Två kommunikatörer med fokus på verksamhetsstöd
Försvarets Materielverk / Marknadsföringsjobb / Stockholm Visa alla marknadsföringsjobb i Stockholm
2026-02-16
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Försvarets Materielverk i Stockholm
, Uppsala
, Enköping
, Västerås
, Arboga
eller i hela Sverige
Vill du använda din kommunikativa förmåga där den verkligen gör skillnad i en organisation som är en central del av Sveriges försvarsförmåga? På Försvarets materielverk (FMV) söker vi nu två kommunikatörer med fokus på verksamhetsstöd. Här får du vara med och göra skillnad på riktigt - varje dag - i en tid då det är viktigare än någonsin att värna Sveriges säkerhet och beredskap. Rollen passar dig som vill arbeta med kommunikation på hög nivå och växla mellan strategiskt arbete och kreativt innehållsskapande.Publiceringsdatum2026-02-16Om tjänsten
Du kommer att arbeta på kommunikationsavdelningen, som är en del av HR- och kommunikationsstaben - navet för både kompetensförsörjning och kommunikation. Här ser vi till att FMV har rätt kompetens och att kommunikationen bidrar till att myndigheten når sina mål.
Rollen är verksamhetsnära och du arbetar nära chefer och verksamhet i vardagen. Internkommunikation är ofta en stor del av uppdraget - exempelvis intranättexter, förändringskommunikation samt stöd i dialog, förankring och chefskommunikation. I vissa projekt ingår även externkommunikation, till exempel när vi kommunicerar med externa målgrupper.
I rollen som kommunikatör ger du rådgivande stöd till chefer, organisatoriska enheter och projekt. Du tar fram kommunikationsupplägg för projekt och händelser, där du sätter målgrupp, budskap, kanalval och tidplan samt säkerställer ansvar, godkännandepunkter och uppföljning. Du tar också fram chefsunderlag som exempelvis presentationsstöd, textförslag samt frågor och svar.
Du producerar och utvecklar innehåll för främst interna kanaler. I vissa projekt tar du också fram underlag för extern kommunikation, såsom webbtexter och publiceringsunderlag. Du arbetar nära kommunikationsavdelningens redaktion och bidrar med underlag och textutkast.
Du stöttar ledning och chefer i förändringskommunikation och gör mål och strategier begripliga för olika målgrupper. Rollen omfattar både långsiktig planering och snabb, situationsanpassad kommunikation där du kan prioritera om när förutsättningarna ändras. Vid behov bidrar du i kris- och beredskapsarbete samt i uppföljning och analys för att stärka effekten av våra insatser.
Tjänsten är placerad i Stockholm. Vissa inrikesresor kan förekomma.
Om dig
Du har en relevant akademisk examen, till exempel inom kommunikation, media, journalistik eller statsvetenskap, eller motsvarande som vi bedömer som likvärdigt. Du har även:
• några års erfarenhet av kvalificerat kommunikationsarbete och rådgivande kommunikationsstöd till chefer och verksamhet
• erfarenhet av kommunikationsplanering (målgrupp, budskap, kanalval) samt framtagning av kommunikationsplaner och underlag
• erfarenhet av internkommunikation i organisationer med tydliga besluts- och godkännanderutiner, samt extern kommunikation vid behov i projekt eller händelser
• förmåga att hantera flera parallella ärenden i högt tempo och uppdatera underlag när förutsättningarna ändras
Du har mycket goda kunskaper i svenska och engelska. Du trivs med att arbeta nära verksamheten och chefer, och är trygg i både internkommunikation och extern kommunikation när uppdraget kräver det.
Det är meriterande med utbildning eller erfarenhet inom klarspråk, förändringskommunikation eller kris- och beredskapskommunikation, samt erfarenhet från offentlig sektor eller försvars- och säkerhetsområdet.
Personliga egenskaper är av stor vikt för oss. Vi välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter och söker dig som arbetar strukturerat och prioriterar effektivt. Du trivs i samarbete och bygger goda relationer, är självgående och driver processer framåt. Din kvalitetsmedvetenhet ger dig förmågan att säkra fakta, göra relevanta avvägningar och leverera korrekta och välgrundade underlag, även under tidspress. Dessutom är du flexibel, anpassar dig snabbt till nya förutsättningar och är kreativ. Du ser möjligheter i förändringar och utvecklar gärna nya idéer, format och arbetssätt.
FMV - Försvarets materielverk
Hos oss är kommunikation inte en bisyssla - den är avgörande för vårt uppdrag. FMV är en central del av Sveriges försvarsförmåga genom att vi anskaffar, utvecklar och levererar materiel och system till Försvarsmakten. Här får du vara med och bidra till att göra Sverige och världen säkrare. Ibland handlar det om att utveckla och upphandla lösningar som ännu inte existerar - och driva utvecklingen från behov till leverans.
Hos FMV erbjuds du en trygg anställning med bra förmåner:
• Kompetensutveckling och karriärmöjligheter
• Flexibel arbetstid och möjlighet till distansarbete i den mån arbetet tillåter
• Tjänstepension och friskvårdsbidrag
Läs mer om FMV som arbetsgivare och om de förmåner vi erbjuder på vår hemsida: Arbeta på FMV.
Vill du vara med och utveckla framtidens försvar? Välkommen med din ansökan senast den 9 mars 2026.
Bra att veta
• Du ansöker genom att bifoga ditt CV, betyg och intyg på svenska.
• I ditt CV beskriver du tydligt på vilket sätt du uppfyller efterfrågade kvalifikationer och meriter. För att skapa en mer inkluderande rekryteringsprocess ber vi dig att inte skicka personligt brev eller inkludera bild i ditt CV.
• Vi rekryterar kompetensbaserat och bedömer kandidater utifrån rollens krav på erfarenhet, kompetens och personliga egenskaper.
• Våra fackliga företrädare är SACO Stefan Hållander, OFR/S Madeleine Lithander, OFR/O Lars Carlsson och SEKO Peter Andersson. Alla nås via FMV:s växel: 08-782 4000.
• Vid frågor om tjänsten kan du kontakta Karin Swanson via FMV:s växel: 08-782 4000. Kontakta Annica Magnell, annica.magnell@fmv.se
vid frågor om rekryteringsprocessen.
#LI-Hybrid | #LI-AM2
För att jobba hos oss behöver du vara svensk medborgare och genomgå en säkerhetsprövning i enlighet med säkerhetsskyddslagen. Vi tillämpar provanställning och som anställd kommer du att krigsplaceras utifrån totalförsvarets behov. Ansökningar till befattningen tas endast emot via FMV:s webbplats eller registratur. Vi har gjort vårt medieval och undanber oss därför försäljning av annons- och rekryteringstjänster. Ersättning
Enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-09 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Försvarets Materielverk
(org.nr 202100-0340), http://www.fmv.se Arbetsplats
FMV Jobbnummer
9745012