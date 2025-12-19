Två HR-utvecklare: inriktningar arbetsrätt och projektledning
2025-12-19
Vill du vara med och bygga ett starkt, nära och proaktivt HR-stöd i socialförvaltningen, där ditt arbete gör konkret skillnad för chefer, medarbetare och invånare? Vi söker just nu två kollegor som vill bidra med både bredd och specialistkunskap: en med inriktning på arbetsrätt och en med inriktning projektledning av Yrkesresan.Publiceringsdatum2025-12-19Arbetsuppgifter
På HR-enheten arbetar vi nära chefer och verksamheter för att bidra till goda förutsättningar för vårt chefs- och ledarskap.
Vi befinner oss i en spännande utvecklingsfas med en ny HR-chef som kommer att leda ett engagerat team bestående av fyra HR-utvecklare, två HR-konsulter och en bemanningschef med sitt team. Tillsammans erbjuder vi ett verksamhetsnära HR-stöd, där bred generalistkompetens kompletteras med specialistkunskap.
Som HR- utvecklare hos oss får du en viktig roll i att utveckla HR-arbetet på förvaltningen och i Halmstads kommun. Du bidrar genom att med hög servicekänsla:
- ge kompetent konsultativt stöd till chefer i HR-frågor, utifrån verksamheternas behov och de lagar och avtal som styr kommunal verksamhet,
- på ett självständigt sätt driva ditt specialistområde,
- delta i utvecklingsprojekt och hålla i utbildningsinsatser, främst inom ditt specialistområde,
- medverka i interna och externa nätverk för att stärka samverkan, kvalité och gemensamma arbetssätt
I rollen med inriktning arbetsrätt arbetar du självständigt och i högre grad med arbetsrättsliga frågor och förhandlingar. Du tolkar kollektivavtal och lagstiftning, gör bedömningar av rättsläget och hanterar komplexa personalärenden. Din kompetens gör dig till en viktig samtalspartner för chefer och bidrar till trygghet och rättssäkerhet i organisationen. Du samverkar nära arbetsgivarenheten på Kommunledningsförvaltningen och har en central roll i att säkerställa att verksamheten följer gällande regelverk.
I rollen med inriktning projektledning driver du Yrkesresan framåt, en strategisk satsning med målet att stärka kompetens och yrkesstolthet för både medarbetare och chefer. Du är regional samordnare för Region Halland och har och har därmed en viktig roll med mycket interna och externa kontaktytor. I din roll driver du projektet framåt med struktur och engagemang genom god planering, kommunikation och uppföljning.
Vem du är
Du trivs när du får skapa ordning, framdrift och tydlighet, både i ditt eget arbete och i samarbetet med andra. Du tar ett uppdrag från otydligt till genomförbart genom att bryta ner det i steg, sätta realistiska förväntningar och se till att rätt personer är involverade i rätt tid.
I en miljö där många perspektiv möts står du tryggt i dialoger, driver frågor framåt och skapar engagemang genom att tydligt förklara värde och riktning, även när ämnena är komplexa eller förändring tar tid. När förutsättningar ändras fastnar du inte i problembeskrivningen, utan hittar istället nästa möjliga steg, testar alternativa vägar och hjälper chefer och kollegor att konkretisera utmaningar till praktiska lösningar.Kvalifikationer
Krav för båda tjänsterna är:
- minst ett par års erfarenhet av brett HR-arbete
- examen inom arbetsvetenskapliga området eller annan av arbetsgivaren ansedd likvärdig examen.
För inriktning arbetsrätt vill vi att du: - är van vid att tolka avtal och självständigt hantera fackliga förhandlingar och komplexa personalärenden
- arbetat med och har god kunskap om Allmänna Bestämmelser.
För inriktning projektledning vill vi att du: - självständigt och framgångsrikt drivit större projekt, gärna inom HR
- har god systemvana
- har erfarenhet av att samordna och skapa goda relationer med olika intressenter, både internt och externt.
- det är meriterande om du har erfarenhet av kompetensförsörjningsfrågor inom offentlig verksamhet och erfarenhet av systemförvaltning.
Vi erbjuder dig
Hos oss får du trygghet med kollektivavtal och möjlighet att anpassa din anställning med löne- och semesterväxling. Vi vill att du ska må bra! Friskvårdsbidrag, tillgång till gym, hälsoinspiratörer som engagerar och stöd från företagshälsovården om du önskar, det är några av sätten vi visar det på. Vi erbjuder även möjlighet till förmånscykel, resekort, att ge blod på arbetstid och förmånligt pensionssparande. För tjänsterna tillämpas flextid och du kommer mötas av en coachande chef som värderar både professionell och personlig utveckling högt.
Om rekryteringsprocessen
Efter att ansökningstiden gått ut granskar vi ansökningarna och återkommer med besked. Om vi ser att du har en relevant profil för tjänsten så får du tester att genomföra, följt av en telefonavstämning, kompetensbaserad intervju och ett kandidatmöte. Referenstagning genomförs alltid på slutkandidaten.
Urvalsfrågor ersätter personligt brev i denna rekrytering.
Socialförvaltningen arbetar för att ge stöd och hjälpa barn, ungdomar, familjer och personer med funktionsnedsättning eller beroendeproblem. Vi arbetar även med uppsökande och förebyggande insatser. Grundläggande för oss är att vi bemöter varandra på ett respektfullt sätt - såväl våra brukare som oss medarbetare emellan.
När du arbetar i Halmstads kommun skapar du mening genom att forma, stärka och berika andras vardag - vem du än är. Hos oss är det viktigt med samarbete, balans och möjligheten att utvecklas, både som yrkesperson och människa - vi är arbetsplatsen där du får ut mer av livet! Läs mer om oss https://www.halmstad.se/intro. Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-04 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2025/233". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Halmstads kommun
(org.nr 212000-1215) Arbetsplats
Socialförvaltningen, Stab (SO) Kontakt
Emma Olsson, HR-specialist emma.olsson1@halmstad.se +46721474687 Jobbnummer
9657885