Två kundansvariga redovisningskonsulter till affärsområde Värdepapper / KC
Klara Consulting i Sverige AB / Redovisningsekonomjobb / Stockholm Visa alla redovisningsekonomjobb i Stockholm
2026-07-13
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Om bolaget och tjänsten
Klara Consulting är en ledande aktör inom ekonomitjänster, specialiserad på redovisning, löneadministration, revision och rådgivning. Med en stark förankring i branschen och en bred kundbas erbjuder vi skräddarsydda lösningar för våra kunder så att de kan effektivisera sina ekonomiska processer och fokusera på sin kärnverksamhet. Vi är en växande koncern med ca 550 medarbetare och kontor runt om i hela landet.
Hos oss präglas stämningen av engagemang, samarbete och framåtanda. Vår kultur bygger på tillit, kunskap och glädje i form av att vi stöttar och hjälper varandra och ser till att ha kul på vägen. Du kommer hos oss bland annat att få ta del av festligheter, dagliga friskvårdsaktiviteter och smarrigt fika varje fredag.
I rollen som Redovisningskonsult blir du en del av vårt affärsområde Värdepapper, där teamet fokuserar på värdepappersbolag. Här får du chansen att kombinera ditt intresse för aktier, daytrading eller finans med redovisningsarbete. Oavsett om du har erfarenhet sedan tidigare av just värdepapper eller nyfiket vill lära dig mer, är detta en roll där du kan växa, utvecklas och bli en expert inom ett spännande område. Det finns även stora möjligheter att i framtiden kliva in i en projektledande roll!
Affärsområdet består av cirka 15 personer och är ett socialt och stöttande gäng. Här gillar vi att äta lunch ihop, peppa varandra och skapa en trivsam arbetsmiljö där alla hjälps åt.
Du erbjuds:
En stabil men samtidigt växande arbetsplats som satsar på dig och din kompetensutveckling
Goda förmåner, trevliga gemensamma aktiviteter och nytt fräscht kontor i centrala Stockholm
En bra balans mellan arbete och fritid samt uppmaning till friskvårdsaktiviteter och en sund livsstilPubliceringsdatum2026-07-13Dina arbetsuppgifter
I rollen som Redovisningskonsult ansvarar du för ett antal kunder i olika storlekar. Du får möjlighet att arbeta både operativt och rådgivande, med fokus på redovisning och rapportering. Du får även arbeta tillsammans med erfarna kollegor där du får möjlighet att bredda din kompetens ytterligare, samtidigt som du är med och coachar och stöttar våra mer juniora kollegor.
Du kommer till exempel att:
Ansvara för månadsbokslut och rapportering till kunder
Arbeta med komplex redovisning samt bokslut, årsredovisning (K2 och K3) och komplexa deklarationer
Hantera viss löpande redovisning
Bidra med energi och affärsmässighet för att ytterligare stärka vår gemenskap samt skapa goda relationer med kunderna
Vem är du?
För att trivas i rollen är du ansvarstagande och affärsmässigt lagd, tycker om att skapa dialog och bygga relationer med både kollegor och kunder och du tar gärna initiativ för att driva saker framåt. Du har några års erfarenhet inom redovisning och känner dig trygg i hela redovisningsflödet, men nu känner du dig taggad på nästa steg där du får utvecklas ännu mer inom just värdepappersområdet!
Vi söker dig som:
Besitter 5 -7 års erfarenhet av redovisning
Har en universitetsexamen inom ekonomi, gärna med inriktning mot redovisning
Är självgående i upprättande av bokslut, årsredovisningar och inkomstdeklarationer.
Har mycket goda kunskaper i både svenska och engelska
Det är extra meriterande om du:
Har erfarenhet av eller ett intresse för värdepapper
Har tidigare erfarenhet som ledare av något slag
Har erfarenhet av systemen Fortnox, Visma eller Capego
Tidigare har arbetat på redovisningsbyrå
Låter detta som du? Sök rollen redan idag och få chansen att bli en del av ett riktigt härligt gäng hos oss på Klara Consulting!
Våra förmåner i korta drag!
30 semesterdagar
Hybridmöjligheter
Flexibla arbetstider
5000 kr i friskvårdsbidrag & gemensamma friskvårdsaktiviteter
1 friskvårdstimme varje vecka under arbetstid
Företagshälsovård via Avonova
Tjänstepension
Kollektivavtal
Praktisk information
Start: Omgående, med hänsyn till uppsägningstid
Placering: Stockholm, Hybrid
Anställningsform: Heltid tillsvidare med provanställning
Lön: Fast enligt överenskommelse
Den här processen hanteras av Klara Consulting. Observera att vi inte tar emot ansökningar via mail utan endast via annonsen. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2027-01-09 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7123622-2098826". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Klara Consulting i Sverige AB
(org.nr 556550-4064), https://karriar.klaraconsulting.se
Klara Södra kyrkogata 1 (visa karta
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111 52 STOCKHOLM Arbetsplats
Klara Consulting Jobbnummer
10001727