verksamheter ofta visar mycket goda resultat. Salem är en välkomnande och inkluderande kommun där alla känner sig hemma.Lärare i lågstadiet (F-3/F-6, 100%) - Rönninge skola
Vill du vara med och skapa en trygg och stimulerande start på elevernas skolgång? Rönninge skola söker nu två legitimerade lärare till lågstadiet som vill lägga grunden för våra elevers lust till ett livslångt lärande.
Vi erbjuder en flexibel organisation med behöriga lärare. Så utifrån din behörighet kan vi skräddarsy den bästa tjänstefördelningen. Möjlighet att söka en förstelärartjänst finns också.
Om arbetsplatsen
Rönninge är en F-9 skola med stor framtidstro, en personalgrupp med hög kompetens och ca 450 elever. Skolan har ändamålsenliga lokaler och en stor skolgård med tillgång till skogsområden. Skolan ligger i ett villaområde ca 10 minuters promenad från pendeltåget.
Nu gör vi en förstärkning i vår organisation mot yngre åldrar. Vi ersätter en lärare som går på studieledighet och utökar samtidigt med en lärartjänst och en speciallärare. Med hög kvalitet i undervisningen och med stöd av kompetenta kollegor, elevhälsa och ledning vill vi arbeta tillsammans med höga förväntningar och tidiga insatser. Vi söker drivna medarbetare som vågar göra annorlunda, har ett stort hjärta och vill vara särskilt betydelsefulla för våra elever.
Vi arbetar aktivt med både kunskaps- och värdegrundsarbete och skolans ledord är trygghet, hänsyn, ansvar, glädje och lika värde. Hela skolan F-9 har under åren haft gemensamt värdegrundsarbete, det har bland annat handlat om jämställdhet, könsroller, maktlekar, språkbruk och relationer.
Vi arbetar i mentorslag kring årskurser där man tillsammans planerar och ansvarar för elevernas utbildning och utveckling. Fokus ligger på att skapa de bästa förutsättningarna för varje elev i en trygg och tillitsfull miljö. Elevernas välmående är centralt och skapas genom ett tätt samarbete mellan lärare, elever, vårdnadshavare och övrig personal. På Rönninge skola får du möjlighet att arbeta med engagerade kollegor, elever och vårdnadshavare. Genom ett strukturerat och behovsstyrt kollegialt lärande utvecklas och förbättras skolans undervisningskvalitet kontinuerligt. Publiceringsdatum2026-03-27Dina arbetsuppgifter
I uppdraget ingår att planera, genomföra och följa upp undervisning utifrån gällande styrdokument. Du ansvarar för elevernas kunskapsutveckling och bidrar till en trygg, strukturerad och inkluderande lärmiljö.
Du ingår i arbetslag där ni tillsammans planerar, följer upp och utvecklar undervisningen. Mentorskap och nära kontakt med vårdnadshavare är en naturlig del av arbetet.Kvalifikationer
• Lärarlegitimation med behörighet att undervisa i årskurs F-3 och/eller upp till årskurs 6
• God kännedom om skolans styrdokument
• Erfarenhet av undervisning i åk F-6 är meriterande
• Du har goda ämneskunskaper och din undervisning inspirerar till nyfikenhet, kreativitet och god kunskapsutveckling. Du tar till vara på elevernas drivkraft i lärandet och ser till varje elevs lärpotential.
• Du arbetar kontinuerligt med att mäta effekten av din undervisning.
• Du har ett stor hjärta och vet att goda relationer, innovativt tänkande och kommunikation är viktiga delar för framgång, både för dig och dina elever.
• I ditt pedagogiska ledaskap är du en tydlig ledare och i klassrummet har du förmåga att skapa en arbetsmiljö som präglas av trygghet, studiero, förtroende och respekt. Dina personliga egenskaper
Du är strukturerad, ansvarstagande och noggrann. Du har ett tydligt pedagogiskt ledarskap och god förmåga att skapa relationer med elever, kollegor och vårdnadshavare.
Vi söker dig som är engagerad, flexibel och har ett stort hjärta för elevers lärande och utveckling.
Vi erbjuder
• En stabil och utvecklingsinriktad arbetsmiljö
• Engagerade kollegor och ett nära samarbete i arbetslag
• Möjlighet till kompetensutveckling
• Tjänstgöringsgrad 100% enligt överenskommelseÖvrig information
Tillträde enligt överenskommelse. Intervjuer kan komma att ske löpande.
Välkommen med din ansökan seanst 13 april, 2026.
För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen i Salems kommun samt möjliggöra god kommunikation med våra sökande ber vi dig skicka in din ansökan digitalt och inte via e-post eller pappersformat. Det är dessutom viktigt att du fyller i din ansökan noggrant då dina meriter kommer att viktas mot andra sökande.
Varmt välkommen med din ansökan!
Inför rekryteringsarbetet har Salems kommun tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanbeder oss därför bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande. Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-14 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Salems kommun
(org.nr 212000-2874), http://www.salem.se Kontakt
Rektor
Ulrika Hamber Videfors ulrham@salem.se 08-532 594 04 Jobbnummer
