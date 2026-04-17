Två handläggare vid genomförandefunktionen, kärnenergiberedskap
Länsstyrelsen är regeringens företrädare i länet och samordnar det regionala utvecklingsarbetet. Vi arbetar med frågor som bland annat avser miljö- och naturvård, landsbygd, samhällsplanering, djurskydd, beredskap, jämställdhet, integration och kulturmiljö. Vi arbetar aktivt för länets utveckling och samordnar olika samhällssektorer. I vårt arbete värnar vi om rättssäkerhet, öppenhet, likabehandling och god service. Länsstyrelsen i Hallands län har sitt kontor i centrala Halmstad och vi är idag ca. 230 anställda. För mer information se vår webbplats, www.lansstyrelsen.se/halland.
Beredskapsenheten
Vi är en enhet i stark utveckling. Samhällets krav på robusthet och förmåga att hantera kriser ökar, och vi växer därför med nya kompetenser och medarbetare. Hos oss får du vara med och forma framtidens arbete med krisberedskap och totalförsvarsplanering på regional nivå. Vi bygger upp strukturer, arbetssätt och samarbeten som ska hålla för både dagens och morgondagens utmaningar.
Genomförandefunktionen
Dessa tjänster ingår i Genomförandefunktionen vid Beredskapsenheten. Funktionens uppdrag är att upprätthålla den beredskap vi har idag genom att öva, utbilda och använda befintlig planering. Några av de uppgifter som bedrivs inom gruppen är sammanställning av regional lägesbild, stöd/samverkan med aktörer i länet, handläggning av skyddsobjekt, upprätthållande av TiB-verksamhet, revidering av befintliga planer, arbete med länets kärnenergiberedskap, genomförande av konferenser, utbildning samt övning. Funktionen arbetar utifrån både ett internt och externt fokus.Publiceringsdatum2026-04-17Dina arbetsuppgifter
Vi söker nu två nya beredskapshandläggare, med inriktning på kärnenergiberedskap.
I arbetet innebär att bidra i utvecklingsarbetet av länets beredskap för en kärnteknisk olycka genom bland annat
• Revidering av planer
• Utbildning och övning
• Genomföra samverkan med berörda aktörer som ingår i länets kärnenergiberedskap.
Även andra arbetsuppgifter inom arbetsgivarens verksamhetsområde kan förekomma.
Arbetet erbjuder ett stort kontaktnät med spetskompetenser på andra enheter inom länsstyrelsens egen verksamhet, varvat med kontakter med länets kommuner, andra länsstyrelser och centrala myndigheter.Kvalifikationer
Vi söker dig som har:
Relevant akademisk utbildning eller annan erfarenhet som vi bedömer likvärdig
Erfarenhet av arbete inom krisberedskap och eller med beredskapsplanering vid en kärnteknisk olycka
B- körkort.
Det är meriterande om du har arbetat i offentlig sektor eller i komplexa samverkansmiljöer.
Vi söker dig som är flexibel för att möta olika uppgifter, bra på att samarbeta i grupp men med förmåga att självständigt kunna driva egna projekt. Du bör uppskatta att bidra med din kunskap i alltifrån handläggning till att hålla föredrag, och du bör därmed kunna uttrycka dig väl i både tal och i skrift. Du ska vara tillmötesgående och kunna skapa goda relationer för att samverka med andra aktörer. Att du bidrar till ett positivt arbetsklimat ser vi som en förutsättning.
Vi fäster stor vikt vid dina personliga egenskaper.Övrig information
Hos oss får du:
Vara del av en växande enhet med stort samhällsuppdrag
Möjlighet att påverka och utveckla både arbetssätt och innehåll
Engagerade kollegor med bred kompetens
En arbetsplats som värdesätter balans, trygghet och professionell utveckling
Möjlighet till distansarbete om verksamheten tillåter
Friskvård med friskvårdstimme.
Vi ber dig söka tjänsten genom länken i denna annons för att underlätta vår hantering av inkomna ansökningar samt för att säkerställa kvaliteten i vår urvalsprocess. Det är av största vikt att du är noggrann när du fyller i din ansökan då den bedöms gentemot en fastställd kompetensprofil samt mot andra sökande. Ansökan till tjänsten görs via vårt rekryteringssystem.
Vi har aktivt valt media för annonsering och undanber oss alla erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna rekrytering.
Länsstyrelsen tillämpar sex månaders provanställning för denna anställning.
Tjänsten kan komma att bli placerad i säkerhetsklass och i det fall genomför vi en säkerhetsprövning med registerkontroll enligt bestämmelserna i säkerhetsskyddslagen innan tjänsten tillträdes. Tjänsten kan komma att ingå i Länsstyrelsens krislednings- och krigsorganisation.
Information om hur vi hanterar dina personuppgifter hittar du på www.lansstyrelsen.se/dataskydd. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-10
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Länsstyrelsen i Hallands län
(org.nr 202100-2353), https://www.lansstyrelsen.se/
Slottsgatan 2 (visa karta
)
301 86 HALMSTAD Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Länsstyrelsen i Hallands län, Beredskapsenheten Kontakt
Anders Olovsson, Saco-S 010-2243000
9861700