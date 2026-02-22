Två lärare i åk 4-6 sökes till Gläntanskolan
2026-02-22
Om arbetsplatsen
På Gläntanskolan arbetar vi alla tillsammans för att utveckla skolan. Vi har en transparant verksamhet med högt i tak, stort engagemang och positiv anda. Vi lägger stor vikt på personlig lämplighet där det kollegiala samspelet är centralt.
Skolledningen arbetar nära pedagogerna i tankar och idéer för att föra skolan framåt.
Skolan är belägen i Ödåkra, i norra delen av Helsingborg. Det är enkelt att sig hit via allmänna kommunikationsmedel. Atmosfären på skolan, som består av ca 400 elever i F-9, präglas av härlig ambition och god kamratanda.
Här kan du läsa mer!https://www.youtube.com/watch?v=HLl15J40Mv8&feature=youtu.behttps://www.facebook.com/Glantanskolan
Är du en engagerad och nytänkande lärare som vill göra verklig skillnad för elever i årskurs 6? Har du en bred ämnesbehörighet och brinner för att skapa en inspirerande lärmiljö? Då är detta tjänsten för dig!Publiceringsdatum2026-02-22Dina arbetsuppgifter
Vi söker två legitimerade och engagerade lärare för undervisning i årskurs 4-6. En lärare åk 4-6 med behörighet i alla kärnämnen samt so och en lärare åk 4-6 med behörighet i alla kärnämnen samt no/tk.
Hos oss får du möjlighet att arbeta i en dynamisk skolmiljö där kunskap, nyfikenhet och elevens utveckling står i centrum.
Du kommer att:
• Planera, genomföra och följa upp undervisning med fokus på att väcka intresse och fördjupa förståelse.
•
Skapa ämnesövergripande sammanhang som stärker elevernas lärande.
•
Vara mentor för en elevgrupp och bidra till både deras kunskapsutveckling och sociala trygghet.
•
Samarbeta med kollegor i arbetslag och ämnesgrupper för att utveckla undervisningen och driva skolans utvecklingsarbete framåt.
•
Använda digitala verktyg och moderna arbetssätt för att skapa en inkluderande, varierad och tillgänglig undervisning.
Varför välja oss?
På skolan finns ett arbetsklimat som präglas av öppenhet, engagemang och ett gemensamt driv att göra skillnad. Kollegialt lärande, samarbete och utveckling prioriteras. Det finns stora möjligheter att påverka innehåll och arbetssätt inom dina ämnen.Kvalifikationer
Vi söker dig som är legitimerad lärare för åk 4-6. Du har behörighet i svenska, matematik och engelska samt antingen SO-ämnen eller NO och teknik. Dokumenterad erfarenhet av undervisning i årskurs 4-6 är ett krav. Därutöver kräver tjänsten:
•
Pedagogisk skicklighet och ett genuint engagemang för elevers lärande och välmående.
•
Förmåga att skapa struktur, inspirera och anpassa undervisningen efter elevers olika behov.
•
Vana att arbeta både självständigt och i team - du bidrar med idéer och tar ansvar för helheten.
•
Att du är trygg i att använda digitala verktyg som en naturlig del av undervisningen.
•
Att du är lösningsorienterad och utvecklingsinriktad med intresse för att förbättra undervisning och arbetssätt.
Vi söker dig som vill vara med och skapa en lärmiljö där varje elev får möjlighet att lyckas, känna sig sedd och utvecklas utifrån sina förutsättningar.
Vad vi erbjuder
Vi erbjuder dig ett omväxlande, ansvarsfullt och stimulerande arbete med möjligheter till egen utveckling. Arbetsplatsen är rökfri och hälsomedveten. Som anställd får du ett friskvårdsbidrag på 3000 kronor per år.
Varmt välkommen att bli en del av vårt inspirerande team och bidra till att våra elever får en fantastisk skolgång!
Att jobba i Helsingborgs stad
Vill du vara med och och skapa en bättre stad tillsammans med helsingborgarna? Så ska du jobba i Helsingbrgs stad. Här kan du använda din kreativitet och drivkraft till att göra livet lättare och tryggare för våra invånare, besökare och näringsliv. Tillsammans med nyfikna och hjälpsamma kollegor gör du skillnad i människors liv, både idag och i framtiden. Ett bra jobb idag, en bättre stad imorgon.
Övrig information
Sista dag att ansöka är 2026-03-01
Anställningsform: Ferietjänst
Omfattning: 100%
Anställningstid: 260811-270616
Varaktighet: Särskild visstidsanställning
Antal tjänster: 1
I Helsingborgs stad gillar vi olika. Vi strävar efter att våra medarbetare ska spegla våra invånare och värnar om det värde som jämn könsfördelning samt mångfald tillför våra verksamheter.
Tjänsten tillsätts under förutsättning att tjänsten inte behöver tas i anspråk för redan tillsvidareanställda medarbetare.
Om du blir erbjuden tjänst inom förskola och skola eller öppen fritidsverksamhet ska du uppvisa giltigt utdrag från polisens belastningsregister
För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen i Helsingborgs stad använder vi rekryteringsverktyget ReachMee. Därför ber vi dig att skicka in din ansökan via ReachMee genom att klicka på ansökningslänken i annonsen. Du som söker jobb och har skyddade personuppgifter ska kontakta rekryterande chef i annonsen som kommer guida dig vidare för en säker ansökningsprocess. Du ska inte ansöka digitalt via ansökningslänken.
Då vi inför denna rekrytering redan tagit ställning till de rekryteringskanaler vi önskar använda undanber vi oss vänligen men bestämt att bli kontaktade för ytterligare erbjudanden om kompetensförmedling, annonserings- och rekryteringshjälp. Ersättning
Lön enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-01 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Helsingborgs kommun
(org.nr 212000-1157), https://helsingborg.se Arbetsplats
Helsingborgs stad Kontakt
Bitr.rektor
Carolina Garphorn carolina.garphorn@helsingborg.se Jobbnummer
9756230